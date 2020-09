Dos mundos frente al coronavirus: «Tenemos que ser muy precavidos, si cae un vecino cae todo el pueblo» Puebla de la Sierra y Torrejón de Ardoz representan las dos caras de una crisis que amenaza con confinar a sus habitantes pese a la diferencia de casos

Hace cuatro meses, Ángel «El Rata» dio positivo en coronavirus. Él y otros cuatro vecinos de Puebla de la Sierra, un hermoso pueblo de apenas 65 habitantes, fueron señalados por el patógeno después de que todo el censo de la villa tuviera la oportunidad de someterse a un test rápido. Los cinco guardaron cuarentena hasta pasar una prueba PCR con la que contrastar el resultado anterior. «Ninguno dio positivo», resume este lugareño de 57 años, al otro lado de la valla que separa su pequeña huerta de la carretera. «Mira que tomates, la semana que viene los recojo», añade sin que la alerta sanitaria haya hecho mella en su estado de ánimo. Aquí, a unos 110 kilómetros al norte de la capital, el «bicho» preocupa, aunque –por ahora– no ahoga. Un dilema que baja enteros en los grandes municipios de la región, como Torrejón de Ardoz, el más afectado de los que aún mantienen todo su territorio sin confinar: «No sé si la cosa está mal, pero aquí en Torrejón nadie dice nada», cuenta Juan, tras la barra del bar Zapata, abierto en plena pandemia: «Si nos obligan a cerrar, no sé cuánto aguantaremos».

El viaje de un punto a otro no es casualidad. Puebla de la Sierra presenta una incidencia acumulada de 1538 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, un contagio entre sus 65 vecinos. La paradoja en este enclave es más que evidente: de aplicarse el criterio que defiende el Gobierno central –cerrar los municipios que tengan una tasa acumulada por encima de los 500 casos–, el pueblo sería confinado con solo una persona infectada. Una medida que afectaría por igual a otras aldeas cercanas como Braojos (1951 casos) o Canencia (1342), en contraste, por ejemplo, con Villavieja del Lozoya, «libre» de restricciones al no contar con ningún contagiado entre su población. «Si alguien tiene coronavirus, que se quede en su casa y no salga o vaya al hospital», protestan varios moradores de Puebla de la Sierra, apostados frente a la plaza del Ayuntamiento.

Agustín y Lucía, tras la barra del bar El Refugio, en Puebla de la Sierra

El miedo aquí se combate al «estilo» de Fuenteovejuna. «Si cae uno caemos todos», coinciden en este punto Eugenio, Pilar, Pedro y María Dolores. Protegidos con mascarillas, tienen claro que acatarán cualquier futura medida si así lo determinan las autoridades. En ese sentido, del acercamiento de ayer entre el Ejecutivo central y el madrileño se desprende que será la Comunidad de Madrid la encargada de imponer restricciones en las localidades de menos de 100.000 habitantes. A diferencia de lo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Administración regional sostiene que para cerrar una zona ha de darse una incidencia acumulada en los últimos 14 días por encima del millar y con tendencia estable, además de una contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.

Más allá de estadísticas y criterios dispares, los vecinos de Puebla de la Sierra prefieren prevenir y evitar así la posibilidad de un rebrote «masivo». Por ello, no resulta extraño que Lucía, la camarera del bar El Refugio, recuerde a sus clientes que está prohibido fumar en la terraza. «“Pero si las mesas están separadas (protestan algunos)”. Eso no importa, yo les digo que tenemos que ser muy precavidos. Hay mucha gente mayor y...», explica con un gesto elocuente antes de volver al trabajo. El problema, subrayan los habitantes que se dejan ver por sus despobladas calles, llega los fines de semana. «Nosotros lo que tememos es a los moteros y a la gente que viene a partir del viernes. Cuando ellos llegan, nos vamos a las afueras», apunta El Rata, evitando, eso sí, cualquier tipo de suspicacia: «Si yo no viviera aquí, también vendría de ruta».

Varias personas pasean por el centro de Torrejón de Ardoz

En Torrejón de Ardoz, la realidad es diametralmente opuesta. Este municipio del Corredor del Henares ostenta una tasa acumulada de 803 casos por cada 100.000 habitantes, más de mil contagios si se extrapola a su población total (131.376). El dato, sin embargo, no parece preocupar en demasía. «No nos gusta ver las noticias, preferimos no enterarnos», cuentan Jaysson y Camila, una pareja de 22 y 23 años, respectivamente, que ya sufrió los duros estragos económicos de la pandemia. «Me quedé sin trabajo y salimos adelante con la ayuda de mi madre», relata él, mientras ella da de comer a su hijo Isaac, de solo dos años: «La salud es lo más importante pero la gente también tiene que salir a ganarse la vida».

De la citada reunión también se desprende que las ciudades de la región de más de 100.000 habitantes –como es el caso de Madrid y de las principales localidades de su corona metropolitana– estarán sometidas a los mismos criterios que las del resto de España. Es decir, será el Gobierno central el que establecerá una serie de restricciones que, en base a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, afectarán a todos los grandes municipios donde haya más de 500 casos, el índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sea superior al 35 por ciento y la positividad en test PCR sobrepase el 10 por ciento.

Mientras eso llega, Maricha y Ana disfrutan de los últimos rayos de sol en la plaza Mayor de Torrejón. Sentada en una silla de ruedas, Ana, de 87 años, reconoce ver menos gente por la calle: «Los bares están vacíos». Aunque si los cierran del todo, «los van a hacer polvo». A su lado, Maricha, una asistente social que acompaña a las personas de avanzada edad desde el centro de día hasta sus domicilios, apunta en una sola dirección: «La gente respeta las normas, lleva la mascarilla y guarda la distancia. No deberían cerrar todo, sino aislar a aquellos que estén contagiados».