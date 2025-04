Ayuso: «Ayer me tomé una cerveza con mi cara que se llama 'La Caña de España'»

La presidenta Díaz Ayuso está encontrando «mucha ilusión» en las calles con esta campaña electoral: «Ayer me tomé una cerveza con mi foto que se llama 'La caña de España'». La reciben, asegura, muy bien, cosa que no cree que ocurriera si se desplazara Pablo Iglesias , porque «no le quiere nadie: gente que trabaja duramente lo último que quiere es que le vacilen y le digan que le pueden ocupar la casa o metes en las listas a gente que viene del comercio ilegal». Le considera «una persona desfasada » y «nadie olvida el chalé en Galapagar». Por eso, cree que «si no sale en la Asamblea» -porque no llegue al 5 por ciento de los votos-, «se acabó».

Noticias relacionadas El PP bucea en el cinturón del sur para pescar entre 117.000 votos de Cs

La falta de una solución legal estatal que regule las medidas contra la pandemia una vez finalizado el estado de alarma dejará el futuro «en manos de los jueces, a los que tendremos que acudir con nuestras soluciones», ha explicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telecinco.

Revertir las limitaciones

«Yo no entiendo porqué no puedo ir a Ávila; la mayor parte de las decisiones que se toman no tienen sentido», algo que se debe en su opinión a la falta de una legislación nacional que coordine las medidas contra la pandemia . En unos 10 días espera que los datos de Madrid empiecen a bajar, y una vez que se acabe el estado de alarma, la región continuará manteniendo medidas del mismo tipo que las que se han aplicado hasta ahora, como cierres por zonas básicas de salud. En cuanto a los horarios limitados y otras restricciones, «en cuanto pueda lo revertiré», asegura la presidenta.

Díaz Ayuso ha criticado que el presidente Pedro Sánchez esté utilizando «todos los medios del Estado» para influir en las elecciones madrileñas. Y también cree que «al candidato del PSOE solo le falta venir al PP, porque ahora de repente todo el programa del Partido Popular que me ha estado criticando durante año y medio en la Asamblea de Madrid le gusta».

Ha concretado la presidenta sus promesas de bajada de impuestos: «El impuesto de Donaciones y Sucesiones también vamos a ampliar las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos; se ampliará la bonificación entre hermanos, del actual 15 por ciento al 25 por ciento; y el impacto serán 11.000 beneficiarios y 30 millones de euros de ahorro al año».

Como ejemplo de esta política, si una persona deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros, el heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros).

«No pactar con el desastre»

Ante posibles pactos, la presidenta ha dejado claro que «no pactaré nunca» con el PSOE y Gabilondo: «Con el desastre no pacto» , ha dicho, porque han intentado «obligarme a cerrar la hostelería» sin ningún informe técnico que lo corroborase. Le gustaría «tener mi gobierno y hacerlo libremente, con mi programa».

Se ha referido al «milagro de Madrid», por el que le preguntan «todas las semanas» desde medios internacionales y ha generado «mucha ilusión que se nota en las calles», aunque está segura que «en unos días» habrá una nueva encuesta del CIS «intentando influir en los resultados de Madrid».

Lamenta que otros partidos hayan ofrecido cerrar el Hospital Zendal, que es «un hospital de hospitales» y ha ayudado a descongestionar los demás. Uno de sus pabellones «siempre tendrá que estar pendiente de los virus y grandes epidemias», otro se dedicará a investigación y un tercero «se dedicará a las secuelas del Covid», que son muchas en los pacientes más graves.

Díaz Ayuso defiende las fortalezas de Madrid, que atraen inversiones extranjeras y de muchas empresas, por cuestiones como su red de transportes. «Un pueblo como Villaconejos tiene mejor conectividad que muchos barrios de Londres», asegura.