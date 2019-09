Malasaña 32, el tenebroso edificio que ahora inspira el cine de terror La última película del catalán Albert Pintó tendrá lugar en Madrid, con icónicos edificios y calles

Histórico, alternativo y un poco «hipster». Pero lo que no sabíamos es que también podía dar miedo, porque el barrio madrileño de Malasaña es el nuevo escenario del cine de terror español. Allí se ha rodado la película «Malasaña 32». Algunos de sus icónicos edificios y calles aparecerán en el filme, dirigido por el catalán Albert Pintó («Matar a Dios») y producido por Warner Bros España, Atresmedia Cine y Bambú Producciones.

Cartel de la película «Malasaña 32»

Ambientada en el Madrid de 1976, la historia narra cómo una familia rupestre se traslada a la ciudad. En medio de su transición e instalados ya en su nuevo piso en pleno corazón de la capital, tendrán que convivir con alguien o «algo» más. Una extraña presencia no les dejará dormir tranquilos. «El lugar en el que tendrías que estar más tranquilo, que es tu casa, se convierte en el foco de tus peores pesadillas», relató el director en una entrevista.

Sin embargo, curiosa y afortunadamente para los posibles inquilinos que podrían habitar en este número, el 32 de la calle Manuela Malasaña no existe en realidad –el último número de esta vía es el 30–. Eso sí, la película está basada en hechos e historias reales que sucedieron en los años 70. «La familia protagonista siente que las cosas le irán mejor en la capital. En la película descubrirán que no todo es tan bonito y que la ciudad es alienante. Más que unirse, se destruyen», desveló Pintó.

Caras poco conocidas

Aunque no se conoce mucho más del argumento, sí se saben quiénes serán muchos de sus actores. En realidad son caras poco conocidas, pero no por ello menos talentosas. Al parecer, es porque así lo ha querido el propio director, quien ha llegado a asegurar que «el terror da más miedo cuando a los personajes no los conoces tanto». Aún así, muchos de ellos ya se han dejado ver en alguna pantalla.

Begoña Vargas («La otra mirada», «Alta mar») interpretará a la protagonista, la hermana mediana de la familia Olmedo sobre la que recae el deber de cuidar a sus hermanos, lo que hace que pierda la ilusión inicial de llegar a la ciudad buscando encontrar una nueva vida. Iván Marcos («Fariña»), será el padre, un hombre muy estricto pero buena persona, y su mujer, la madre insegura y con miedos, será Bea Segura («La caza. Monteperdido»). El hijo más pequeño, la inocencia y aire fresco que necesitaba la cinta, será interpretado Iván Renedo. Y, el hermano mayor, un joven tartamudo que alberga varios traumas, será Sergio Castellanos («La Peste», «Todos los saben», «Tu hijo»).

Además, completarán el reparto José Luis de Madariaga («Hierro»), María Ballesteros («Que Dios nos perdone»), Rosa Álvarez, o el rey del cine de terror: Javier Botet, un reconocido actor español que ha triunfado en varias partes del mundo por su participación en películas como «IT», «IT: Capítulo 2», «Expediente Warren: El caso Enfield», «Mamá» o «Rec».

Sin embargo, Botet tendrá un papel muy distinto al que suele interpretar. Esta vez, no será ningún monstruo terrorífico, sino el simple administrador de la finca.

Edificios icónicos

Es así como el cine español de terror vuelve a las calles y edificios de Madrid. Aunque el rodaje se ha producido en distintas localizaciones del barrio de Malasaña, en el tráiler se deja ver claramente una conocida fachada situada la calle San Bernardino, esquina con la calle Dos Amigos. Será en sus inmediaciones donde se desarrolle toda la acción.

A la izquierda, la captura de un fotograma de la película «Malasaña 32». A la derecha, una imagen de Google del edificio de la calle San Bernardino de Madrid - ABC

La agobiante trama pretende transmitir miedo a través del suspense pero, a la vez, el director ha querido crear un híbrido entre película de terror y película «de personajes, de amor, de cómo ellos van a crecer». El rodaje ya ha concluido y actualmente está en fase de post-producción. Se estrenará, previsiblemente, el próximo 17 de enero de 2020.