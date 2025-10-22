La Comunidad de Madrid abrirá un centro para menores en problemas por el uso de porno y las bandas

El Gobierno regional está iniciando los trámites para poner en marcha un nuevo centro de atención para menores que tienen problemas por acceder al porno, o por estar en situación de violencia en su entorno o en redes, o en peligro de entrar en bandas juveniles ... . Así lo explicó la consejera de Familia, Ana Dávila, quien le puso fecha a esta iniciativa: «Se pondrá en marcha en la segunda mitad de 2026», se comprometió.

Este centro contará con personal especializado y ofrecerá asesoramiento para quienes necesiten lidiar con estos problemas. Aunque aún no está decidido, la consejera apuntó que probablemente se localizaría en Madrid capital.

Se persigue que resulte igual de útil que es el centro para menores con adicciones tecnológicas, que «ya ha ayudado a más de 43.000 personas» desde su puesta en marcha, y cuenta con varias ubicaciones en la región.