Suscribete a
ABC Premium

Almeida asegura que el evento sorpresa de Rosalía «puso en peligro la integridad física de personas»

El informe de Policía Municipal, que tuvo que desplazar a sus antidisturbios, indica que «hubo una alteración grave de seguridad»

El Ayuntamiento de Madrid estudia si abrir un expediente sancionador a Rosalía por el caos del evento sorpresa en Callao

Revelación de la portada del nuevo disco de Rosalía, el lunes en la plaza de Callao
Revelación de la portada del nuevo disco de Rosalía, el lunes en la plaza de Callao EP
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Madrid continúa estudiando lo sucedido el lunes en la plaza de Callao, cuando más de 500 personas se presentaron en este enclave de la capital después de que Rosalía avisara a través de un directo de TikTok con tan solo unos ... minutos de antelación de que se encontraba de camino. Esta situación acabó generando un caos en la movilidad y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que «se pueden hacer las cosas de una manera diferente» y sin poner «en peligro la integridad física de personas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app