Ana Moura: «Se han ocultado los orígenes africanos del fado»

Es difícil estar tan bien acompañada como Ana Moura en una carrera musical. Considerada una de las máximas exponentes del fado contemporáneo, Ana Moura ha logrado renovar este género musical sin perder su esencia y enamorando a artistas como Caetano Veloso, Sting, Prince o ... los mismísimos Rolling Stones, compartiendo grabaciones y conciertos con todos ellos.

Ha llevado el fado a los escenarios más importantes del mundo, ha vendido más de un millón de discos y su nuevo álbum, 'Casa Guilhermina', apuntala la excelencia de su discografía con un homenaje a sus raíces africanas, ancladas en Angola por parte de su madre y su abuela, fusionando ritmos miñotos con fandango, y angoleños como la kizomba y la semba, mostrando una capacidad para mezclar diversos estilos y culturas que podrá comprobarse en directo el próximo lunes en el Teatro Coliseum (20h, entradas desde 38,50 euros), dentro de los Summum Concert Series.

¿Cómo va a ser el repertorio y la puesta en escena de tu concierto en Madrid?

Va a ser un concierto muy especial. Se incluirán temas de mi nuevo disco «Casa Guilhermina», que es mi casa, mi casa con todas las habitaciones, con todos los rincones y todas las historias, que recorren desde los espacios más íntimos a los más sociables y festivos.

'Casa Guilhermina' acaba de cumplir dos años, ¿cómo valora su repercusión, y cómo ha sido su recorrido y evolución sobre los escenarios?

Ha sido un proceso muy bonito. Los escenarios ayudan a los artistas a descubrir nuevas formas de expresar nuestras músicas y en este momento tengo el espectáculo que mejor refleja aquello que soy. Y eso me aporta mucha felicidad.

¿Cómo describiría la importancia que tienen las rítmicas africanas en 'Casa Guilhermina'?

La música angoleña siempre fue un motivo de alegría en mi vida y en el seno de mi familia porque tengo descendencia por parte materna de aquel país. Pero hay una canción que provocó que estos ritmos se sucedieran en esta fase de mi vida. Yo perdí a mi prima, mi mejor amiga, la persona con quien crecí, con quien escuché música y bailé al son de esta música angoleña. Por eso quise escribir una canción que celebrase nuestra amistad y que al mismo tiempo trajese alegría en un momento tan difícil para mí.

¿No cree que los países occidentales tienen una cuenta pendiente en lo referido a prestar atención a la música africana?

Los países occidentales tienen una cuenta pendiente con la música africana pero no solo con la música. Siento que de alguna manera estoy contribuyendo a que exista una reconciliación con lo orígenes africanos del fado, que muchas veces han sido ocultados y que la mayor parte de las personas desconoce.

¿Cree que en el fado puede darse una evolución tan fuerte como la que ha vivido el flamenco en los últimos años?

Quiero creer que sí. Somos un país muy pequeño geográficamente y sufrimos las consecuencias de esa condición. Para nosotros todo es más difícil. Pero conservo este gran sueño de poder ver cómo el resto del mundo está pendiente de lo que se hace en Portugal.

¿Se considera fadista, o siente que puede ser una etiqueta limitante?

Me considero fadista, claro que sí. Pero pienso que todos nosotros no estamos hechos de una sola materia. Son muchas cosas las que constituyen nuestra identidad.

Ha colaborado con los Rolling Stones, ¿quién es el más simpático y divertido de todos ellos? ¿Cómo es la sensación de cantar con ellos?

Todos son muy simpáticos y divertidos. Con quien yo conecté más fue con Mick Jagger porque es una persona muy estimulante, vive aquello que la sociedad define como 'tempo' de una forma única y con la que me identifico plenamente,

¿Cómo valora el legado de Prince casi diez años después de su muerte? ¿Cómo cree que se sentiría él en un mundo como el que tenemos ahora, casi una década después de su muerte?

Creo que no le gustaría vivir en Estados Unidos, con la victoria de Trump. Aunque también estoy segura de que daría voz a los movimientos de protesta que surgen cada día y que son tan necesarios para que el mundo se transforme en un lugar más humano e igualitario.

Alguna vez se les vio de compras juntos en tiendas de discos, ¿cómo era un día así con él?

Era muy apasionante porque me daba a conocer mucha música, y después juntos analizábamos lo que sentíamos al escucharla.

¿Es verdad que el día que murió pensaba encontrarse con él?

Sí, yo estaba en San Francisco y habíamos planeado encontrarnos en Los Ángeles. Al aterrizar en Los Ángeles, yo recibí la noticia.

¿Está ya pensando en qué quiere hacer en su próximo disco?

Ya tengo escrito algunas cosas y he compuesto algunas melodías y he comprendido por donde quiero caminar conceptualmente. Y esa sensación me tiene entusiasmada.