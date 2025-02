Estabilizado el incendio entre Navarra y Guipúzcoa

"En estos momentos se trabaja con fuego técnico sobre el único frente de incendio activo en la zona de Navarra . En todos los demás frentes nos encontramos en fase de liquidación y control, y es probable que a partir de esta tarde la meteorología favorezca las labores de extinción". Bomberos de Navarra informaba así a través de su twitter pasadas las 14.00 horas de las situación en la que se halla el incendio que azotó ayer el Norte de la Comunidad foral, en la zona de Bera y Lesaka , especialmente, aunque también hubo focos en Oronoz-Mugaire y Amaiur . Las llamas, en las primeras valoraciones han afectado a más de 1.600 hectáreas en Navarra y al menos otras 300 en la zona de Guipúzcoa colindante con esta zona de la frontera entre ambas comunidades.

La Diputación foral de Guipúzcoa ha informado, también, de que el incendio registrado este pasado sábado en Bera (Navarra ) y que se encuentra ya estabilizado ha quemado más de 300 hectáreas en Guipúzcoa , aunque la situación es ya "mejor". La portavoz de la Diputación y diputada foral de Gobernanza, Eider Mendoza , se ha desplazado este domingo al barrio de Behobia en la localidad guipuzcoana de Irún, como han hecho el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka , y el alcalde de Irún, José Antonio Santano, para conocer la evolución de la situación.

Mendoza ha apuntado que 40 bomberos, bomberas y guardas forestales trabajan sobre el terreno. "Los 38 caseríos desalojados se encuentran fuera de peligro y, poco a poco, sus habitantes han comenzado a regresar a sus casas", ha señalado, para añadir que "en estos momentos, las principales actuaciones se concentran en la zona de Pagogaina , cercana a Endarlatsa ".

Mendoza, en el puesto de mando móvil instalado en el polígono Zaisa de Irún, ha explicado que "la situación se mantiene este mediodía estable y, para la tarde, se espera un cambio en la dirección del viento y lluvia", lo que "sin duda ayudará en las labores de extinción del incendio".

Asimismo, ha agradecido el esfuerzo compartido que están realizando bomberos, guardas forestales, Protección Civil, Ertzaintza, Ayuntamiento de Irun, Gobierno Vasco, Cruz Roja y DYA Guipúzcoa , así como a todas las personas implicadas en la lucha contra el fuego

Por su parte, Gobierno de Navarra informaba también que el incendio se encuentra estabilizado, aunque todavía no controlado porque se mantienen puntos calientes a partir de los que podría reavivarse, sobre todo en el límite entre Navarra y Gipuzkoa en Lesaka , según se lo tratado en la reunión que esta mañana ha mantenido el Comité Asesor de Emergencias (CAE) en el que ha participado telemáticamente la Presidenta María Chivite . La persistencia de fuertes rachas de viento han impedido la intervención de medios aéreos, y la previsión meteorológica anuncia precipitaciones débiles en la zona que, de confirmarse, posibilitarían la desactivación del Nivel 2 del Plan de Emergencias para Riesgo de Incendios Forestales y la retirada de los efectivos desplazados por la Unidad Militar de Emergencias (UME ).

Tras la que tuvo lugar ayer, el CAE ha celebrado otra reunión en la que han estado presentes la directora general de Interior, Amparo López; el director del Servicio de Protección Civil, José Javier Boulandier, y representantes del Servicio de Medio Ambiente, Policía Foral y SOS Navarra . Telemáticamente han participado, además de la Presidenta de Navarra, el director del Servicio de Bomberos, Francisco Baldanta; el teniente coronel responsable de la UME y representantes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil.

Operativo coordinado

A lo largo de la sesión se ha evaluado el funcionamiento del operativo desplegado al declararse el incendio y las medidas que se han ido tomando. En este sentido se ha destacado que a pesar de intervenir recursos de tres territorios diferentes – Navarra, Gipuzkoa y Francia , además de la UME - la colaboración ha sido constante y efectiva de forma que se han podido distribuir los efectivos para atacar los diversos frentes. La Presidenta Chivite ha informado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , se había interesado por la situación y acerca de la posible necesidad de más recursos estatales, y que también había mantenido una conversación con el lehendakari Íñigo Urkullu en la que ambos habían valorado positivamente la coordinación operativa de los recursos de ambas comunidades. María Chivite ha agradecido nuevamente el esfuerzo de todos los participantes en las labores de extinción del fuego.

La planificación conjunta de las actuaciones ha permitido estabilizar el fuego durante la noche y el control de algunos flancos, como el de Baztan asignado a la UME o el del norte en el que trabajaban los bomberos de varios parques navarros que se encontraban fuera de servicio y han respondido al llamamiento de los responsables del servicio, que pretendía preservar los turnos diarios en los parques por si se declaraban otros incendios como ocurrió ayer. También trabaja en la zona personal del Guarderío Forestal y agentes de Policía Foral y Guardia Civil , además de voluntarios de Cruz Roja .

Una primera valoración realizada con cálculos aproximados indicaba que a primera hora de esta mañana había podido arder ya unas 1.600 hectáreas, aunque no se podrá tener la certeza de la superficie quemada ni el grado de afectación a la vegetación y arbolado -sobre todo pastos, matorral y repoblaciones- hasta que no se pueda reconocer la zona desde el aire. Ante la posibilidad de que amainase la fuerza del viento ayer se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica el envío de medios aéreos a los que se sumarían los helicópteros del Gobierno de Navarra, pero como ocurrió ayer no se han dado las condiciones meteorológicas necesarias para poder volar con seguridad.

Ninguna persona ha resultado herida, y tampoco se han registrado daños en viviendas o caseríos. Tras los problemas de tráfico registrados ayer por la presencia de camiones en la N-121-A , que fueron evacuados por Policía Foral y Guardia Civi l, a primeras horas de esta mañana ha quedado normalizado en tráfico en la carretera de Pamplona a Behovia .

La lluvia que podría caer esta tarde en la zona podría permitir el levantamiento del Nivel 2 del Plan de Emergencias para Riesgo de Incendios Forestales, activado ayer al comprobarse que el incendio no podía ser atajado solo con los medios propios de la Comunidad foral y por el riesgo existente para las personas. También posibilitaría la retirada de los efectivos de la UME , que realizan tareas de remate y refresco en el área quemada por el frente de Bera.