Un tenor solidario en los balcones de Vizcaya

Andoni Martínez saldrá esta tarde a su balcón, como tantos otros ciudadanos de Getxo, para rendir homenaje a los profesionales sanitarios que trabajan para combatir el coronavirus . No obstante, y por extraño que pueda parecer, hay quienes esperan que sean las ocho de la tarde solo para verlo a él. Porque desde hace ya dos meses, este tenor vizcaíno ameniza con canciones líricas el confinamiento de sus vecinos y el de cientos de personas que siguen sus particulares «conciertos» a través de las redes sociales. Su propósito ahora es el de transformar los aplausos en apoyos para la lucha contra la exclusión social de las mujeres, a la que pretende contribuir con un disco solidario que incluirá sus mejores temas.

Esta historia se remonta a los primeros días de alarma sanitaria, cuando la gente comenzaba a ponerse de acuerdo para homenajear a los sanitarios que se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid-19 . En el barrio gechotarra de Algorta había cierto «recato» a la hora de salir a aplaudir, comenta el artista: «Yo tenía algunas bases de las veces que canté en alguna boda, y salí a cantar a ver si la gente se animaba». La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos, por lo que decidió que cada día entonaría una nueva canción .

«Hay mucha gente que me comenta por redes que tienen marcada la hora de las ocho de la tarde porque van a escuchar la canción del día», destaca Martínez.

Entre sus preferidas se encuentran el «Nessun dorma» de Puccini,la «Matinata», de Tagliavini o el «Maitetxu mía» de Alonso, aunque no se ha puesto líneas rojas. De hecho, durante todo este tiempo ha entonado temas de zarzuela, ópera, canciones españolas e italianas e incluso mariachis. Y eso que hay canciones que «no están hechas para un tenor». «El bolero, por ejemplo, hay que adaptarlo a la voz lírica, para que la voz brille más hay que subirlo más de tono», explica.

Bien es cierto que «no es fácil» tampoco para un artista estar atrapado entre paredes, aunque, en palabras del tenor vizcaíno, «tener que cantar a diario» le mantiene «preparado». Y aunque «los nervios ya han pasado», la «responsabilidad» de hacerlo bien cada día le mantiene alerta. «Que todo vaya en su punto, que no se vaya la letra —apunta—. También hay temas que no controlo porque no los he cantado habitualmente, como alguno de Los Panchos o de Luis Miguel». Mediante las peticiones de la gente, incluso ha descubierto «nuevas canciones maravillosas», incluida alguna del guipuzcoano Luis Mariano.

Disco solidario

El éxito cosechado le llevó a pensar en la posibilidad de «materializarlo» de algún modo para «sacarle un rédito social» . «Siempre me ha parecido encomiable la labor que hace Cáritas, y se me ocurrió que podría apoyar su labor», argumenta el cantante. Dicho y hecho, Martínez se puso en contacto con la organización al objeto de contribuir a la lucha a favor de las mujeres en exclusión social por el impacto de la crisis del coronavirus.

La iniciativa se materializará en un CD que incluirá 12 de sus canciones grabadas en estudio y que comenzará a grabar a partir del mes de junio, cuando espera haber recaudado 10.000 euros para la causa. Para recibir el disco se deben donar al menos 20 euros: «Yo me encargo de enviarlo junto con una dedicatoria al domicilio», destaca.