La Policía señala tres teorías del lugar donde la madre del niño de Morón pudo arrojar su cadáver

La Policía Nacional ha incluido en el sumario tres teorías sobre la localización del cuerpo de Antonio David Barroso Díaz, el niño que, con 15 años, desapareció el 12 de septiembre de 2021 durante un viaje con su madre desde Morón de la Frontera (Sevilla) a Galicia, región a la que nunca llegaron. Macarena Díaz, de 41 años en la actualidad, declaró en distintas ocasiones que el pequeño, con síndrome de West y un 91% de discapacidad, murió (o lo mató, según la versión) y arrojó su cadáver en un punto del eje de la A-5, a las afueras de Madrid, en un contenedor de basura.

El sumario ha permanecido secreto durante 18 meses, el máximo periodo por ley, y en él la Unidad Central de Familia y Atención a la Mujer (Ufam) de la Policía Nacional, que lidera la investigación, establece tres posibles escenarios donde podría haberse deshecho Macarena del cadáver de David: entre Talavera de la Reina y la zona de Arroyomolinos-Navalcarnero-Alcorcón; el paseo de Extremadura-Aluche (con especial interés en la avenida del Padre Piquer); y entre la M-30 y la población de Riaza (Segovia), justo antes de que a la mañana siguiente de la fuga, el 13 de septiembre, Macarena pidiera ayuda en pleno brote psicótico en una estación de servicio de Carabias. Allí afirmó, al llegar la Guardia Civil, que su hijo se había muerto y lo había «tirado a la basura».

Estuvo varias semanas en dos hospitales psiquiátricos (primero, en Segovia, y luego, en Virgen de Valme, Sevilla). Desde entonces, está en libertad, haciendo su vida tranquilamente, y solo imputada por abandono de menor/incapaz. La propia Ufam ha insistido a los sucesivos magistrados sobre la conveniencia de que se la acuse de homicidio, pues cree que acabó con la vida de Antonio David, mas esa propuesta ha sido rechazada. Lo más probable es que el cadáver jamás sea hallado y que Macarena no pise nunca la cárcel; aunque la Policía sigue trabajando para que no quede impune.

La secuencia de los hechos es distinta según las versiones aportadas por la madre, pero se cree que la primera, tras hallarla en la gasolinera, es la más espontánea y más cercana a la realidad, más allá de sus delirios en ciertas partes. Como, por ejemplo, cuando afirma que «murió el 8 de septiembre [cuatro días antes de marcharse con él de casa], después de pasar dos días con fiebre y ponerle paños de agua fría»: «Vi cómo echaba espuma por la boca, se puso morado y murió» después de «administrarle agua con una jeringuilla».

«Es una conspiración familiar»

Esta es la explicación que da sobre por qué no llamó a los servicios de emergencias: «En ese momento, no era yo, estaba como drogada. No sé si es un sueño o es real. Existe una conspiración familiar contra mí, de toda la familia. Incluso de la que tengo en Marbella. Quieren quitarme a mi hijo. Los responsables son los padres de mis hijos [ha tenido dos parejas anteriores, incluyendo al padre de David y Míriam, la hija mayor] y la novia de uno de ellos, que es colombiana y está metida en temas de narcotráfico». Sobre este respecto, los agentes no creen ni media palabra.

2:11 horas. Una sucursal de CaixaBank capta el coche al pasar por Padre Piquer, 6, en Aluche (Latina). ABC

Añade que ha estado «dos días conviviendo con el cadáver» del menor [en realidad, serían cuatro]: «Disimulando para que nadie sospechara, pero después he decidido que me tenía que ir, para no tener problemas, y deshacerme del cuerpo. Yo no quería dejar el cuerpo de mi hijo en el contenedor, pero no sabía qué hacer». Su idea era llegar a Galicia, a modo del Camino de Santiago, para que el chiquillo «resucitara». El actual juez ha pedido un informe forense sobre el estado de un cadáver en esas condiciones, por si coincide con la descripción aportada por la madre.

El niño sí estaba vivo el día antes

Sin embargo, hay varios testigos que ven a Macarena con el niño, enfermo (más deteriorado de lo habitual), las jornadas posteriores al 8 de septiembre y justo antes de partir el día 12: desde el vecino que les arregló un grifo a las 21.45 de la noche del 11 de septiembre -que oyó a David respirar con dificultad en la casa-, a la cajera de un supermercado donde el niño sufrió convulsiones el día 9 (y cuya escena queda recogida en las cámaras de seguridad), pasando por el sacristán de una de las iglesias que frecuentaban...

Además, Macarena, previamente, fue vendiendo muebles; contactó el 5 de septiembre con una protectora para llevar a sus dos perros; tiró su teléfono móvil; e incluso vació su cuenta corriente y solo dejó 4 euros en ella y se quedó con el dinero en efectivo. Todo apunta a un plan urdido, y no tanto a un brote, más allá de su enfermedad diagnosticada.

Aluche, la zona cero

Lo que sí está probado, según las grabaciones visionadas y a cuyas imágenes ha tenido acceso ABC, es que de las tres hipótesis la que tiene más probabilidades es la que corresponde al tramo decreciente de la A-5 (entrada a Madrid), entre el punto kilométrico 7,8 a las 2.08 horas del 13 de septiembre al kilómetro 4 de la M-30 (avenida de Portugal), donde el coche adaptado es visto a las 2.24 horas. Son 16 minutos para recorrer 3,8 kilómetros sin tráfico, lo que no habría llevado más de 4 minutos. Concretamente, hay cámaras en la avenida del Padre Piquer, números 5, 6 y 13, en paralelo a la calle de Illescas. Es el barrio de Aluche (Latina).

02.25 horas: las cámaras de la M-30 graban cómo pasa el vehículo, por la avenida de Portugal. El niño ya no está. ABC

Además, en una reconstrucción posterior realizada por la Ufam Central junto a la propia Macarena, ella llevó a los investigadores hasta el kilómetro 6,1 de la M-511 (Ciudad de la Imagen), entrando en la calle de Illescas, 1, donde refirió que allí «había tirado al niño en un contenedor». Aseguró que «había un hotel abandonado, unos edificios rojos, un descampado y una caravana». A partir de esos datos, se solicitó la búsqueda en el vertedero de Valdemingómez el 22 de septiembre, con una ampliatoria el 24 de septiembre, y se empezó con la diligencia al día siguiente, hasta finalizar el 18 de octubre. Sin resultados.

La segunda hipótesis apunta a que se deshiciera del cuerpo tras salir del Hotel Perales, en Talavera de la Reina (Toledo), a las 00.35 (las cámaras la captan saliendo con Antonio David en su silla adaptada, tras pasar unas cuatro horas allí descansando). Es muy probable que llegara al hospedaje, donde pagó en efectivo con un billete de 50 euros, con el menor ya muerto, simulando que estaba dormido y tapado con una manta. El itinerario desde ese lugar al kilómetro 7,8 de la A-5 se recorre en coche en 1 hora y 5 minutos, y ella tardó 1 hora y 33. La Policía precisa que pudo parar en algún momento del trayecto.

07.05 horas: Macarena entra, en pleno brote psicótico, a pedir ayuda en una gasolinera de Carabias (Segovia). ABC

«Muchos recuerdos de Navalcarnero»

El 11 de octubre de 2021, cuando se entrevistaron con ella en el psiquiátrico, dijo que se le «venían muchos recuerdos de Navalcarnero». Luego, arrojó los brazos de la silla articulada a unos 10 minutos, pudiendo ser en Padre Piquer; la silla completa la dejó en un 'parking' indeterminado («por la M-30 ya no llevaba a David, pero sí la silla», declaró), y la documentación de él la tiró en Riaza.

La tercera hipótesis y menos verosímil es que se deshiciera del cadáver entre la M-30, a la altura de la avenida de Portugal (2.24 horas), y Riaza (4.05), a donde llegó buscando posada. A día de hoy, Macarena sigue sin querer colaborar y en su entorno solo expresan: «Nadie va a encontrar nunca a David»