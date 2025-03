Sanidad autoriza a Madrid el pase a la fase 2: sin franjas horarias y con centros comerciales

La Comunidad de Madrid pasará el lunes a la fase 2. El Ministerio de Sanidad ha confirmado este mediodía la mejora en la situación epidemiológica de la región y ha comunicado telefónicamente al Gobierno autonómico que avanzará en la desescalada . Madrid, con dos semanas de retraso respecto a otras provincias españolas, podrá desde la semana que viene abrir con limitaciones los centros comerciales y el interior de los bares y restaurantes y eliminará las franjas horarias para pasear y hacer deporte.

Fuentes regionales detallan que la autorización del Ministerio se basa en el control de la enfermedad en la Comunidad y la capacidad de la Sanidad madrileña para hacer pruebas PCR en las últimas semanas. Como ya informó ABC, el pase a la siguiente fase se daba por hecho desde ayer jueves tras la reunión telemática entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En este encuentro Sanidad valoró «positivamente» la mejoría de la región, que parece haber alcanzado el ritmo adecuado en la lucha contra el coronavirus. Los grupos de la oposición en la Asamblea –PSOE, Más Madrid y Podemos–, no obstante, insisten en que lo realizado no es suficiente y no se han incorporado aún los sanitarios y trastreadores necesarios.

Illa ha explicado posteriormente en rueda de prensa que la región avanza junto a Barcelona y Castilla y León en la desescalada, ya con buena parte del territorio en la fase 3. Así, partir del lunes el 48 por ciento de la población estará ya en el segundo estadio, que abarca una población de en torno a 23 millones de personas .

Nueva actividad

Desde el lunes se eliminan las franjas horarias para hacer deporte o pasear y se establece una horquilla preferente para los mayores de 70 años, entre las 10 y las 12 horas y las 19 y las 20. En Madrid, como en el resto de provincias españolas, se podrá volver a visitar a familiares en centros tutelados , residencias de mayores o de personas con discapacidad. En las residencias de ancianos, no obstante, solo está permitido en caso de necesidad. Los grupos permitidos pasan de 10 a 15 personas en esta fase, ya sea en domicilios, en bares y restaurantes o en espacios abiertos.

La directriz sobre el regreso a las aulas está en manos de las Comunidades Autónomas y, en ese sentido, Madrid solo permitirá la vuelta de los alumnos de Primaria que hayan tenido problemas con la formación online durante el confinamiento y necesiten refuerzo. Este extremo, además, será voluntario.

El pase a la fase 2 de la desescalada supone una nueva apertura para la región y su actividad. A las normas ya conocidas de la fase 1 se suma la posibilidad de recuperar parte de la normalidad en todos los comercios con independencia de su tamaño, siempre que sea a un 40 por ciento de su aforo y respetando las distancias sociales e higiénicas. Además, previsiblemente reabrirán el próximo lunes los centros comerciales con una limitación del 30 por ciento en las zonas comunes y también del 40 en el interior de los locales.

La segunda gran novedad tiene que ver con la hostelería . Si hace quince días se abrió la puerta a las terrazas en la Comunidad, la semana que viene se permitirá el consumo en el interior de los bares y restaurantes con un aforo del 40 por ciento, aunque aún sin poder utilizar las barras . Este paso significa que volverán al trabajo cerca de la mitad de los bares y restaurantes de Madrid.