La hermana de Cerdán que cobró de Servinabar se niega a entregar su acta de concejal pese a darse de baja del PSOE

La situación de la familia Cerdán-León, hasta hace pocos días y durante una década, la más poderosa del PSOE de Navarra, es cada vez más complicada.

La dirección del PSN, que dirige la presidenta autonómica, María Chivite, presiona para que la hermana del ex ... secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, dimita del cargo de primera teniente de alcalde de Milagro y entregue su acta de concejal al partido. Ella, según ha podido saber ABC, se resiste y plantea un pulso al partido, reteniendo su acta como no adscrita. Fuentes de su entorno defienden que «no va a dimitir porque no ha hecho nada mal».

Ante este escenario, será decisión del alcalde destituirle como primera teniente de alcalde y mandarla al grupo mixto. Un movimiento arriesgado ya que los socialistas consiguieron seis concejales y UPN cinco, de tal forma que si la hermana del ex número tres de Ferraz opta por dejar de apoyar a sus compañeros, el PSOE podría perder la alcaldía. Fuentes del partido explican que «el PSN actúa siempre conforme a sus principios, normas internas y compromiso con la ética política, y que ninguna persona que haya causado baja en el partido puede mantener representación institucional en su nombre». En los últimos días, la Hacienda Foral de Navarra ha entregado al juez instructor la contabilidad de la principal empresa investigada, Servinabar, detectando entre toda la documentación que la hermana de Cerdán habría cobrado en seis meses 22.000 euros de la empresa que presuntamente recibía contratos públicos amañados. También su cuñado cobró 61.000 euros en tres años de la compañía con sede en Pamplona. Belén Cerdán, que es edil en el Ayuntamiento de Milagro -el pueblo natal del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez- desde el año 2019, justo cuando su hermano asumió poder en Ferraz como adjunto de José Luís Ábalos, se dio de baja como militante del Partido Socialista el mismo día que el ex secretario de Organización entró en prisión provisional en Soto del Real. El PSN es contundente En el PSN, consultados por este periódico, admiten que «Belén Cerdán manifestó su voluntad de no seguir representando las siglas del PSOE en el Ayuntamiento de Milagro» el mismo día que lo hizo su hermano. Ante esta decisión personal de ella, ya que en ese momento nadie le pidió la dimisión, le recuerdan a la edil que «tal y como establecen los estatutos del Partido Socialista, la pérdida de la condición de militante conlleva la obligación de renunciar al acta de concejal que se ostente en representación del partido».

