Coronavirus Madrid, últimas noticias | Los fallecidos se disparan hasta los 2.412, con 19.243 contagiados

21.08

Varias empleadas de la residencia Doctor González Bueno de Madrid, el mayor geriátrico de la región, con 604 plazas, han denunciado este viernes la situación «insostenible» del centro, donde han fallecido varios ancianos por coronavirus, más de una veintena están aislados con síntomas y muchos trabajadores están de baja por la pandemia. Hasta el miércoles, han muerto 14 personas, según datos oficiales, aunque no se puede comprobar que sea por Covid-19 por falta de test. Informa Europa Press.

21.03

Los empresarios y autónomos de Madrid, a través de un comunicado de CEIM (Confederación Empresarial Independiente de Madrid), han rechazado la medida adoptada hoy por el Consejo de Ministros, que restringe los despidos temporales mientras dure la pandemia. «Esta medida autoritaria y que atenta con la libertad de empresa recogida en nuestra Constitución va a provocar una multiplicación del desempleo debido a la desaparición de miles de empresas que no podrán aguantar esta situación», expresa el comunicado, que tacha la decisión de «disparatada» y pide su «inmediata retirada».

20.26

Mercamadrid repartirá una bolsa con comida y bebida a los transportistas que están «realizando su trabajo en condiciones muy difíciles», mientras garantizan la llegada de «alimentos para la ciudad» durante el confinamiento. La iniciativa, en colaboración con la ONG Gastronomía Solidaria y la Asociación de Cocineros y Hosteleros de la Comunidad de Madrid, prevé atender de lunes a sábado, de 22 a 6 horas, a un total de entre 600 y 800 personas al día. Bastará con presentar el tique entregado en la báscula del peaje a su llegada.

19.44

La Comunidad de Madrid está trabajando con el objetivo de abrir en la capital, en los próximos días, una nueva instalación para acoger fallecidos por el coronavirus que se sumaría a la que ha entrado en funcionamiento esta semana en el Palacio de Hielo. Al igual que ésta, se trata de una medida excepcional y temporal para así facilitar el trabajo a los servicios funerarios, mitigar el dolor de los familiares de las víctimas y la situación que se está registrando en los hospitales de la región. El dispositivo está siendo preparado a través de la consejería de Interior, Justicia y Víctimas y su localización prevista en la Ciudad de la Justicia -Valdebebas-, concretamente en el edificio diseñado para ser la sede del Instituto Anatómico Forense de Madrid, recinto que contaría con todas las garantías para la función encomendada en su apertura.

18.45

«Gracias a Alicia Koplowitz y a su hijo Alberto Cortina por las generosas donaciones que han hecho a la Sanidad madrileña. Es admirable la respuesta de las personas solidarias por nuestra Comunidad y por España. Gracias.», ha publicado la presidenta regional en su cuenta de Twitter.

18.25

La Comunidad de Madrid ha reclamado hoy el apoyo de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno central que ponga en marcha un plan de rescate estatal para el sector del Transporte, que se ha visto afectado gravemente por la crisis del coronavirus.

18.17

Desde IFEMA se ha habilotado un teléfono a disposición de los familiares de pacientes ingresados en el hospital. Pueden recibir toda la información en el 91 722 30 00

17.59

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, acaba de dictar un bando por el que limita los días de compras a los vecinos según vivan en los números pares o impares. En concreto, con el fin de seguir frenando la cadena de contagio del Covid-19, el regidor recoge en el texto que «únicamente podrán ir a supermercados o tiendas de alimentación los días pares los vecinos que residan en una vivienda con número de calle par»; los días impares, los que vivan en un portar con número impar. No obstante, se podrá salir a los comercios en «casos de extrema necesidad».

17.49

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha dado cuenta en twitter del volumen de usuarios en los autobuses de la EMT registrado ayer: «Siguen descendiendo los pasajeros en EMT Madrid. Ayer subieron a los autobuses madrileños 138.263 viajeros, un 91,66% menos que el jueves 28 de marzo de 2019 (1.658.083)».

17.38

En un mensaje emitido a través de su perfil de Twitter, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un agradecimiento expreso al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como a los líderes autonómicos de Murcia, Fernando López Miras; de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y Andalucía, Juanma Moreno: «Los españoles, unidos, superaremos la peor crisis sanitaria de nuestra historia».

17.23

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joquín Goyache , ha resaltado el trabajo «eficaz» de la comunidad universitaria para que este virus afecte lo menos posible a los quehaceres del centro diarios y ha trasladado que es «consciente del esfuerzo». «Por desgracia ya hemos sufrido una pérdida irreparable entre nosotros (en referencia a la muerte del Vicerrector de Calidad). Y todos ellos dejan un recuerdo imborrable en sus campos de actuación», ha expuesto, en recuerdo a aquellos que están sufriendo «esta terrible enfermedad y a todos los miembros» de su comunidad universitaria «que hayan perdido a algún ser querido».

17.08

El director del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, ha dicho este viernes que confía en que la semana que viene se den más altas médicas que ingresos de pacientes en este hospital de campaña, lo que supone llegar al denominado pico de la curva. No obstante, ha subrayado, en declaraciones a Efe, que esta es una «sensación» y no quiere crear «expectativas» que no se vayan a cumplir.

17.03

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha elaborado una base de datos con los establecimientos de alimentación y productos básicos que abren sus puertas durante el estado de alarma. El objetivo de esta iniciativa es facilitar las compras a los vecinos e instarles a hacerlas en las tiendas más cercanas a su domicilio.

17.01

La Concejalía de Mayores de Aranjuez está coordinando el reparto de 91 menús de comida y cena, para las personas mayores, de lunes a domingo (44) como a las familias con menores a su cargo (16), que aún no han podido cobrar el cheque de comida.

15.10

Cerca de 35.000 docentes y 650.000 alumnos de la Comunidad de Madrid están haciendo uso ya de 'Microsoft Teams', herramienta que facilita la formación online durante el periodo en el que continúe la suspensión de las clases presenciales por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19). Este sistema de educación remota sirve de complemento a las otras herramientas telemáticas a distancia y online como EducaMadrid, explican desde la Consejería de Educación en un comunicado.

14.50

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Navalcanero ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo que el miércoles atropelló a un guardia civil en la A-42 en Casarrubuelos, que no tenía carné de conducir y dio positivo en drogas. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid este viernes, el magistrado ha enviado a la prisión de Alcalá Meco al conductor del turismo que arrolló al agente al intentar huir de un control desplegado para controlar los movimientos con motivo del estado de alarma. El guardia fue traslado en helicóptero al hospital, donde se recupera en planta.

14.20

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 12 de Octubre ha puesto en marcha una iniciativa para que los pacientes ingresados en sus camas de UCI que superan la fase más aguda de la enfermedad y son extubados puedan hablar con sus familiares por teléfono, escuchar sus audios o leer sus cartas. Pueden contactar en el correo humanizacionucc@outlook.es.

14.10

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aplazado este viernes el pago de los impuestos del mes de abril como parte de las medidas económicas para atajar los efectos negativos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.

13.45

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Madrid Centro han mostrado su malestar porque «siguen operando los pisos turísticos ilegales»: «En plena crisis sanitaria por la epidemia del COVID-19 queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que las viviendas turísticas, la mayoría ilegales, sigan operando eludiendo los controles policiales, así como las restricciones de movilidad que impone el decreto de alarma y las limitadas excepciones al ejercicio de su actividad», lamentan en una nota de prensa.

13.20

La Comunidad de Madrid ha activado un protocolo de actuación para que agricultores de la región colaboren con sus tractores y maquinaria en la higienización del entorno de infraestructuras esenciales, como hospitales, residencias o supermercados, en el marco de la crisis por el coronavirus (Covid-19). Participan las cinco organizaciones agrarias (ASAJA, UGAMA. AGIM-COAG, UPA y GEA) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM). A esta acción solidaria por parte del sector agrario madrileño se suma también el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), tanto con personal como con cuatro tractores con atomizador que se utilizan en las fincas de investigación agroalimentaria que dependen del Gobierno regional.

13.00

Madrid sigue siendo el epicentro de la pandemia y registra 2.412 fallecidos , 322 personas más que ayer. El número de infectados asciende a 19.243 pacientes , 2.077 más que ayer. En las UCI hay 1.312 personas , 91 más que el día anterior. En la Comunidad de Madrid, 5.044 pacientes han recibido el alta, 1.162 personas más respecto a los datos de ayer.

12.30

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un número de teléfono gratuito de atención psicológica para facilitar el afrontamiento y la gestión emocional provocada por la situación de alerta social y sanitaria derivada de la crisis del coronavirus (COVID-19). El número de teléfono es el 900 124 365, disponible las 24 horas del día los siete días de la semana. En él, se recibe atención psicológica por profesionales colegiados para ayudar a regular la gestión emocional. Se realiza a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, informa la comunidad en un comunicado.

12.25

Las cuerpos de seguridad interpusieron el jueves en la Comunidad de Madrid 2.536 sanciones y detuvieron a 17 personas por incumplir las medidas de seguridad del estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus. Este balance, que realiza la Delegación del Gobierno de Madrid, engloba las estadísticas de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid y resto de las policías locales de los municipios de la región.

12.00

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes un total 64.059 casos positivos de coronavirus, tras 7.871 nuevos infectados en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 14 %, y 4.858 fallecidos , un 18,8 % más, tras sumar 769 muertos. Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 4.165 pacientes en la UCI, un 13,2 % más tras aumentar en 486, y son 9.357 las personas que ya se han recuperado del COVID-19, un aumento del 33,3 % después de sumar 2.342 nuevas altas.

11.55

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana el Parque de Bomberos número cinco, almacén provisional de de material para la emergencia. «Hemos recibido 20 respiradores de la empresa Ingesport, que son los gimnasios Go fit, que van directos a Ifema», han explicado fuentes municipales.

11.35

La Comunidad de Madrid ha cerrado 46 centros de salud y consultorios locales, mientras otros ocho han visto reducido su horario de atención al turno de mañana, dentro del plan de reorganización de la atención primaria de la Consejería de Sanidad para «garantizar la atención de pacientes por coronavirus y las consultas urgentes y no demorables». En total, de los 430 dispositivos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, 54 se han visto afectados: 37 consultorios locales, 15 centros de salud y dos puntos periféricos, ha señalado el Gobierno regional en un comunicado

11.25

La Comunidad de Madrid reclama a la Delegación del Gobierno la puesta en marcha de un dispositivo para evitar la salida de fin de semana de miles de madrileños hacia segundas residencias de pueblos de la región, teniendo en cuenta que el estado de alarma por la evolución del coronavirus (COVID-19) impide este tipo de desplazamientos. Para ello, el consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, David Pérez pide al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que «ponga en marcha un dispositivo de vigilancia, sabiendo además que contará con toda la colaboración de la Comunidad de Madrid, por el bien de esos pequeños municipios que se ven desbordados e incapaces de hacer frente a la llegada de vecinos».

11.00

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero , ha celebrado que la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Escudero tome el control de las residencias, esperando ahora que se «tomen las medidas necesarias para empezar a trabajar» y «solucionar el problema». En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Reyero ha afirmado que «en absoluto» se siente desautorizado por la decisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de dar su competencia a Escudero, dado que era algo que llevaba semanas pidiendo «en consecuencia de una orden ministerial que impone que Sanidad tome el control». «Cuando tienen problemas menores se les trata en la residencia pero si es mayor se llama al 112. Esa es la práctica habitual. Celebramos que por fin haya mayor implicación de Sanidad y esperamos que se tomen las medidas necesarias para empezar a trabajar y empezar a atender a los mayores en las residencias», ha señalado.

10.45

La Comunidad de Madrid recibió por parte del Ministerio de Sanidad cerca de 9.450 test de diagnóstico rápido que no funcionaban tanto en cribado de población como en muestras de laboratorio, donde se comprobó que sus resultados eran «sospechosos». Así lo ha indicado en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien detalló que fue el pasado domingo cuando se entregó esa remesa de test sin validar, tal y como ha adelantado hoy el diario 'El Mundo'.

10.30

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero y su partido, Ciudadanos, han apoyado este viernes la decisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de poner a las residencias de mayores de la región bajo el mando único de la Consejería de Sanidad , que ostentan los 'populares'. No solo están de acuerdo, ha señalado Reyero en una entrevista con Onda Madrid recogida por la Agencia Efe, sino que lo propusieron desde su Consejería al entender que el problema en las residencias es de carácter médico, y que estos centros requieren de profesionales «especializados» porque su «capacidad médica» es «muy limitada».

10.00

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, pone en servicio desde este viernes cinco nuevas líneas gratuitas de autobús para el traslado de profesionales sanitarios entre los hoteles donde se alojan y los hospitales donde están desarrollando su labor. En concreto, habrá un nuevo servicio gratuito que unirá el hotel B&B Madrid Aeropuerto T1 T2 T3 con el hospital de Torrejón y hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Desde este hotel partirá otra de las líneas gratuitas que enlazará con el hotel Marriott Auditórium, que es uno de los que ha sido medicalizado, y con el hospital del Henares, en San Fernando de Henares.

9.30

La Policía Municipal ha dado a conocer el balance de sanciones de ayer jueves. Este Cuerpo interpuso 540 propuestas de sanción (en Puente de Vallecas el distrito donde más se han interpuesto, seguido de Fuencarral y Carabanchel) e interceptó 17 vehículos. Por otro lado, no tuvo que realizar ninguna detención.

9.00

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , confió en que los plazos fijados tanto por el Gobierno de España como por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se cumplan y este fin de semana se pueda ver cómo la curva de contagios se aplana , porque en caso contrario «habría que tomar medidas más drásticas» . Así lo señaló en una entrevista a Servimedia, en la que comentó que “igual que desgraciadamente se han cumplido las previsiones de que iba a haber ese aumento de la curva de contagio y ese número tremendo de fallecidos, esperemos que acierten con el pico y el allanamiento de la curva”.

8.40

Las ayudas para autónomos afectados por el coronavirus, de hasta 3.200 euros , se podrán solicitar desde este viernes, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La ayuda se tramitará telemáticamente a través de un formulario alojado en la web de la Comunidad de Madrid ( www.comunidad.madrid ). Los solicitantes deberán estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), deberán comprometerse a estar en el mismo durante al menos doce meses y adjuntar la declaración que justifique la merma de ingresos.

8.30

Buenos días. Bienvenidos a la cobertura informativa digital del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Durante este jueves les estaremos informando de todas las noticias de relevancia que vayan ocurriendo en nuestra región, la más afectada por el Covid-19.