La Comunidad de Madrid, escéptica ante el «paripé» de Óscar Puente con el tren de Navalcarnero

El Gobierno de Ayuso ve con total escepticismo la propuesta que ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, para hacerse cargo de las obras que permitan la llegada del tren de Cercanías a Navalcarnero. El consejero de Presidencia y portavoz del ... Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha expresado la «máxima colaboración» de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo ha confesado que se teme que todo sea un «nuevo paripé» de Puente.

El ministro ha enviado una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que propone hacerse cargo de las obras que quedarían pendientes para terminar de extender la red de Cercanías hasta la localidad de Navalcarnero, un proyecto bloqueado desde 2010. La presidenta ha recibido la carta y la respuesta la enviará el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.

«Ya era hora que el ministro Óscar Puente asumiera algún tipo de responsabilidad y asumiera algún tipo de proyecto con la Comunidad de Madrid. Pero me temo que esto va a ser un nuevo paripé», ha comentado el consejero, quien ha dejado ver su total escepticismo ante la propuesta del ministro.

Ha recordado que la anterior ministra ya estuvo interesada por este proyecto y el Gobierno regional lleva dos años diciéndole que «asume su responsabilidad» no solo mejorando la red sino ampliándola.

El portavoz del Gobierno regional ha subrayado que la Comunidad de Madrid ha puesto ya todo a su disposición «desde hace muchísimo tiempo». La construcción ya está iniciada y están esperado a que la «culminen y la exploten» para que pueda dar servicio a todos los municipios colindantes, según ha señalado.

Miguel Ángel García ha recordado que no es necesario que Óscar Puente «se haga más fotos» ni que haga ningún tipo de requerimiento a la Comunidad de Madrid«. »Tiene nuestra máxima colaboración y lo que celebro es que quiere asumir sus competencias y sus responsabilidades. Insisto, me temo que va a ser un paripé, me temo que va a ser una foto, porque llevamos dos años mareando con este tema«.

El Gobierno de Ayuso cree que lo que tiene que hacer el ministro es pasar a la acción y gestionar de una vez, y ahí encontrará toda la colaboración de la Comunidad de Madrid. «A ver si por una vez deja de tuitear y se pone a gestionar», ha lanzado.