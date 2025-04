Almeida acusa a Illa de «enredar» y confundir a los madrileños: «Invocar el artículo 155 es avivar el fuego»

El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha cerrado filas en torno a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso , y ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa , de «enredar» y confundir a los ciudadanos por salir a la vez en rueda de prensa para mostrar sus discrepancias con las restricciones selectivas en 45 áreas de la región tomadas ayer por la Comunidad de Madrid . «No hay que enredar, porque al margen de que el Gobierno de la Nación entienda que no son las medidas adecuadas, no es la mejor imagen para los ciudadanos que cuando la Comunidad de Madrid transmite esas medidas como autoridad sanitaria , se haga una rueda de prensa simultánea»

El hecho de que durante la rueda de prensa del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, salga «al mismo tiempo el ministro contraprogramando y mostrando tan abiertamente» su discrepancia solo contribuye a crear confusión entre los ciudadanos, según Martínez-Almeida. A su juicio, Illa «debería haber respetado institucionalmente el mensaje y no haber hecho esa rueda de prensa, porque hay canales más adecuadas para que el Gobierno pueda hacer valer su opinión ».

«Desde Sanidad se cambia el criterio y no se aportan los datos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber esos datos, no digo que no lo pueda hacer, pero tendrá que justificar por qué dice una cosa el martes y el jueves otra», ha criticado el primer edil y portavoz nacional del PP.

En este sentido ha vuelto a avalar la decisión de la Comunidad de Madrid de no confinar toda la capital porque «la situación no es la misma en toda la ciudad», y ha terciado que «invocar el artículo 155» de la Constitución para que se aplique en la región para atajar la pandemia es «avivar el fuego» .

Al mismo tiempo, Martínez-Almeida se ha dirigido a la oposición para subrayar que «no es tiempo de confrontaciones ni de enfrentamientos» y ha criticado que «se alienten situaciones cainitas». «Desgraciadamente hemos visto incidentes graves como el de la Asamblea de Madrid ayer y también en la Unidad de Policía Municipal de Puente de Vallecas donde hubo un lanzamiento de piedras y objetos aunque sin daños personales», ha lamentado el regidor que ha pedido hacer «un ejercicio de responsabilidad» porque, ha dicho, se equivocan los que «avivan el enfrentamiento».

«No hay madrileños del norte, del sur, del este o del oeste. No hay madrileños de los 131 barrios ni de los 21 distritos. Somos una ciudad que tenemos que luchar como una única persona y de esa forma podremos luchar frente a esta pandemia», ha zanjado.