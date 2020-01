Crimen de la tendera china en Parla: la Policía investiga el robo, aunque le encontró dinero encima La víctima, que había sufrido varios atracos, se dirigía a pie a su casa tras echar el cierre

Pasaban las 23.30 horas del lunes cuando Jorge, un tipo muy conocido en la zona, preguntó a la tendera china, Yia Ye, de 46 años, si le echaba una mano con el cierre. Llevaba dos meses ayudándola en su pequeño negocio de alimentación, situado en el número 18 de la calle de la Reina Victoria (Parla), a cambio de comida, bebida o pequeñas cantidades de dinero. «Pero me dijo que no hacía falta», recordaba ayer, con evidentes gestos de tristeza. Al filo de la medianoche, la mujer, casada y con dos hijos, terminó su jornada y enfiló el camino a pie hasta su casa. Pero no llegó a su destino. Tres manzanas después, en la confluencia de su calle con la del Gobernador, recibía una puñalada en el pulmón que, instantes después de ser trasladada al hospital, le costó la vida.

Alrededor de las 00.30 horas, un viandante dio la voz de alerta al 112 y al 091 tras encontrar a la mujer malherida en el suelo. Dada la gravedad de su estado, fue la propia Policía la que la condujo hasta el Hospital Infanta Cristina, donde solo pudieron confirmar su fallecimiento. El Grupo VI de Homicidios, encargado de la investigación del caso, trabaja con el robo como principal hipótesis; si bien todas las líneas continúan abiertas. Fuentes policiales señalaban ayer a este periódico que la finada no llevaba bolso cuando fue hallada, aunque sí se le encontró dinero encima. Del arma homicida, en cambio, ni rastro.

Los agentes, que buscaron sin fortuna cámaras de videovigilancia en el punto exacto del crimen, centran ahora sus esfuerzos en revisar las grabaciones registradas por otros establecimientos del perímetro, incluidas las de la propia tienda de alimentación. En noviembre, el hijo mayor de la asesinada fue asaltado en el interior del comercio por el método del «mataleón», consistente en estrangular a la víctima por la espalda para robarle sus pertenencias. Los dos presuntos autores fueron detenidos gracias a una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

No queda claro si ese mismo día, los atacantes golpearon al joven con una botella en la cabeza, provocándole una herida por la que necesito varios puntos de sutura; o, por el contrario, esta agresión sucedió tiempo después, como ayer subrayaban en el vecindario. Desde que abriese la tienda, «siete u ocho» meses atrás, la propietaria y su familia habían sufrido más de un robo. El más grave, el que perpetraron tres jóvenes, pistola en mano, según relató la afectada al resto de comerciantes cercanos. Desde entonces, había tomado precauciones. Primero, cambió la distribución de las estanterías para tener más visibilidad y, después, pidió ayuda a Jorge para que la acompañara algunas noches a la hora de cerrar el negocio.

Los restos de sangre seguían visibles a primera hora del día de ayer, sin que nadie en el enclave se explicase lo sucedido. «Era muy simpática, y eso que le costaba hablar bien en español», incidía ayer la dueña de una peluquería ubicada justo en la acera de enfrente. Lejos del cerrado mundo que suele caracterizar a la comunidad china, la malograda tenía un carácter extravertido, algo que mostraba cada vez que tenía ocasión. «Cuando celebré el primer año con la clientela, ofreciendo unas bandejas de canapés, vino y me regaló una botella de champán», añadía la peluquera.

Al otro lado de la calle, Micaela no podía reprimir las lágrimas al enterarse de lo ocurrido. «Venía a mi bar a tomar café casi a diario», subrayaba, haciendo hincapié en el buen humor que gastaba: «Siempre decía riéndose que el primer día que abrió la tienda solo ganó 20 euros». Un montante que, para alegría de la tendera, se había multiplicado en los últimos tiempos. Hasta la noche de ayer, cuando alguien la mató, presumiblemente, para robarle el dinero de la recaudación.