Rivas-Vaciamadrid, el 'paraíso' comunista que no quiere crecer

El callejero del teléfono móvil asegura que a 15 kilómetros está la Puerta del Sol, pero perderse por Rivas-Vaciamadrid es como v isitar el modelo piloto del urbanismo soviético, pero a la española . El ladrillo caravista, las plazas peatonales, los adosados ... y las urbanizaciones delineadas resumen la estética funcional de un feudo histórico de la izquierda en la Comunidad de Madrid . En Rivas, cualquier tipo de ornamento está de más y hay parroquias que llevan años pagando el alquiler en un bajo al lado del Telepizza.

Más de 30 años de comunismo después, poco queda de aquel pueblo que en los ochenta rondaba los 500 habitantes y hoy roza los 100.000 . Un crecimiento exponencial y sostenido a lo largo de los años lo ha convertido en uno de los asentamientos de mayor expansión demográfica de Europa. Sin embargo, su alcalde, Pedro del Cura , parece haber decido que ya es hora de echar el freno y parar de crecer. Que ya no puede entrar nadie más.

El pasado 21 de octubre los ripenses recibieron en sus buzones una misiva con el sello rojo del ayuntamiento . Del Cura, de Izquierda Unida, les pedía a los vecinos que «se parasen a pensar» el modelo de ciudad que querían para el Rivas del futuro: «A partir del lunes 18 de octubre tenemos que tomar una decisión: continuar creciendo o paralizar temporalmente el crecimiento urbanístico para poner en marcha un ambicioso proceso participativo para que todas las personas que hacéis Rivas podáis decidir sobre su futuro», decía en el último párrafo.

Una valla publicitaria promocionando la consulta bajo el eslógan «Rivas, párate a pensar», cerca de la urbanización Covibar GUILLERMO NAVARRO

La carta es la prueba en miniatura de un debate económico presente a escala global: la teoría del decrecimiento . «El argumento detrás de esta teoría es que crecer lleva aparejados muchos problemas –incluidas las desigualdades o agresiones al medio ambiente– y lo que pretende, sobre el papel, es asegurar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no tiene ningún tipo de base teórica ni empírica», explica Javier Ferri, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea.

Pero, volviendo a la carta, el alcalde de Rivas utilizaba en ella argumentos como que « es muy posible que la familia que hoy llegue a vivir a Rivas no pueda encontrar plaza escolar para sus hijos e hijas»o que «cada vez se colapsan más los centros de salud». La votación fue por internet y los resultados se conocieron la semana pasada: había ganado el ‘sí’ con un 82 por ciento de los votos.

Aunque hay que tener en cuenta que sólo participaron en la consulta 14.199 vecinos de un total de 100.000 . Una minoría. Aun así, el alcalde pregonó en el pleno del ayuntamiento del pasado miércoles que «el resultado de la votación sería vinculante». La presidenta del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid, Janette Novo , afirma que «la falta de cualquier tipo de garantías hace imposible que la consulta tenga un carácter vinculante» y que detrás de una pregunta «aparentemente inocente» se esconden otros intereses y miedos del alcalde y su partido.

Victoria de Ayuso

Novo recuerda que, en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid del 4-M, I sabel Díaz Ayuso fue la candidata más votada en Rivas con el 34,05 por ciento del total de los votos. Un resultado histórico en un municipio en el que la huella de la izquierda se nota hasta en el mapa : las avenidas son de Pablo Iglesias, Victoria Kent o Dolores Ibárruri; las calles se dedican a las Trece Rosas o al 8 de marzo y los paseos a los Abogados de Atocha. En Rivas, el municipio con mayor población gobernado por IU tras la pérdida de Córdoba en el 2011, hasta Pilar Bardem tiene su auditorio.

La avenida Pablo Iglesias, un busto de ‘La Pasionaria’ o las pintadas del Ejército Zapatista de reflejan más de 30 años de gobiernos de IU GUILLERMO NAVARRO

El PSOE y el PCE, de la mano de UGT y CC.OO., auspiciaron las dos primeras urbanizaciones , con inspiración cooperativista, que buscaban ofrecer viviendas baratas a la clase obrera: Covibar y Pablo Iglesias. Un dato sin el cual no se entiende la hegemonía ideológica de izquierda en Rivas que ahora podría estar tambaleándose. «El ayuntamiento cree que en las municipales puede haber un vuelco electoral. El alcalde ha visto que los nuevos vecinos no votan a la izquierda y tiene miedo de perder su voto predominante», explica Novo.

En julio, el gobierno municipal paralizó las licencias de construcción en el sector Cristo de Rivas . La justificación que dio el alcalde fue que era necesario «reordenar» el terreno, que se encuentra próximo a la Cañada Real. Novo dice estar de acuerdo en que hay que mejorar el acondicionamiento de la zona, pero afirma que el problema no se soluciona con la paralización de las licencias. «El resultado de esa cacicada es que la empresa le ha puesto un recurso contencioso-administrativo e incluso podríamos estar ante una posible prevaricación. La consulta es una forma de blanquear esta paralización del crecimiento para poder ‘ampararse’ en el voto de los ciudadanos , aunque sea ilegal», opina la representante del PP en Rivas.

En palabras de Javier Ferri, el referéndum en ningún caso estaría bien planteado porque obvia varias cuestiones de fondo: « La reclamación no debería ser querer restringir la entrada de nuevos ciudadanos evitando la construcción de viviendas. Lo lógico es apostar por nuevos colegios o centros de salud cuando existe un crecimiento de la población considerable. Nunca se debería hacer una reclamación que suponga una restricción a la movilidad de las personas, que es lo que está detrás de esta propuesta. No sé lo que piensa el alcalde sobre la inmigración a escala internacional, pero me lo imagino. Y sin embargo, quiere poner barreras a la inmigración local. Es una gran contradicción», apunta Ferri.

La realidad es que miles de niños que viven en Rivas tienen que acudir al colegio en municipios cercanos como Arganda o Fuenlabrada, porque en su ciudad no hay suficientes plazas. «El gobierno de Del Cura siempre ha puesto pegas a la construcción de colegios si, por ejemplo, son católicos. No los quiere y dilata los plazos», dice Janette Novo.

Ocurrió en 2015 con la puesta en marcha de las obras del colegio Santa Mónica. Se produjo una campaña de acoso hacia los alumnos que querían que se construyera aquel centro. Aparecieron pintadas como «colocad vuestros rosarios en nuestros ovarios» o «fuera dogmas de las aulas».

Rivas mostró en 2015 una gran oposición a la construcción del Colegio católico Santa Mónica JAIME GARCÍA

Los ciudadanos de Rivas entrevistados por este diario están de acuerdo en que existe un desfase entre la población y los servicios sociales con los que cuenta la ciudad . «No quiero que vengan más personas a Rivas, ya somos demasiados», dice Carlos, que ha votado que sí en la consulta popular. Isabel y Marta son vecinas y se vinieron a vivir a Rivas cuando nacieron sus hijos, hace casi 20 años. Opinan que hacen falta más centros de salud y un hospital para la población. «Mi hija está enferma. Hoy he llamado al centro de salud y me han dicho que la lleve la semana que viene», lamenta Isabel. José y su mujer llevan toda la vida viviendo en el barrio de Covibar y, aunque no se han enterado de que ha habido una consulta popular, consideran que la ciudad «no puede seguir creciendo de forma salvaje, pero sí controlada y sostenible» . Varias parejas jovénes coinciden en que si prefieres que tus hijos vayan a un colegio concertado, «te toca llevarles en coche fuera de Rivas todas las mañanas».

Los niños salen mal parados del frenazo del crecimiento, pero también el bolsillo de aquel que quiera comprarse una casa en Rivas. Ferri considera que si se aplica lo que el alcalde plantea habrá una subida en el precio de la vivienda . «Con independencia de que se crea que las medidas de control del alquiler sean efectivas o no, con el parón urbanístico no se suavizan los precios de la vivienda, sino todo lo contrario. Todo lo que sea aliviar las restricciones de vivienda en una zona en expansión como es Rivas debería ser bienvenido y no al revés», apuntala Ferri.

Pero esta idea vinculada al ‘crecimiento cero’ que ahora defiende Pedro del Cura como la solución a los problemas en Rivas, ya estuvo en la mente de muchos otros socialistas madrileños de antaño. Eduardo Mangada , concejal de Urbanismo en el Madrid de Tierno Galván llegó a la conclusión de que la capital «no debía crecer más» y sentó las bases del Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Pero la realidad se terminó imponiendo ante los ojos de este arquitecto de ideología marxista que encontró en su colega Eduardo Leira apoyo a sus rígidas ideas sobre edificación. Resulta que Leira, además, es el marido de la que fuera alcaldesa de Madrid hasta el 2019, Manuela Carmena .

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, junto a la que fuera alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena DE SAN BERNARDO

'La España de las piscinas'

Han recuperado estas viejas ideas de la izquierda figuras como el líder de Más País, Íñigo Errejón , que sostiene que el modelo de desarrollo urbanístico de Madrid ha creado una «antropología neoliberal» . Precisamente de estas cuestiones trata el libro ‘La España de las piscinas’, de Jorge Dioni López (Arpa, 2021) , un concepto que el autor define como un mundo de chalés, urbanizaciones, hipotecas, alarmas, colegios concertados, múltiples coches por unidad familiar, centros comerciales, consumo ‘online’ o seguro médico privado. Un mundo que «favorece el individualismo y la desconexión social y cuya importancia política es fundamental, pues de él depende la evolución del mapa político, sobre todo, el voto conservador».

Según Ferri, lo que Pedro del Cura, alcalde de Rivas, plantea en su carta, no es más que el clásico enfrentamiento entre ‘insiders’ (los que están dentro) y los ‘outsiders’ (los que quieren llegar). Los que ahora protestan por el crecimiento de Rivas fueron los que llegaron en otro tiempo. ¿Y si esos 500 habitantes de hace 40 años se hubieran opuesto a la llegada de nuevos vecinos? Precisamente uno de ellos fue Pedro del Cura, que llegó a Rivas-Vaciamadrid en 1986, a los doce años. Pero ahora quiere frenar el crecimiento y la entrada de nuevos vecinos al ‘paraíso’ de 30 años de gobiernos de Izquierda Unida al que él si pudo entrar una vez.