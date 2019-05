Elecciones de Madrid en directo: «Comienza la negociación para los pactos de gobierno en la capital»

MADRID Actualizado: 27/05/2019 12:58h

12.56Los diputados electos comienzan a enviar mensajes. Como éste en Twitter de Jaime de Berenguer, incluido como independiente en la lista de Vox a la Asamblea:

Al ser elegido concejal en 2011 me compré esta bandera que me acompañó 4 años en mi despacho. Al volver a mi trabajo se vino conmigo y ha estado sobre mi mesa 4 más. Ahora, me acompañará a la Asamblea de Madrid con el mismo y único compromiso, servir a España allí donde vaya. pic.twitter.com/1a2UpKOWz8