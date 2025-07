Gloria Estefan será la 'reina' del festival de la Hispanidad 2025 en Madrid

El festival de la Hispanidad en la Comunidad de Madrid, un evento cultural y musical que en cada edición gana en relevancia y potencia, cumple cinco años en 2025. Cinco es el número preferido de Gloria Estefan, que será la gran protagonista de las ... fiestas de este año, entre el 3 y el 12 de octubre. Además de ser la pregonera, ofrecerá de forma gratuita un concierto en la Plaza de Colón el 5 de octubre al mediodía, coincidiendo con el 50 aniversario de su carrera. Ese será el plato fuerte de unas fiestas que contarán con más de 150 actividades y que tendrán a Argentina como país invitado. El próximo año, ese lugar de honor lo ocupará Estados Unidos.

La cantautora cubana Gloria Estefan, con raíces asturianas, reinará en 'Hispanidad 2025'. «Me encanta el lema 'Todos los acentos caben en Madrid'», comentó ayer en la Real Casa de Correos, durante la presentación de la programación del evento. «Qué momento en el mundo para celebrar quiénes somos». «Yo canto desde que hablo. Una de mis primeras influencias fue Joselito», recordó. «A los tres y cuatro años le cantaba 'a capella' sus canciones a mi madre». «Presidenta, gracias por invitarnos, estoy muy feliz», confesó Estefan, que cuenta con nueve premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos.

La presidenta Ayuso estaba aún más encantada de tener junto a ella nada menos que a esa estrella mundial. «La Hispanidad está viva, sigue creciendo, ya somos cerca de 600 millones de almas en todo el mundo unidas por una forma de ver la vida, en color y en libertad, y por el tesoro de una lengua en común». Ayuso lanzó un guiño a todas las naciones hermanas: «Los hispanos no son turistas, no son extranjeros, no son inmigrantes en Madrid. Están en su casa». Aprovechó para enviar un mensaje de unidad: «En estos tiempos de cierres, de individualismo, queremos hacer un llamamiento por las alianzas, por la unión, por el mestizaje». Y no olvidó la situación que se vive en muchos lugares «hermanos» como Cuba, Venezuela o Nicaragua: «Frente a la tiranía proclamamos la libertad».

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, también se mostró entusiasmado con este 'caramelo' en que se ha convertido la fiesta de la Hispanidad en Madrid: «Los que hablamos español lo hablamos con alegría, estamos construyendo un lugar mejor, por eso celebramos la Hispanidad. No es solo diversión, necesitamos detenernos y mirar quiénes somos, con quién convivimos y con quién compartimos nuestra forma especial de ver el mundo».

La edición de este año promete, y ayer, solo en la presentación, se pisó fuerte: India Martínez abrió el acto con la interpretación de '90 minutos'. «Estas horas no son muy flamencas para mí, pero es un honor estar aquí delante de un ídolo, una referencia como es Gloria Estefan», comentó cerca de la una de la tarde y mientras un sol de justicia atravesaba sin compasión la cubierta de la Real Casa de Correos. «90 minutos no puede durar el amor. Pídeme más», cantó. También interpretó 'Hoy' y, una sorpresa, 'El emigrante' de Juanito Valderrama, que emocionó al más frío.

Estados Unidos

Además del concierto de Gloria Estefan, Hispanidad 2025 contará con otros hitos. El primero será la Gran Cabalgata, que volverá a desfilar por la Gran Vía el 5 de octubre y que, por primera vez, contará con la participación de Estados Unidos junto al resto de nacionalidades hispanoamericanas. Será retransmitida, también de forma pionera, por la cadena estadounidense Univision.

Entre las 150 actividades programadas destacan los conciertos de artistas como el emblemático músico cubano Eliades Ochoa, estrella del legendario Buena Vista Social Club, el dominicano Henry Méndez, los bonaerenses Babasónicos, la banda colombiana Bomba Estéreo, la española María José Llergo o la dupla formada por Mocedades y Los Panchos. Además, un año más el flamenco volverá a tener un protagonismo especial dentro este encuentro multicultural con un espectáculo del Corral de la Morería, símbolo de este arte a nivel internacional, que regresará a la Plaza Mayor tras llenarla en las ediciones de 2023 y 2024.

La celebración se extenderá por varios escenarios de la ciudad como la Plaza de España, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, Puente del Rey y la Plaza de Colón, que se suma como espacio en sustitución de la Puerta de Alcalá.