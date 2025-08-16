Herido un trabajador tras quedarse a milímetros de seccionarse la tráquea con una radial en Ciudad Lineal

Lugar donde se ha producido el accidente laboral, en la calle María Teresa Sáenz de Heredia

Un terrible accidente laboral ha tenido lugar sobre las doce del mediodía en la calle María Teresa Saénz de Heredia, en el distrito de Ciudad Lineal. Según informa Emergencias Madrid, un trabajador ha sufrido un corte accidental en el cuello con una radial mientras trabajaba, y ha estado a punto de seccionarse la tráquea. Efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil consiguieron estabilizar al hombre en el lugar de los hechos y trasladarlo, estable, al Hospital Gregorio Marañón, donde ha acudido en estado muy grave y con preaviso, escoltado por la Policía Municipal de Madrid.

Esta es la segunda vez en 48 horas que se produce en Madrid un accidente laboral en el que está implicada una radial. En el caso de hoy, se trata de un varón de 48 años de edad que ha sufrido un corte en la cara anterior del cuello. Según explicaba Luis Rodríguez, jefe de Guardia del Samur en el día de hoy, «no se ha llevado la tráquea por milímetros».

Afortunadamente, la profesionalidad de los servicios sanitarios ha conseguido detener la hemorragia, mediante una compresión con un tapón hemostático. De este modo, se ha logrado estabilizarlo y ha sido trasladado muy grave y con preaviso al Hospital Gregorio Marañón, con escolta de la Policía Municipal. «El hombre ha llegado estable y consciente al centro sanitario», amplía Rodríguez.

Este es el segundo accidente laboral con una radial que se produce esta semana : el pasado jueves, por causas que aún se están investigando, un obrero sufrió un profundo corte en la zona de la mandíbula, con afección al hueso, cuando manipulaba también una radial. Estos hechos tuvieron lugar en la Plaza de España.

Hasta allí se desplazaron los servicios de emergencia, y tras atender al herido, un hombre de 57 años de edad, le trasladaron en una UVI del Summa 112 al Hospital Clínico de Madrid. Quedó ingresado con pronóstico grave sin compromiso vital.