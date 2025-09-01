Chivite dice que en su Gobierno «no ha habido corrupción» y reafirma su pacto con Geroa Bai y Podemos tras reunirse con ellos

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado este lunes que su Ejecutivo es un «Gobierno íntegro, transparente y con un alto compromiso con la ética». «Se acabó lo de poner en duda nuestra credibilidad sin pruebas. En este Gobierno no ha habido corrupción, no ha habido mordidas y quien diga lo contrario, lo tendrá que demostrar«, ha aseverado.

Chivite ha comparecido este lunes, en los jardines del Palacio de Navarra, para hacer balance de los dos primeros años de legislatura y lo ha hecho acompañada de todos los miembros del Gobierno -a excepción del consejero de Salud que se encuentra fuera de Navarra- como «símbolo de unidad», como «símbolo de la suma positiva que compone la mayoría social que respalda este proyecto político«.

La presidenta ha hecho referencia a «esas investigaciones judiciales que se están desarrollando en el Supremo y que el propio Tribunal ha dicho que no afectan a este Gobierno«. »No tengo duda de la honestidad de cada uno de los miembros de este Gobierno, no tengo ninguna duda sobre la legalidad de nuestras actuaciones y no tenemos nada que ocultar«, ha sentenciado, para afirmar que ha dado orden de »prestar plena colaboración, como así lo han mostrado también los consejeros y consejeras de este Gobierno, a los protocolos de revisión internos y externos que hemos puesto en marcha, por supuesto, también plena colaboración con las comisiones parlamentarias, con los juzgados, con cualquier institución si es que llega alguna petición«.

«Nuestra reputación está siendo cuestionada»

Ha manifestado que «se acabó lo de poner en duda nuestra credibilidad sin pruebas». «En este Gobierno no ha habido corrupción, no ha habido mordidas y quien diga lo contrario, lo tendrá que demostrar. Nuestra honestidad, nuestra reputación, no solo la del Gobierno, sino la de Navarra, están siendo cuestionadas con falsedades que hacen daño a nuestra comunidad«, ha dicho, para exponer que no va a permitir que »ni la reputación de este Gobierno ni del conjunto de esta comunidad sigan siendo cuestionadas«.

«Los dos años de actividad de este Gobierno han sido fructíferos, y lo digo de una manera absolutamente objetiva», ha señalado la presidenta, quien ha indicado que están «reforzando a Navarra, estamos preparándola para los desafíos del futuro, por eso hoy marcamos una exigente agenda de trabajo para los dos próximos años que nos quedan por delante«.

Ha explicado Chivite que van a introducir dos novedades en los procedimientos del Ejecutivo. «La primera, es que vamos a implementar el registro de lobbies, es decir, quien quiera reunirse con el Gobierno de Navarra, tendrá que registrar públicamente cuáles son sus intenciones«, ha dicho, para destacar que »este es un estándar de transparencia en otros gobiernos europeos que empezaremos a aplicar también en nuestra comunidad«.

En segundo lugar, ha señalado que la Intervención General ha comenzado a aplicar unas nuevas guías de fiscalización que intensifican y protocolizan los controles sobre la utilización de los recursos públicos. «De esta manera, seguimos un estándar que se basa en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo; es un cambio interno de procedimiento que introduce más garantías de control y aumenta la seguridad en los procedimientos«, ha explicado.

Falsas acusaciones

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha añadido que «sobre la honestidad de este Gobierno y sobre las falsas acusaciones de casos de corrupción que algunos se intentan empeñar en que tiene este Gobierno, tengo que decir que el juez instructor del Tribunal Supremo ha manifestado que la licitación para duplicar los túneles de Belate no es, a día de hoy, objeto de la causa«.

«Por lo tanto, es que ni siquiera se ha investigado al respecto de esto», ha señalado, tras destacar que el presidente de la Cámara de Comptos ya expresó en el Parlamento que se había analizado «profunda y detenidamente el contrato de Belate« y no se »detectó ninguna responsabilidad, ni contable, ni de ninguna otra naturaleza«.

«Se habla de una trama Navarra, pero lo cierto es que el informe de la UCO sitúa el origen de esta supuesta trama en dos contratos, que son dos empresas privadas en donde no hay ni un céntimo de dinero público por medio. En cuanto al resto de contratos, de las grabaciones intervenidas que obran en la causa como prueba, ninguna de ellas alude a ningún tipo de ilegalidad o de mordidas en Navarra», ha continuado.

Además, ha remarcado que «el mismo día del levantamiento del sumario decreté una triple auditoría de las adjudicaciones de la UTE Acciona Servinabar, seis finalmente, resueltas por mesas de contratación, que son de carácter estrictamente técnico«. »Es decir, que aparte de la auditoría que ya realizaron la Intervención como Comptos y que no encontraron ninguna ilegalidad, también Belate será objeto de dos auditorías adicionales«, ha dicho.

El Gobierno de Navarra, ha comentado, «también se personó ante el Tribunal Supremo por si, eventualmente, hubiera concurrido un daño patrimonial de la Hacienda foral». «El mismo juez de instrucción nos contestó, como también le contestó a UPN, que ni Belate ni otras obras públicas de Navarra eran objeto de análisis por su parte», ha señalado.

«Desde el principio nos ha guiado la colaboración con todas las solicitudes, sirva como ejemplo el informe patrimonial de la Hacienda foral, además con la debida confidencialidad y, desde luego, sin injerencias de ningún tipo, y en esta línea se inscribe también la próxima puesta a disposición, por supuesto, de toda la documentación requerida por la comisión de investigación», ha subrayado.

Ha incidido Chivite en que «este Gobierno no tiene nada que ocultar» y que «las acusaciones de corrupción contra este Gobierno no están fundamentadas ni por el Tribunal Supremo en este momento, que nos ha dicho que no está en este momento investigando, ni, desde luego, en el informe hasta ahora conocido por la UCO».

«La decisión es de continuar»

Preguntada por la continuidad del Ejecutivo foral, la presidenta ha respondido que «el significado» de la rueda de prensa es reflejar «la unidad del conjunto del Gobierno». Tras manifestar que «ha habido reuniones de los grupos que sustentan al Gobierno», ha remarcado que «la decisión es de continuar con ese acuerdo que firmamos en el año 2023».

En cuanto a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Chivite ha incidido en que «la verdad está de parte de este Gobierno». «No tenemos ninguna duda de que en esa comisión de investigación atenderemos todas las peticiones de información que haya al respecto, como no puede ser de otra manera, pero ahí lo que se va a desvelar, más allá de mejoras en algún trámite administrativo, donde también la Cámara de Comptos nos ha dicho que son cosas mejorables, es que no va a haber ningún atisbo de ilegalidad por parte de este Gobierno, y eso es lo que esperemos que se demuestre en esa comisión de investigación», ha insistido.

Preguntada por el hecho de que la empresa Geoalcali haya negado que Antxon Alonso representara a dicha compañía durante las reuniones mantenidas con Chivite, la presidenta ha respondido que «Geoalcali y Antxon Alonso tendrán que aclarar cuál era la disposición». «Yo he informado al Parlamento de Navarra de las reuniones que he tenido, de todas las reuniones que este Gobierno, no solo yo sino otros consejeros, y de las conversaciones que se mantuvieron en esa reunión. Y por lo tanto, absoluta transparencia del contenido de esas reuniones», ha manifestado.

Al ser preguntada por una valoración sobre el papel que jugó Santos Cerdán en Navarra, Chivite ha respondido que «esta rueda de prensa tiene que ver con la gestión que hemos hecho en los dos años» de legislatura. «Mis opiniones personales respecto de Santos Cerdán creo que no caben en esta comparecencia», ha contestado.