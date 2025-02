Coronavirus Madrid: últimas noticias | Repuntan los contagios y las muertes en Madrid, con 48 más

15.41

El plan elaborado por los hosteleros sobre el proceso de desescalada en el sector incluye entre sus propuestas hacer tests rápidos de COVID-19 a los clientes en la entrada de los locales como forma de dar seguridad al consumidor y conseguir así una recuperación de la actividad más rápida. Así figura en el documento enviado este viernes al Gobierno, que también incluye medidas como hacer cuestionarios epidemiológicos a los clientes para saber si tienen síntomas o tomar la temperatura antes de dejarles acceder al establecimiento.

14.47

El Hospital Universitario de Móstoles ha anunciado que retomará de forma «progresiva y secuencial» su actividad en consultas externas, y en el centro de especialidades Coronel de Palma y los centros de salud mental dependientes del centro, a partir del lunes próximo, día 11. En esta nueva fase de «retorno escalonado» a las consultas externas se han creado protocolos y circuitos nuevos, se han adaptado los procesos de desinfección de los espacios y de los equipos «para minimizar la exposición, el contagio y la propagación del virus», destaca el centro en una nota.

14.26

A pesar de que la movilidad en Madrid capital es 61,9 % inferior a la de un día tipo del año pasado, por efecto de la crisis del coronavirus, el tráfico en hora punta este viernes en el interior de la capital ha continuado su ascenso, un 13,1 % respecto a la semana pasada. Así lo ha informado estye viernes en redes sociales el delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, según el cual también aumenta el tráfico en la M-30 en un 12,8 % respecto a la semana pasada. Sin embargo, el tráfico en la M-30 sigue siendo un 58,2 % inferior comparado con las cifras de 2019. La movilidad en la periferia de la M-30 ha crecido este viernes un 9,2 % en los últimos siete días pero es un 62,3 % más baja que en un día tipo del año pasado.

14.10

Desplazarse con mascarilla y en coche compartido es una de las mejores opciones que pueden escoger los ciudadanos cuando el próximo lunes llegue la fase 1 de la desescalada del confinamiento del coronavirus a algunas CCAA, según apuntó este viernes la Fundación Mapfre. Esta entidad ha analizado las mejores opciones para desplazarse con vistas a la fase 1 de la desescalada en distintas comunidades autónomas, lo que, según añadió, «coincidirá con una recuperación de la movilidad y, seguramente, con un incremento de la siniestralidad». Como criterio general, aconsejó elegir un medio de transporte que garantice la distancia interpersonal y utilizar mascarilla.

14.06

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha aclarado que no se saltó las condiciones del confinamiento cuando hace dos días salió a pasear sola por la capital, se cruzó con un par de amigas, caminó un tramo de la calle Atocha y se separó de ellas. El diario digital 'OKDiario' publica este viernes unas imágenes en las que se ve a la edil caminando por una calle de Madrid junto a dos mujeres más, sin mascarilla ni guantes. «Salí de paseo sola, me las crucé, caminé un tramo de Atocha con ellas y me separé», ha explicado la concejala este viernes en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press.

13.44

La Comunidad de Madrid trabaja ya en la elaboración de «planes de elasticidad» para sus hospitales, con el fin de «poner de manifiesto la capacidad habitual y ampliada de cada uno de estos centros» y prever su adaptación a un posible «nuevo brote» de la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en su comparecencia ante la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, donde ha aprovechado para agradecer la labor de la ya exdirectora de Salud Pública de la Comunidad, Yolanda Fuentes, que era contraria a la decisión de pedir el paso a la fase 1 de la desescalada y presentó ayer su dimisión.

13.19

Un cargamento con dos millones de mascarillas FPP2 adquiridas en China por la Comunidad de Madrid, han llegado este viernes al aeropuerto madrileño de Barajas, y serán distribuidas a 3.000 farmacias para que la ciudadanía madrileña pueda recogerlas a partir del lunes próximo. La Comunidad ha informado en una nota de prensa de que se trata el primer lote de 14 millones de mascarillas que ha adquirido, y que espera que en los próximos días lleguen otros tres vuelos procedentes de china hasta completar los primeros 7 millones de mascarillas. Los madrileños podrán acudir a partir del lunes a recoger su mascarilla, para lo que hará falta presentar la tarjeta sanitaria puesto que irá contemplada por receta electrónica, pero en el caso de las 600.000 personas sin esta tarjeta, principalmente los mutualistas, podrán adquirir el material presentando su DNI o NIE.

13.05

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Tetuán a seis miembros de la banda latina de los ‘Trinitarios’, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de delitos de odio, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Según informó este viernes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos se originaron el pasado 5 de abril, cuando un grupo de jóvenes irrumpió en las instalaciones de una antigua sucursal bancaria que se encontraba ocupada y amenazaron a un grupo de personas sin hogar para que abandonaran el local, llegando a apuntar a las víctimas con un arma larga.

12.53

La Policía Local de Coslada ha detenido, gracias a la colaboración vecinal, a dos individuos después de robar instrumentos y otro material de un colegio de la localidad, y posiblemente también objetos de una furgoneta, ha informado hoy el Ayuntamiento en una nota de prensa. Un vecino de la calle Luis Braille se puso en contacto sobre las 00.35 horas de este viernes con el 112. En dicha llamada alertaba sobre el acceso de dos jóvenes al recinto del colegio público Séneca, tras saltar la valla perimetral. Dicho aviso fue trasladado a la Policía Local de Coslada y, rápidamente, acudieron al lugar dos dotaciones.

12.48

El número de contagios y de fallecidos con coronavirus ha experimentado un repunte en las últimas 24 horas en Madrid, al registrarse 48 muertes, 10 más que ayer, y 148 contagios, cerca del doble que ayer, según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad. De esta forma, la cifra de fallecidos en hospitales, con PCR confirmado, asciende ya a 8.552 personas, mientras que en total hay 64.333 infectados confirmados con PCR en la región. Las muertes producidas en las últimas 24 horas en la región suponen el 20 % de los decesos ocurridos por COVID-19 desde ayer en todo el país, donde se han producido 229 fallecimientos más, mientras que los nuevos contagios son el 13 % de los nuevos casos detectados en España, 1.095.

12.34

La situación generada por la pandemia de coronavirus ha hecho que la institución ferial Ifema aplace hasta diciembre la celebración del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid, que estaba previsto entre los próximos días 22 y 31. La edición 2020 del Salón, informa IFEMA este viernes, se celebrará entre los días 4 y 13 de diciembre en la Feria de Madrid, una decisión -dice- adoptada tras consultar a los distintos agentes de este importante segmento de la economía española.

12.22

La Policía Municipal de Madrid reforzará el fin de semana próximo la seguridad en las calles, especialmente las que serán peatonales, y controlará los puntos donde habitualmente los jóvenes hacen botellón con el objetivo de que no se reproduzcan imágenes como las del Puente de Mayo. El pasado fin de semana los policías municipales localizaron más de 70 botellones en diferentes distritos de Madrid con grupos de jóvenes que variaban entre los 12 y los 5 integrantes, incumpliendo el estado de alarma. Fueron jornadas complicadas por las «aglomeraciones» de jóvenes, reconoció en un vídeo difundido por el cuerpo el comisario José Luis Morcillo. La Policía Municipal de Madrid tuvo que intervenir en algún caso hasta las cuatro de la madrugada del pasado sábado.

12.04

El 38% de los hogares de la ciudad de Madrid ha visto reducidos sus ingresos por la crisis del Covid-19 y en un 9% de los hogares la disminución ha sido superior al 50%, según los datos aportados este viernes por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. Así se desprende de la presentación del Informe del Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid, tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19 sobre más de 1.500 personas.

12.03

La Federación de Defensa de la Sanidad Pública pidió este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «rectifique o dimita» tras haber solicitado que esta región pase a la fase 1 de la desescalada, a pesar de que esta petición no está firmada por ninguna autoridad sanitaria competente de la capital. La directora general de Salud Publica de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitió ayer porque rechazó entrar en la fase 1 de desescalada y se negó a firmar la petición cursada al Ministerio de Sanidad. Fuentes ha sido sustituida por el doctor Antonio Zapatero, quien dirigió el hospital de Ifema.

11.47

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que insta a la Comunidad de Madrid a cumplir con las medidas cautelares dictadas el pasado 27 de abril y encaminadas a dotar de recursos materiales y sanitarios a las 8 residencias de mayores de Leganés. En este nuevo auto, que llega tras una nueva demanda del Ayuntamiento de Leganés y al que tenido acceso Efe, el TSJM establece «medios de control» sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y requiere a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que remita a la sala un informe semanal con las medidas concretas que se han ido adoptando para cumplir con lo acordado en el auto inicial.

11.40

El epidemiologo Antoni Trilla, uno de los asesores del Gobierno, ha asegurado que «lo mejor» sería que el Ministerio de Sanidad mantuviera Madrid «unos días más en fase 0» de desconfinamiento, en contra de lo que ha pedido esta comunidad. «Desde el punto de vista estrictamente sanitario, que no es el único, pero que para mí es el principal, las cifras de Madrid aconsejan mucho más prudencia que ser osados» en la desescalada, ha declarado el jefe del epidiemiología del Hospital Clínic de Barcelona en una entrevista en Catalunya Ràdio.

11.15

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, «no sabe lo que ha pasado en Madrid ni ha arrimado el hombro en ningún momento» durante la crisis del coronavirus. «Hemos sido nosotros sin su ayuda y sin apenas material los que nos hemos tenido que estar buscando la vida», ha lanzado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de que Iglesias la acusase de pretender «ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas». Ayuso ha hecho hincapié en que el Gobierno tenía «un mando único sanitario y social» y jamás «ha llamado a Madrid para decir cómo ayudar, excepto una ministra y algunas veces en reuniones». Según la presidenta, Iglesias nunca se ha puesto a disposición de la autonomía.

10.59

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que durante este fin de semana se repartirá una mascarilla gratuita a todos los ciudadanos de la Comunidad, que podrán retirar en la farmacia más cercana a sus domicilios. Así lo ha avanzado en una entrevista con Telecinco, donde ha dicho que hoy aterrizará un nuevo avión cargado de material en el aeropuerto de Barajas y ha destacado la importancia de «informar bien» y «proveer de material» a la ciudadanía, porque durante la desescalada hará falta «mucha responsabilidad individual». Durante el fin de semana llegarán dos aviones más con material, ha agregado en Televisión Española, donde ha señalado que en 15 días la región recibirá una nueva partida de mascarillas.

10.36

El Gobierno se inclina por rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada, han informado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo. Esa es la principal hipótesis que se mantiene tras recibir la documentación que trasladó el jueves al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. No obstante, en las próximas horas se prevé un nuevo encuentro telemático entre Illa y Escudero para abordar el asunto y el informe con el que Madrid pretende pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, día 11.

10.23

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión. «Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión», ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

10.14

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, comparecerá este viernes a las 12.00 horas en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid para informar de su gestión en relación con la pandemia de Covid-19. La comparecencia del consejero se produce a la espera de saber si la Comunidad de Madrid podrá pasar a la Fase 1 del plan de desescalada, como ha solicitado el Gobierno regional al Ministerio de Sanidad, y después de la dimisión de la hasta ahora directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, quien no estaba de acuerdo con esa decisión, que será sustituida por el exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero. Los grupos de la oposición habían solicitado la comparecencia del consejero para que informe del avance en la aplicación de medidas en la lucha contra el Covid-19, tema planteado por el Grupo Parlamentario Socialista, y cuestiones como la estrategia de aplicación de las pruebas diagnósticas de infección por SARS-CoV2 en la Comunidad de Madrid, a petición de Vox.

10.00

¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de toda la información relacionada con el coronavirus y la Comunidad de Madrid.