UPN citará en el Senado a Chivite, Barkos, Elma Saiz y a la hermana de Santos Cerdán

Unión del Pueblo Navarro (UPN) citará a comparecer en el Senado a María Chivite, actual presidenta de la Comunidad Foral de Navarra; a Uxue Barkos, exlíder del Ejecutivo Navarro; a Elma Saiz, ministra de Migraciones y exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra; a la hermana de Santos Cerdán; y a demás figuras relacionadas con la trama Cerdán como trabajadores de Servinabar 2000, la empresa familiar para los Cerdán.

La comisión investigadora en el Parlamento de Navarra liderada por Eh Bildu, que buscaba «analizar las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos» en las últimas cuatro legislaturas, salvó de comparecer a Chivite y a Barko gracias a la mayoría que gozan en el órgano junto a PSN y Geroa Bai. Según ha declarado la presidente de UPN, Cristina Ibarrola, «la intención inicial era que hubieran comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra», pero debido a la decisión de los partidos ya mencionados, ahora «tendrán que dar cuentas en la del Senado»

UPN tiene como objetivo que los ya nombrados tengan que rendir cuentas ante la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. A esta ya han acudido importantes figuras clave en la trama como el mismo Koldo García, su hermano, su expareja o Antxon Alonso, el dueño de Servinabar y amigo de Santos Cerdán.

Además, la presidenta foralista ha lamentado la decisión de partidos como EH Bildu y Geroa Bai, que siguen «anteponiendo sus intereses partidistas» a que los navarros y navarras puedan conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO y que «se llevaron a cabo en todos los casos con gobiernos de Barkos y Chivite, y en ningún caso con UPN».

Para Cristina Ibarrola, «si ya había sospechas acerca de las adjudicaciones a la empresa de Santos Cerdán y Antxon Alonso, los intentos desesperados del PSN por taparlo todo, con la necesaria complicidad de Geroa Bai y de EH Bildu, las hacen todavía más evidentes».

Por último, la presidenta de UPN ha concluido afirmando que «lo que han hecho PSN, Geroa Bai y EH Bildu en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra es tan descarado que les delata. Por ello, está «muy segura» de que los ciudadanos «habrán tomado nota de su comportamiento».