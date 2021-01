Madrid suspenderá dos semanas la administración de primeras dosis de la vacuna contra el Covid La razón es la escasez de los viales que llegan, que se están dedicando a la segunda dosis que hay que administrar para que sea eficaz Aguado rechaza un «stop and go» de la actividad económica en la tercera ola: «No tenemos intención de ir más allá»

La Comunidad de Madrid no podrá poner primeras dosis de la vacuna contra el Covid ni esta semana ni la siguiente; durante 15 días, quedan suspendidas las nuevas vacunaciones ante la falta de dosis que están llegando a Madrid. Así lo ha señalado el vicepresidente regional y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, que pide al Gobierno de la nación «plantarnos en Bruselas y conseguir más dosis» para España.

De acuerdo con lo que ha explicado, se han puesto ya 180.000 vacunas. Pero la cadencia en el suministro se ha interrumpido y pro eso esta semana y la que viene se suspenderá el suministro de nuevas primeras dosis.

La idea del Gobierno regional es centrarse en la administración de la segunda dosis a personas que viven en residencias, trabajadores en estas mismas instituciones y sanitarios que están en primera línea. Como ha recordado Aguado, la administración de esta segunda dosis es necesaria para que la vacuna sea eficaz. E incluso, indica, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que de no recibirse esta segunda vacuna, «el virus podría mutar y hacerse más resistente».

Aguado ha insistido en que con la actual cadencia de llegada de dosis, es «imposible cumplir con la previsión del Gobierno Central de tener, a finales de junio, un 70 por ciento de madrileños vacunados». Al ritmo actual de llegada de viales, ha señalado, no habrá manera de cumplirlo. De hecho, ha añadido, «si llegasen las 48.000 dosis semanales que nos dijeron, y que no están llegando, el 30 de junio no llevaríamos ni un diez por ciento de la población inmunizada: ni 600.000 madrileños».

El vicepresidente también se ha pronunciado sobre si sería conveniente endurecer aún más las medidas tomadas en Madrid, a la vista de la virulencia de la tercera ola, que ha hecho que la Comunidad supere ya el «pico» máximo de incidencia acumulada registrado en la segunda ola, acercándose en la actualidad a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

En este sentido, y dado que él mismo pidió un «stop and go» -una parada de la actividad- en octubre cuando los datos no eran tan malos como ahora, el vicepresidente ha asegurado que no hay planes en esta dirección en el Gobierno regional: «No tenemos intención de ir más allá».

De hecho, ha explicado que en octubre «se realizó ese parón, y se tomaron medidas muy duras, como el cierre perimetral de Madrid, la reducción del número de personas reunidas, etc». Gracias a ello, ha recordado, se bajó de una incidencia acumulada de más de 800 casos, a otra de 200 en un mes y medio.

Ahora, la tercera ola ha obligado a tomar medidas que «atentan a los derechos y libertades de las personas», como el cierre a las 21 horas o la prohibición de estar más de cuatro personas juntas en una misma mesa de un restaurante. Pero considera que como Gobierno regional «hemos agotado las acciones que teníamos capacidad para adoptar». Sí ha pedido a los ciudadanos «un esfuerzo más», aún sabiendo que «estamos muy cansados y fatigados», para respetar estas normas, además de acciones de Policía Nacional y Guardia Civil para sancionar a quienes no lo hagan.