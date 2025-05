La limpieza es un problema que siempre ha estado ligado a Madrid. Sobre todo a algunos barrios como Lavapiés, Hortaleza o Vallecas, donde todo tipo de residuos se amontonan alrededor de los contenedores o, directamente, en las calles. También en los rincones de algunos parques se acumulan bolsas de basura, frente a la mirada atónita e impotente de los vecinos y comerciantes. Los años pasan pero parece que esta situación sigue sin resolverse, al menos para algunos moradores. « La gente tira la basura en las calles y se queda ahí muchos días », afirma Ernesto, un vecino de Puente de Vallecas. «Por aquí se nota que las calles están mucho más sucias que en el resto de la ciudad. No me gusta nada», apunta con resignación.

María, una transeúnte de la calle de Palomeras y vecina del barrio, reconoce que ahora «se está limpiando más» . «Hace unos años todo estaba mucho peor. Las bolsas de basura estaban por todas partes, rotas, con los residuos por el suelo. Saltábamos entre la basura », relata con indignación. «Es algo que hace mucho daño al barrio. Tenemos que cuidarlo», concluye. Sin embargo, no todos los vecinos del distrito opinan lo mismo: «La situación no ha empeorado ni mejorado, sigue estando igual de mal que hace unos años», se queja Eduardo, que vive en la zona de la Albufera. «Hay muchos papeles por las calles, por el suelo. He llegado a ver hasta preservativos en las aceras», exclama. Para él, invertir más en limpieza «significaría mucho», pero también apela a la importancia del comportamiento de los vecinos. « La gente tiene que poner su granito de arena , de esta forma todo irá bien. Es conciencia. Al final, si contratas más operarios de limpieza en las calles pero las personas siguen ensuciando el barrio, no sirve de nada», concluye.

«Hay quejas desde que funcionan los contratos integrales, tanto en la limpieza viaria como en la recogida de basuras», relata a ABC Jorge Nacarino, presidente de la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas. «Es cierto que en los últimos meses la basura se nota algo menos, pero la situación ha sido bastante mala desde mayo hasta septiembre. También con el inicio de la campaña de recogida de la hoja ha mejorado algo», señala Nacarino. Un par de calles más arriba encontramos a José Luis, un operario de limpieza. «Como te tires un día sin venir las papeleras están hasta arriba», cuenta. «Hay un montón de cartón, papeles, desperdicios de algunas personas que duermen en la calle, restos de comida... En general se genera mucha basura . Yo vengo por la tarde y me encuentro mucha, y eso que los que vienen por la mañana recogen bastante», puntualiza.

Pero en tiempos de coronavirus la basura no es el único problema. Los vecinos no solo se quejan de «la falta de limpieza» , también de «la poca desinfección» . Juan, que lleva en Vallecas más de 30 años, vive al lado de una residencia de ancianos y de un comedor social y reconoce «tener miedo»: «Aquí viene gente de todo tipo, algunos sin mascarilla y tocan todo, puertas, ventanas... Y no viene nadie a desinfectar nada . Al menos yo no los veo».

Desde el colectivo también señalan que en estos momentos «los trabajos de desinfección son muy escasos» . Por su parte, Jorge, un hostelero de Bulevar, afirma «estar harto» . «No vienen a recoger los cubos en los que depositamos el cristal y la policía nos multa. ¿Qué hago si no vienen a llevárselos?» y apela también a «la mala imagen» que dan los residuos en la zona. «A veces hay muebles, chatarra, sofás, camas, ollas, platos.... de todo. Y no lo recogen» , asegura con crispación.