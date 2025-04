El Álamo, zona cero de los destrozos de la DANA a su paso por Madrid: «Parece un territorio en guerra»

El Álamo se ha convertido en un pueblo posapocalíptico, tras el paso de la DANA por la Comunidad de Madrid. En la zona baja del municipio, junto al arroyo, no se ve el asfalto y las calles son, horas después de la tormenta, un ... lodazal, con coches atrapados y volcados, casas destrozadas y, sobre todo, miedo. El miedo de unos vecinos que, impotentes, vieron cómo el agua arrasaba todo a su paso. Ellos sólo podían buscar refugio en las zonas altas de las viviendas y contemplar el desastre.

A las tres de la madrugada, Carmen, su marido Ángel y su hijo Pedro fueron desalojados de su hogar. «Esto es una zona de guerra», dicen ahora, horas después de que una riada arrasase su sótano y el jardín. Los destrozos son numerosos, pero todavía no han podido hacerles frente. La puerta del sótano está rota y no consiguen ni achicar agua; tampoco quieren imaginarse qué se encontrarán en el interior. «El daño ya está causado».

Junto a otras dos familias pasaron la noche en el centro sociocultural, sin saber en qué estado encontrarían su hogar esta mañana. No tienen luz, confiesan mientras tratan de «aterrizar» y enfrentarse a la realidad. «Es un destrozo total. Empezó a llover a mediodía, y en media hora ya las arquetas se habían reventado. Nos destrozó una de las puertas de entrada y arrasó el sótano», cuenta la mujer, que no había afrontado nada similar en los 27 años que lleva viviendo en el municipio. Su sótano solo es una habitación de barro a la que no saben si quieren pasar cuando los Bomberos lo evacúen. «Al menos, pudimos salir. Mi padre y yo estábamos bajando, llegamos a bajar un minuto antes y nos hubiésemos quedado atrapados, vimos desde las escaleras cómo entraba el agua», afirma Pedro, su hijo, recordando la fatídica tarde noche.

Ese fue el momento en que la Travesía de Las Vegas dejó de ser una calle para convertirse en una virulenta riada. La puerta del garaje de Roberto fue arrancada y arrastrada dos metros. Su sótano está inundado. «Yo solo tenía los coches ahí, no guardaba nada más», afirma tratando de ser positivo. «El agua llegó a los 2,40 metros», describe él, que se subió al tejado junto con su novia para ponerse a resguardo. Frente a su entrada, cuatro coches apilados y destrozados, a la espera de que una grúa los retire. «La gente pedía socorro, pero no podíamos hacer nada. Temíamos sobre todo por mis vecinos, que son muy mayores. Pasamos mucho miedo», añade. Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas en El Álamo.

El Álamo tras el paso de la DANA GUILLERMO NAVARRO

Al mismo tiempo, los vecinos con palas intenta achicar el agua que se ha colado en sus viviendas, recogen el lodo para tratar de salvar los vehículos atrapados y comprobar si arrancan. «Es una peli de terror». En el paseo de Las Vegas, las mayoría no tienen agua ni luz, y en el ayuntamiento derivan a la gente al centro sociocultural, donde todos los ciudadanos que puedan van a entregar enseres para los moradores más afectados; otros compran escobones, tal vez el bien más necesitado hoy en la localidad, de las zonas con el resultado más catastrófico en la Comunidad de Madrid, en el que la cooperación vecinal se ha desatado para hacer un frente unido a la tragedia. Desde un restaurante del centro de la localidad, el dueño se ha acercado hasta el área cero de El Álamo para repartir comida. Entre precipitaciones todavía intermitentes, deja táperes de macarrones con carne y otros de carne mechada, barras de pan y docenas de botellas grandes de agua.

El Álamo El paisaje de El Álamo tras el paso de la DANA por la Comunidad de Madrid GUILLERMO NAVARRO

Intervenciones

La Guardia Civil ha evacuado a más de 200 personas y ha practicado 40 auxilios en municipios del suroeste de la región por los daños ocasionados por la DANA que ha sufrido Madrid, especialmente en las localidades de Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Villa del Prado y El Álamo.

En el operativo de la Guardia Civil han participado patrullas de seguridad ciudadana, la USECIC de Madrid, GREIM Navacerrada y los buzos del GEAS, que con barcas han rescatado vecinos atrapados en sus viviendas. Este lunes se han incorporado la agrupación de Reserva y Seguridad, Servicio Aéreo y tres perros de búsqueda del Servicio Cinológico.