Suscribete a
ABC Premium

La Comunidad de Madrid abrirá un centro para menores en problemas por el uso de porno y las bandas

El dispositivo dedicado a luchar contra las adicciones tecnológicas ha atendido ya a más de 43.000 personas

Un porno «cada vez más violento» se convierte en la «peligrosa» escuela sexual de los jóvenes

Un joven expandillero
Un joven expandillero JOSÉ RAMÓN LADRA
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno regional está iniciando los trámites para poner en marcha un nuevo centro de atención para menores que tienen problemas por acceder al porno, o por estar en situación de violencia en su entorno o en redes, o en peligro de entrar en bandas juveniles ... . Así lo explicó la consejera de Familia, Ana Dávila, quien le puso fecha a esta iniciativa: «Se pondrá en marcha en la segunda mitad de 2026», se comprometió.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app