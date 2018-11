Asesinan a puñaladas a una joven de 17 años en Alcorcón, presuntamente, por celos La víctima recibió amenazas de la actual pareja de su exnovio, según han denunciado los progenitores. Fue encontrada con una herida en el abdomen con evisceración

S. L.

La joven de 17 años que fue apuñalada en el abdomen anoche en Alcorcón ha fallecido esta madrugada en el Hospital Fundación de esta localidad. La madre de la víctima, de nacionalidad rumana, ha declarado a un programa de televisión que su hija recibió durante una temporada amenazas por parte de la actual pareja de su exnovio. «Te voy a cortar cuando estés sola y te voy a matar» fue uno de los mensajes que, según la progenitora, llegó al móvil de su hija.

Al parecer, las amenazas llevaban tiempo sin producirse, por eso la madre, que era conocedora de esta circunstancia, no denunció. «Mamá, no te preocupes, se pone así pero después no pasa nada. Lo hemos hablado y está todo bien», le dijo la joven.

La Policía investiga a la nueva pareja del exnovio de la chica, un joven con quien la víctima terminó su relación en junio, y las causas del crimen, que podría tratarse de un asesinato por celos. Asimismo, descartan que se trate de un caso de violencia de género, según han señalado fuentes policiales a Europa Press.

«Como padres pedimos que se denuncien las amenazas para que no ocurran cosas así», ha demandado la madre en televisión. El padre ha corroborado la versión de la madre: «Mi hija tenía miedo, se sentía amenazada. Intenté hablar con el padre de la chica, que trabaja en la Guardia Civil. Mi hija me decía que estaba loca». «Nunca pensó que llegaría a tanto. El sábado me dijo que la había dejado de amenazar. Yo estaba contento», ha señalado el padre a Telemadrid.

La víctima recibió una puñalada en un local situado en la confluencia de la calle de Desmonte con la de Cuenca, en Alcorcón. Emergencias recibió una llamada a las de la noche recibió una llamada a las 22.00 horas indicando que había una mujer herida ensangrentada en el suelo.

Al lugar del suceso acudieron efectivos del SUMMA en una UVI Móvil, que localizaron en el lugar a una joven de 17 años con una herida de arma blanca en el abdomen con evisceración y en parada cardiorrespiratoria.

Los efectivos médicos efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y tras ser estabilizada la víctima fue trasladada al Hospital Fundación de Alcorcón, donde finalmente ha fallecido.

La Policía Nacional ha iniciado la investigación judicial del suceso para determinar en qué circunstancias se produjo el apuñalamiento y tratar de localizar al autor o autores de la agresión.