La generosidad como herramienta del arte para cambiar el mundo

Este viernes 16 de mayo se inauguran los proyectos expositivos '¿Adónde irá el pájaro que no vuele?' —título tomado de una copla de la poeta y ensayista Isabel Escudero—, y '¿Adónde iré yo que no te lleve?' —segunda parte de la misma copla— conforman la ... tercera muestra enmarcada en el 25 aniversario de la convocatoria Generaciones de la Fundación Montemadrid.

Tras 25 años, el certamen abarca todo tipo de temáticas. Los comisarios de esta muestra, Ángel Calvo Ulloa y Julia Castelló, han decidido poner de relieve la actitud generosa en muchas de las prácticas creativas de los artistas seleccionados. Al fin y al cabo «generar», «generación» y «generosidad» tienen su origen etimológico en la raíz «gen-» y, según los comisarios, se enmarca en un contexto en el que el mundo (también el del arte) acusa su ya endémica falta de planificación a largo plazo y su insolidaridad.

La necesidad de reflexionar —desde distintas temáticas y propuestas realizadas ex profeso para este proyecto— en torno a esa actitud generosa y la supuesta responsabilidad del arte de «cambiar el mundo» se manifiesta tanto en las obras que se presentan en las salas de La Casa Encendida como en las activaciones que se suman a este proyecto en espacios independientes de Madrid: Conciencia Afro, Araña y La Parcería.

Según Calvo Ulloa y Castelló, sostener la conciencia de la propia práctica artística implica contradicciones y frustraciones, lo que no significa renunciar a una producción crítica y a experimentar con las posibilidades y los límites. Está claro que formamos parte de lo que criticamos y que lo hacemos con una lucidez dolorosa. La conciencia de lo que nos frustra, sin embargo, tiene algo de positivo, como sugiere Remedios Zafra, y es que «aumenta la exigencia sobre el mundo que nos forma y nos transforma».

Este proyecto expositivo conforma, en definitiva, una especie de copla dedicada a una serie de artistas que crean cobijo. Los comisarios han querido «visibilizar su actitud y también unir voces que han logrado un gran reconocimiento tras pasar por Generaciones con otras que —esperemos— lo alcancen en los veinte años próximos».

Los artistas participantes

Mención honorífica en Generaciones 2007, la figura de Carlos Maciá ha sido, durante las dos últimas décadas, pieza importante en la vertebración del contexto artístico de Madrid. Profundo investigador del medio pictórico, observador atento de las prácticas históricas, pero también de su propia generación y de las incipientes, la de Maciá es una carrera repleta de gestos que, más allá de su trabajo artístico, lo sitúan como una presencia vital, generosa, de esas que facilitan y celebran el ser, el hacer y el estar de tantos otros artistas.

El dibujo, la pintura y la escultura son las herramientas que Susanna Inglada —premiada en Generaciones 2019— utiliza para componer su teatro en papel. Inglada es una artista políticamente comprometida que, a través de su obra, pone de manifiesto la complejidad del ser humano y denuncia la manipulación y el abuso de poder. El papel del espectador es clave en todos sus trabajos, y así se muestra en esta obra ex profeso para la exposición. La artista presenta una instalación que desvela el impacto del poder económico y político en los cuerpos y su relación con el deseo. El dibujo entra en escena en un gran formato teatral que buscar generar diferentes espacios en la sala y dialogar a su vez con las distintas piezas de la exposición.

Pedro G. Romero —premiado por Generaciones en su primera edición, el año 2000— es un artista que investiga temas como la teoría crítica, los estudios culturales, los imaginarios del flamenco y la cultura popular, todo ello vinculado al uso ideológico de las imágenes. Para esta exposición, muestra tres grabaciones que se realizaron en el contexto de la retrospectiva que le dedicó el MNCARS en 2021 con el fin de enmarcar todo aquello que el artista consideraba que podía quedarse fuera de su muestra.

Con motivo de las protestas que en 2001 hicieron frente al demoledor plan urbanístico que amenazaba el Barrio de la Alameda de Sevilla, las casas insecto proyectadas por Santiago Cirugeda en colaboración con la Plataforma Alameda Viva, se instalaron de manera estratégica en algunos de los árboles que el ayuntamiento planteaba talar. Aquellos nidos o garrapatas, configuraron un campamento de vigilancia aérea que permitió llamar la atención de ciertos medios de comunicación y autoridades locales, para así extender las protestas e informar del plan a toda la ciudadanía.

Premiadas en Generaciones 2004, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto entienden la producción cultural como un instrumento poético y formal de representación que da lugar a actitudes críticas personales y colectivas. Juntas desarrollan labores de formación para profesorado y artistas, así como proyectos de autorrepresentación con jóvenes. En esta ocasión, presentan una serie de pizarras en las que se muestran frases escritas con razones imaginarias por las cuales personas que estudiaron arte o tuvieron práctica artística lo dejaron o renunciaron a la carrera profesional. En la trasera de una de las pizarras puede leerse: «No dejéis de hacer».

Aunque sus carreras artísticas se han desarrollado durante muchos años por separado, la labor de Salvador Cidrás y Vicente Blanco como profesores universitarios de Formación de Profesorado ha sido el motor para la fundación de Escola Imaxinada (Escuela Imaginada), un colectivo compuesto por distintas profesionales del campo de las artes, la arquitectura, la filosofía y la educación infantil y primaria, cuyos objetivos son acercar a las escuelas metodologías basadas en las artes y contribuir al diseño de espacios y recursos educativos de calidad en las aulas.

Patricia Gómez y Mª Jesús González trabajan juntas desde el año 2002, y en 2009 fueron premiadas por Generaciones. Sus proyectos son largos procesos de investigación que suponen una colaboración entre muchas disciplinas. À tous les clandestins aborda las migraciones, las rutas desde las costas africanas hasta Canarias, rastreándolas a través de los escritos que muchos migrantes plasmaron en los muros de algunos CIES (Centros de Internamiento para Extranjeros) hoy abandonados.

Las hermanas Laila Hotait y Nadia Hotait conciben su producción como artistas audiovisuales como una forma de compartir su realidad cotidiana, confrontando en muchas ocasiones el dramatismo con el sentido del humor. We are all survivors es una performance concebida como un diálogo, cuyo título proviene del mensaje que su primo les envió desde el Líbano tras los ataques israelíes.

La biblioteca con la que Juan del Junco creció está repleta de importantes volúmenes de ornitología que su padre, Olegario del Junco, ha reunido durante décadas de dedicación a esa disciplina. En 2003, el artista pidió a su hermano pequeño que posase de espaldas frente a la biblioteca en recuerdo de las jornadas que él mismo había dedicado a la consulta de esos libros. Ya en 2022, a aquella foto tomada en 2003 se le incorporó un listado exhaustivo de todas las referencias bibliográficas que de algún modo lo han llevado a ser el artista que es hoy. Para ¿Adónde irá el pájaro que no vuele?, los comisarios le han pedido esta obra porque de algún modo resume su vinculación con el medio natural, con el estudio de diversas especies animales, de sus modos de vida y su adaptación a un medio cada vez más degradado, y porque además sitúa su trabajo en unos límites que traspasan lo que se le presupone al hacer artístico.

Alberto Peral fue seleccionado en 2000 para la primera edición de Generaciones. Originalmente su práctica ha combinado escultura, fotografía, instalación y vídeo, y se ha distinguido en la última década por elaborar un lenguaje personal en el que se dan cita elementos de diversas tradiciones artísticas. Además, Peral, junto con la artista Sinéad Spelman, fundó en 2009 la residencia de artistas Halfhouse en Barcelona, espacio compartido con su propia casa que, de manera generosa, ha abierto la puerta a docenas de artistas.