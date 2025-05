Las estrellas de la animación mundial conquistan Madrid

La Comunidad celebra un año más el Día Mundial de la Animación con proyecciones, presentaciones y sesiones especiales desde mañana al 31 de octubre, y con sesiones especiales el 1, 6 y 12 de noviembre en espacios culturales de Madrid y Alcalá de Henares . Mañana arrancan las actividades con la presentación de Next Lab, una plataforma que conecta arte y tecnología y que cuenta con la Comunidad de Madrid como patrocinador principal, con el objetivo de descubrir nuevos talentos e impulsar la animación más avanzada narrativa y técnicamente.

Tras esta presentación, tendrán lugar dos encuentros, uno sobre las producciones de Hanna Barbera en Madrid, y otro que tendrá como protagonista a Sergio Pablos , director de la aclamada « Klaus », antes de finalizar la jornada con la proyección de «Lo mejor de Annecy Kids 2020».

El 30 de octubre continúan las actividades en la Academia , que contará con la presencia de Rodrigo Blaas, quien abordará el proceso creativo de « Trollhunters ». El 31 de octubre, el Cine Paz de Madrid abrirá su pantalla al mediodía con la proyección de «T adeo Jones 2 , el secreto del rey Midas», de Enrique Gato y David Alonso. A las 16 horas se proyectará «La Gallina Turuleca», de Eduardo Gondell y Víctor Monigote; a las 18.30 podrá verse «Klaus»; y a las 20, lo mejor de «Annecy 2020» dará paso a « Buñuel en el laberinto de las tortugas», de Salvador Simó (21 horas).

Como novedad, en esta ocasión, se celebrarán tres proyecciones especiales protagonizadas por «Lo mejor de Annecy Kids» y «Lo mejor de Annecy 2020». Se podrán ver el domingo 1 de noviembre en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid (17.30 y 19 horas); el viernes 6 de noviembre en el Teatro Salón de Cervantes de Alcalá de Henares (17.30 horas); y el jueves 12 de noviembre en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares (18.30 horas).

Además, en la jornada del día 30 de octubre se le dará un protagonismo especial a la animación madrileña . En la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la Consejería de Cultura y Turismo presentará, a las 17 horas, «Invest in Madrid: Open for Bussines in animation », donde se informará de medidas para el fomento de la animación, como líneas de ayudas y oficinas de atracción de rodajes y de captación de inversión .

Posteriormente, a las 18 horas, se proyectará una selección de cortometrajes de animación que han contado con el apoyo del Gobierno madrileño.