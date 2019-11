Los jueces estrechan el cerco a Isa Serra (Podemos) por atacar a la Policía La diputada en la Asamblea está acusada de un presunto delito de desórdenes públicos, atentado y daños durante un desahucio en Lavapiés

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado auto transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado contra Isa Serra por la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado y un delito de daños.

Los hechos que ahora se enjuician se remontan a la mañana del 31 de enero de 2014, coincidiendo con un procedimiento de ejecución forzosa en el barrio de Lavapiés. Ese día, la diputada de Podemos en la Asamblea se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre las calles de Mesón de Paredes y Tribulete «con la intención de contener a quienes impedían el desalojo», recoge el auto del TSJM al que ha tenido acceso este diario.

Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, las personas presentes se enfrentaron a los agentes «profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales», continúa. Tres agentes resultaron heridos y algunas furgonetas, dañadas. Isa Serra fue identificada como «una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes», así como por llevar «la voz cantante» de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes.

La diputada regional se mostró en julio, tras conocer que se le investigaba por este asunto, «orgullosa» de su lucha antidesahucios y negó los hechos por los que ahora ha sido procesada. Aseguró entonces que ella no cometió ninguno de los delitos: «Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui».

Serra ha mantenido siempre que solo participó en la manifestación, y que, tras los altercados, no fue detenida. Después, acudió de forma voluntaria a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración pero, según explicó, no pudo hacerlo porque no le concedieron esta opción.

De esta forma, los jueces del TSJM dan por concluida la investigación, argumentando su decisión en la testifical de varios agentes de la Policía Municipal que reconocieron mediante fotografías a Serra como una de las participantes en el lanzamientos de objetos. Ahora, se da traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.