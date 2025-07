Un concierto gratuito rinde homeanje hoy a Camarón en la Puerta del Sol

El 2 de julio de 1992 se nos fue Camarón de la Isla, pero su legado no ha hecho más que crecer durante estas tres décadas, en las que su figura y obra han inspirado a las nuevas generaciones de músicos, flamencos y no flamencos. Y para celebrar esta efeméride, este martes van a coincidir dos eventos en el centro de Madrid que harán las delicias de la hinchada camaronera.

Del 1 al 6 de julio, el UMusic Hotel Madrid (c/ Carretas, 10) acoge una pop-up store homenaje al artista de San Fernando. El espacio ofrecerá una selección de sus mejores discos en múltiples formatos, colecciones exclusivas de merchandising oficial como 'Volando Voy', 'Siente Camarón' o 'La Leyenda del Tiempo' entre otras y, como pieza estrella, la reedición en vinilo de 'La Leyenda del Tiempo' (en un prensaje limitado con carpeta impresa en foil), uno de los discos más importantes de la historia del flamenco.

Este martes, día de la inauguración, a las 18h, tendrá lugar un coloquio muy especial abierto al público (entrada libre hasta completar aforo) que reunirá a su círculo más cercano y a algunas de las voces más reconocidas musicalmente para hablar del impacto de 'La Leyenda del Tiempo', uno de los mejores discos españoles del último medio siglo según multitud de críticos y publicaciones especializadas.

Estará presente Dolores Montoya (viuda de Camarón), más conocida como La Chispa, en un encuentro íntimo que servirá para recordar al artista, pero también al hombre. Junto a La Chispa participarán Amelia Castilla (periodista de El País, conocida por sus crónicas humanas sobre Camarón), David «El Indio» García, batería de Vetusta Morla y gran conocedor del disco en cuestión, y el firmante de este artículo (autor del libreto de la edición inédita del disco en directo de Camarón «Oviedo, San Mateo 1991»).

A escasos metros, ya con la caída de la tarde a partir de las 21.30h, la Puerta del Sol de Madrid se convertirá en un lugar donde lo nuevo y lo viejo se darán la mano para un homenaje a la figura de Camarón de la Isla en el año del 75 aniversario del genio. Será un espectáculo en vivo y totalmente gratuito organizado por Cruzcampo y protagonizado por la cantante Judeline, en una cita llena de sorpresas. «Será la primera vez que actuamos juntos en directo ante un público tan grande. Cuando me propusieron el proyecto sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. Es una oportunidad única, que afronto con muchísimo respeto y, la verdad, mejor acompañada imposible», explica la artista.

Una de esas sorpresas será la colaboración del artista y guitarrista Yerai Cortés, quien ha estado involucrado en la parte de creación musical que se presentará sobre el escenario de Sol. «Camarón sigue enseñándonos cosas y con los años más nos seguirá dando. Es lo que tiene ser un genio y haber revolucionado y creado una corriente artística nueva. Su voz es el monumento histórico más prestigioso que tiene España», dice el guitarrista, protagonista del premiado documental de C. Tangana 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

MÁS INFORMACIÓN Judeline y Yerai Cortés juntos en directo para el homenaje a Camarón de Cruzcampo

El año pasado, la marca cervecera recuperaba de entre los archivos desconocidos de Camarón la bulería 'La Cruz del Campo', en la que el de San Fernando improvisaba una letra que decía «De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto…», y por eso ahora le devuelve el homenaje en el año en el que el genio cumpliría 75 años. Un tributo en forma de un espectáculo abierto al público, con dos artistas que, como Camarón, representan el respeto por las raíces para hacer con ellas algo nuevo y diferente.