La Comunidad de Madrid, «perpleja» ante el plan energético del Gobierno, que pondría en riesgo 70.000 viviendas

El Ejecutivo de Ayuso denuncia que muchos desarrollos tendrían que paralizarse si no se garantiza el suministro eléctrico antes de 2030

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo
Mariano Calleja

Madrid

La propuesta de planificación eléctrica con 2030 como horizonte que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dejado «perplejo» al Gobierno de Ayuso, según ha señalado este jueves en el Pleno de la Asamblea el consejero de Medio Ambiente, ... Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Tras revisar el plan y la interpretación que ha hecho de él la Delegación del Gobierno en Madrid, el consejero cree que se ponen en riesgo 70.000 viviendas en la región.

