La Comunidad de Madrid, «perpleja» ante el plan energético del Gobierno, que pondría en riesgo 70.000 viviendas

La propuesta de planificación eléctrica con 2030 como horizonte que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dejado «perplejo» al Gobierno de Ayuso, según ha señalado este jueves en el Pleno de la Asamblea el consejero de Medio Ambiente, ... Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Tras revisar el plan y la interpretación que ha hecho de él la Delegación del Gobierno en Madrid, el consejero cree que se ponen en riesgo 70.000 viviendas en la región.

El Gobierno de Sánchez tiene previsto incorporar 160 nuevas posiciones eléctricas en la Comunidad de Madrid hasta 2030, sobre todo como apoyo de las redes de distribución, para garantizar el desarrollo de suelo industrial y la construcción de nueva vivienda.

«Ya es delito que nos paren los desarrollos urbanísticos que están comprometidos y están a pleno rendimiento por falta de luz. Esto, señorías, no había sucedido en este país», ha alertado el consejero.

En los pasillos de la Asamblea, Novillo ha explicado que con esta planificación, que se conoce «con una semana de retraso», más de 70.000 viviendas se quedarían fuera, aunque cree que el secretario de Estado está a tiempo de incorporarlas, ya que ahora se abre el periodo de alegaciones al plan.

«Lo que sí que nos ha sorprendido ha sido un comunicado de la Delegación del Gobierno analizando esta propuesta y llevando estas viviendas a más allá del 2030. Es decir, la interpretación que hace la Delegación, que entiendo estará coordinada con el Ministerio y con Moncloa, es que este desarrollo urbanístico del sureste, que incluso introduce un desarrollo urbanístico en el cual estuvo el propio presidente del Gobierno poniendo la primera piedra en Alcorcón, lo eleva más allá del 2030 y esto es inaceptable», ha explicado.

Además de las infraestructuras planificadas para el periodo 2025-2030, en la propuesta del Gobierno se han identificado como necesarias tras el horizonte 2030 actuaciones destinadas a facilitar el suministro a los principales desarrollos de vivienda del sureste (Los Cerros, Los Berrocales y Valdecarros), del sudoeste (Retamar de la Huerta y Villaviciosa de Odón) y del este (Los Espinillos).

Novillo se ha dirigido directamente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y le ha pedido una rectificación en el comunicado que ha lanzado por la mañana, porque se trata de un problema «muy grave» que puede «lastrar» el futuro económico de la región y el desarrollo de la inteligencia artificial en la Comunidad. El consejero ha recordado que los centros de datos no han entrado en esta planificación.

«Lo que no vamos a aceptar es que se ponga en riesgo ni una sola vivienda con el problema que tenemos en España y en Madrid de vivienda para nuestros jóvenes», ha insistido.

«Por primera vez en nuestro país, desarrollos económicos y sociales para viviendas se ven comprometidos por falta de luz y si a eso le sumamos la amenaza de apagón es una situación insostenible y merece una asunción de responsabilidades a los que nos han llevado a eso», ha advertido el consejero del Gobierno de Ayuso.