Aliexpress llega a Madrid: locura y máxima expectación en su inaguración Los pasillos del intu Xanadu, donde se ha colocado el nuevo comercio, se han llenado de gente para ser los primeros en entrar

Mónica Gail @monicagail96 MADRID Actualizado: 25/08/2019 18:02h

Policía local, Guardia Civil y seguridad del centro comercial intu Xanadú custodian la entrada de la primera tienda física de Aliexpress en España. Tras ellos, una larga cola de personas que no deja de crecer hasta el último momento. Intentar cruzar el pasillo es todo un suplicio. «Qué agobio», se escucha decir a una mujer. La pobre no sabe dónde se ha metido. Arriba, en los balcones de la planta superior -como si de las gradas de un estadio se tratara-, máxima expectación. Y no es para menos.

Antes de que abriera el establecimiento -la inauguración estaba prevista a las 12 horas-, unos cuantos influencers han sido los primeros privilegiados en conocer desde dentro la nueva tienda. Todos recibieron invitaciones y lo han celebrado realizando un sorteo entre sus seguidores. El influencer Jorge García, conocido como Jota Studio, con la ganadora de su sorteo, Pierina, han disfrutado la experiencia. «Es sorprendente que haya una tienda de aliexpress física y, sobre todo, la cantidad de productos que han traido, es asombroso», ha declarado el joven.

Decenas de dependientes atienden las necesidades de los invitados. Natalia, una de ellas, cuenta que habrá café gratis para todos cortesía Aliexpress, aunque esta mañana ha sido « una locura dar café a más de 500 personas».

Y precisamente eran 500 personas de la cola las que ya estaban numeradas a primera hora de la mañana y las que recibirían un regalo. Para hacerlo más sencillo y evitar aglomeraciones en la tienda, han ordenado que la entrada fuera de forma escalonada. Los primeros

El número 1,David Cardero, de 34 años, llegó el viernes a las 9 horas. «Estoy de vacaciones y no tengo nada que hacer; me gusta vivir este tipo de experiencias», aseguró. Esperó dos días seguidos en la cola junto a su tía.

David, el número uno de la cola - GUILLERMO NAVARRO

Todos los que llegaron el viernes para poder ser los primeros en conocer la nueva tienda, se vieron obligados a dormir en la calle cuando cerraba el centro comercial. Además, comer y tener higiene durante ese tiempo, ha sido complicado: «Solo Alixpress nos dio una pizza un día y no hemos podido ducharnos; yo me he aseado con toallitas», relataba David. También tuvieron que soportar que algún «listillo» intentara colarse. «Organicé una lista para saber el orden, pero algún niño no respetaba el orden». Para más inri, David tenía la ilusión de que le tocara un patinete eléctrico, pero finalmente solo consiguió un teléfono móvil.

Diego, de 12 años, con su regalo - GUILLERMO NAVARRO

Los números 3 y 4 eran dos hermanos, de 12 y 10 años respectivamente, que también se han llevado un smartphone. Estos niños, Diego e Ian, también llevaban esperando en la cola desde el viernes con su madre.

Y el afortunado que se ha llevado el regalo más codiciado -el patinete eléctrico-, ha sido Daniel Marshall, de 36 años. Pasó la espera junto a su sobrino, que también se llevó un sooter. «Estoy muy contento y emocionado. Llevo desde el viernes aquí, pero ha merecido la pena», afirmó.