Más joven y con estudios, el Covid cambia el perfil de las personas que piden ayudas al Ayuntamiento de Madrid El Consistorio incorpora 264 empleados a la red de servicios sociales para atender a las 220.266 personas que demandan alimentos y apoyo económico, la mayoría por primera vez

Marta R. Domingo Madrid Actualizado: 02/11/2020 23:13h

El coronavirus hipotecó la vida de millones de personas desde marzo, pero para Yaneisy Moreno, Rosina Magnolia Ramírez y Adriana Miranda en aquel momento comenzó también una angustiosa cuenta atrás que todavía no ha terminado y que cada día se hace más dura. Sin empleo e ingresos desde entonces, han tenido que acudir por primera vez a los servicios sociales para solicitar ayudas para resolver hasta lo más básico: la alimentación. «Cuando llegó el virus se acabó todo. Hace más de seis meses que no trabajo. Si no es porque una señora me acogió en su casa como a una hija, me quedo en la calle», cuenta Moreno, de 31 años, a ABC. Ellas son solo tres de las220.266