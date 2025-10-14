Los cajeros en pueblos de la Comunidad de Madrid serán 'multimarca' y no cobrarán comisiones

Poder sacar dinero en metálico allá donde éste se usa aún mucho es el objetivo de la instalación de cajeros automáticos en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, un plan que adelantó ABC el pasado 11 de septiembre y del que ahora ... se conocen nuevos detalles: comenzarán a instalarse en marzo, y serán de 'multimarca', de manera que sus usuarios no tengan que pagar ninguna comisión por sacar dinero, independientemente de la entidad de la que lo hagan. El Gobierno regional va a sacar en breve a concurso esta iniciativa, en la que va a invertir 70.000 euros, y que permitirá que los cajeros lleguen incluso a pueblos extremadamente pequeños como Madarcos (70 habitantes) o La Acebeda (67).

El Gobierno autonómico negocia con las entidades para que instalen estos cajeros sobre unos espacios que cederán los ayuntamientos. Todos los municipios se han adherido a la idea: se prestarán espacios para instalar estos cajeros incluso en algunos que son pedanías de otros, como Belvis del Jarama o el Real Cortijo de San Isidro. En total, esperan que se beneficien del proyecto 90.000 personas. Las localidades tienen que cumplir como condición ceder un espacio para el cajero, que tenga conexión eléctrica e internet.

En principio, son 63 los municipios que no cuentan con cajeros, pero el consejero García Martín alerta de que podrían instalarse más de estos puestos, ya que en alguna de las poblaciones puede haber más de uno. La inversión oficial se va a mantener «durante un mínimo de 5 años, pero aspiramos a que los cajeros se quedan de manera permanente». En principio su uso será el de sacar dinero, pero más adelante se quiere ampliar para que puedan utilizarse también a gestiones básicas como realizar ingresos en efectivo, consultar su saldo, comprobar los últimos movimientos de su cuenta bancaria, pagar recibos o tributos y recargar tarjetas de transporte, entre otros.

No será esta la única mejora que llegue a los pueblos más pequeños: hay otras dos iniciativas que se van a llevar adelante para que los servicios que reciben estos vecinos mejoren. Por un lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local anunció un plan de carreteras rurales, que se plantea por primera vez en la región. La inversión prevista será 48 millones de euros. «Hay localidades, como Villamanta o Manjirón, donde la carretera pasa por el centro del pueblo».

El plan quiere mejorar la accesibilidad peatonal, las aceras y asfaltados, las intersecciones y glorietas, y los carriles bici. En una primera fase, se realizarán 18 acciones sobre travesías, con 8,7 millones de euros de inversión; una segunda fase se dedicará a la accesibilidad peatonal y firme, con 10 actuaciones para las aceras y 3,3 millones de euros de inversión, y dos trabajos para firmes, por 5,5 millones de inversión. La tercera fase se dedicará a las intersecciones y glorietas, con seis actuaciones y un gasto de 13,7 millones de euros. Y una cuarta fase que se dedique a la red básica ciclista, con 6 actuaciones y 20 millones de euros de inversión sobre 36 kilómetros de carril bici.

Un último plan para las localidades más pequeñas destinará 15 millones de euros para mejorar las instalaciones de 209 centros escolares. Se trabajará sobre patios, fachadas o mejora de la climatización, de manera que en 131 municipios puedan solicitarse ayudas para reformar los colegios, escuelas infantiles, centros de primaria y secundaria y centros rurales agrupados. En total, se espera que se vean beneficiados por esta iniciativa 70.000 alumnos.

Como los colegios -salvo los institutos- son de titularidad municipal, estas ayudas se extienden ahora a los municipios de hasta 50.000 habitantes. Podrán pedirse, hasta marzo de 2026, ayudas para realizar hasta tres actuaciones por colegio, con un límite de 100.000 euros. Y hasta 400.000 euros por municipio, ya que alguno puede tener más de un centro escolar.