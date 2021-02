El Hospital Zendal ya realiza vacunaciones masivas, en un pabellón distinto a los de hospitalización Se espera administrar 400 dosis al día entre profesionales de Sanidad Exterior, Aena, forenses y otros

El tercer pabellón del Hospital Zendal se ha abierto por fin, pero no para albergar a más pacientes Covid, sino para iniciar las vacunaciones masivas. Es el propio personal del centro de emergencias el que está administrando las dosis de AstraZeneca a miembros del cuerpo de inspectores de Salud Pública, Políticas Sociales y Seguridad Social, a médicos forenses, estudiantes de Ciencias de la Salud, veterinarios, personal de Sanidad Exterior y de Aena.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado las instalaciones donde se llevan a cabo estas vacunaciones, en ese tercr pabellón del Isabel Zendal. Es una zona nueva del hospital que aún no se había puesto en marcha para recibir pacientes, y que está separada de los otros dos pabellones donde se atiende a personas que padecen Covid, tanto en camas convencionales como en las de cuidados intermedios y las de UCI.

En total, serán 3.000 profesionales de distintos sectores los que comienzan a ser vacunados esta mañana en el Hospital de Emergencias, aunque en el día de hoy se prevé llegar a unas 400 personas.

Esta última semana de febrero, las vacunaciones han empezado a cobrar velocidad en la Comunidad de Madrid. Además de estas del Zendal, que continuarán los próximos días, también empiezan el jueves las vacunaciones masivas de policías locales, bomberos y personal de Protección Civil en el Estadio Wanda Metropolitano. A todos se les inocula la vacuna de AstraZeneca (sólo para menores de 55 años), y serán equipos del SUMMA 112, en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios y la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, los que coordinen la actuación.

Mayores de 80

Por otra parte, a partir del jueves también empezará la vacunación de los mayores de 80 años que viven en sus domicilios, y a los que se administrará la vacuna en su centro de salud. Sólo en los casos de aquellos que no puedan desplazarse, se enviará a personal de Atención Primaria a sus domicilios.

A estos mayores se les aplicarán vacunas de tipo ARMn Pfizer (este tipo ARMn pueden pertenecer a Pfizer o a Moderna), y en principio se citará para el jueves, viernes y lunes unos 50.000 dosis. Posteriormente, en la próxima semana también, el martes, miércoles, jueves y viernes -si la partida del lunes llega sin contratiempos-, se citarán a otros 80.000 mayores en sus centros de salud, advierten en la Consejería de Sanidad.

Grandes dependientes

En paralelo, las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales están ultimando los listados para comenzar en breve la administración de vacunas al grupo de grandes dependientes no institucionalizados, es decir, aquellos que no habitan en una residencia, así como a sus cuidadores, dentro del operativo de vacunación de los grupos priorizados en la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19. Para ello, los equipos de Atención Primaria se desplazarán a los domicilios e iniciarán este proceso in situ. En caso de que el paciente pueda trasladarse, se le inocularía en su centro de salud.

A este grupo de población se le administrará la dosis de ARNm (Moderna o Pfizer) o también puede ser la vacuna de AstraZeneca, en función de la edad -esta última se administra al grupo que comprende desde los 18 a los 55 años-.

Los colegiados de colegios de profesiones sanitarias han comenzado a recibir dosis también de AstraZeneca en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, donde ya se han administrado 1.750 dosis. Los grandes colegios sanitarios, como el de Médicos y el de Farmacéuticos, comenzarán su dispositivo en los próximos días en instalaciones propias.

Docentes

Por otro lado, la Consejería de Sanidad tiene previsto comenzar a vacunar al personal docente en turno de tarde a partir de este jueves en los centros de salud. La semana próxima se extenderá el proceso para estos profesionales que serán citados en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Estadio Wanda Metropolitano, también en turno de tarde. Así, se vacunarán a 110.000 profesores de los colegios públicos, privados y concertados.