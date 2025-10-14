Suscribete a
Los cajeros en pueblos de la Comunidad de Madrid serán 'multimarca' y no cobrarán comisiones

Estos puestos llegarán a los 63 municipios que a día de hoy no los tienen a partir de marzo de 2026

Habrá un plan para mejorar las carreteras rurales y una inversión de 15 millones en centros escolares

Los diez pueblos menos poblados de Madrid

Dos personas caminan por Madarcos
Dos personas caminan por Madarcos belén díaz
Sara Medialdea

Madrid

Poder sacar dinero en metálico allá donde éste se usa aún mucho es el objetivo de la instalación de cajeros automáticos en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, un plan que adelantó ABC el pasado 11 de septiembre y del que ahora ... se conocen nuevos detalles: comenzarán a instalarse en marzo, y serán de 'multimarca', de manera que sus usuarios no tengan que pagar ninguna comisión por sacar dinero, independientemente de la entidad de la que lo hagan. El Gobierno regional va a sacar en breve a concurso esta iniciativa, en la que va a invertir 70.000 euros, y que permitirá que los cajeros lleguen incluso a pueblos extremadamente pequeños como Madarcos (70 habitantes) o La Acebeda (67).

