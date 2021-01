Los trabajadores de Trenasa anuncian acciones ante la pasividad de la empresa Señalan que tras el plazo para recibir información sobre el futuro, no ha habido respuesta y CAF recibe adjudicaciones

Los trabajadores de Trenasa (empresa de CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), anuncian accciones y reclaman que la empresa ha incumplido darles actividad mientras se decide el futuro de esta factoría en Castejón y que amenazó con el cierre y el consiguiente despido de 110 personas en 2020. Tras el plazo firmado hasta el 31 de enero, por ambas partes, para informar sobre el futuro de la empresa, los trabajadores han recibido como respuesta que "ante la incertidumbre actual y la falta de posibilidad de contar con nuevos contratos" no pueden darles más información. Así, lo trabajadores indican que pidieron también formación mientras durase el ERTE y no ha sido así y que la situación que alega la empresa no se corresponde con las informaciones públicas de que CAF ha superado muy bien la crisis.

Hoy mismo en la web de Renta 4 Banco, se publica que CAF ha comunicado "la adjudicación de dos contratos, uno en Roma por parte de Solaris y otro en Rumanía por parte de CAF. El contrato de Solaris en Roma es para el suministro de 80 autobuses diésel así como su mantenimiento por 10 años. El importe no ha sido desvelado, pero estimamos que puede estar en el rango de los 30/35 mln eur. La entrega se realizará en 2021. La cartera de pedidos de Solaris en Roma asciende a 228 millones de euros. En Rumanía, las ciudades de Brasov y Tàrgu han adjudicado a CAF el suministro de 25 y 11 trolebuses, respectivamente, por un importe de 25 millones de euros".

Sin embargo, en una carta dirigida a los empleados, la respuesta de la empresa a la petición de información dice, literalmente: "En este sentido, la incertidumbre actualmente existente en relación con el poyecto RATP y la falta de visibilidad sobre la posibilidad de contar con potenciales nuevos contratos en el mercado ferroviario español, nos impiden, en este momento, darles más información sobre la actividad industrial de Trenasa".

Ante esta respuesta, los trabajadores indican que las condiciones por las que en su dia pararon las movilizaciones estaban condicionadas a poder tener información sobre el futuro de Trenasa a fecha de 31/01/21 y es lo que se plasmó durante la negociación del ERE.

Los empleados consideran que CAF "sigue demostrando que no tiene ningun tipo de escrúpulo, ya que se comprometió a darnos trabajo mientras tomaba la decision sobre el futuro de la planta y estamos a 26/01/21 y la respuesta es la que han dado a conocer.

Añaden que una gran parte de los trabajadores "están en casa sin trabajar (ERTE), desde julio, con los problemas de cobro por parte del SEPE que todos conocemos". La situación de Trenasa ha sido también objeto de debate parlamentario porque la empresa recibió ayudas del Gobierno de Navarra, a través del departamento de Desarrollo Empresarial del consejero Manu Ayerdi (Geroa Bai) por compromisos de creaciones de empleo que no se han dado.

Una cartera de pedidos de 8.464 millones

Critican también que los reponsables de Trenasa se remitan sólo a contratos en el mercado ferroviario español, porque, indican, la puesta en marcha de esos potenciales proyectos tiene un plan de ejecución de 2 años, "por lo que, el que nos tengan ahora en casa y no nos den trabajo, no puede estar condicionado a dicha adjudicación".

"Es surrealista lo que esta pasando en CAF con el proyecto de RATP, sabiendo que es la carga de trabajo ya asignada a Trenasa. No entendemos esa dejadez. Pero lo más preocupante, es que no parezca que a CAF le importe mucho la situación".

Los trabajadores recuerdan, además las informaciones que se han hecho públicas en las que se menciona, también en Renta 4, que "la elevada cartera de pedidos de CAF, "8.464 millones de euros, garantiza crecimiento a partir de los resultados de 2021". En esta misma información se indica que "las ventas de la compañía vasca van en busca de récord hasta superar el próximo ejercicio los 3.000 millones de euros", entre otros datos y valoraciones positivas que los analistas del banco hacen de la empresa.

Así, lo trabajadores apuntan que miran por su futuro y que emprenderán las acciones, entre las que se encuentra en primer lugar pedir una reunión con la dirección de CAF para tratar su futuro, "ya que bajo esta “incertidumbre” los trabajadores queremos valorar la posible salida voluntaria en los mismos términos que se firmaron en el acuerdo, y las siguientes acciones pueden ser las movilizaciones".