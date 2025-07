Las horas críticas en Génova que cambiaron la decisión sobre la dimisión de Noelia Núñez

Noelia Núñez, diputada y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, dimitió ayer de todos sus cargos -incluida su acta de concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada- tras reconocer que había mentido sobre sus estudios en el currículum facilitado al Congreso de ... los Diputados.

«Una equivocación», según trató de justificar en un primer momento la dirigente madrileña, después de tres días de absoluta tormenta en las redes sociales, provocada por el ministro Óscar Pente. Poco después de esas explicaciones ella misma terminó comunicando su salida de la dirección

Núñez venía sufriendo muchas presiones desde el pasado fin de semana. En el partido reconocían que estaba «rota» y que «la campaña en redes sociales» estaba siendo «salvaje». Pero la situación terminó desbordándose.

En la ficha personal del Congreso, la diputada -que no ha terminando ninguna formación universitaria- figuraba un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas. «Pedir perdón no es suficiente. Los españoles no merecen otra cosa, los españoles no merecen menos. No, no somos iguales», escribió en un mensaje hecho público a media tarde y después de horas frenéticas en Génova.

Todo cambió en pocas horas

Feijóo lideró la gestión de una crisis que desembocó en el adiós de la madrileña, a pesar del aparente apoyo que la dirección nacional tenía previsto garantizar. Así se vivió el martes, en el último pleno del Congreso de este curso, y al que Núñez llegó muy afectada.

Todo cambió en pocas horas. En las primeras reuniones del miércoles, el PP de Madrid era partidario de aguantar la tormenta y mantener a la diputada en su cargo. Sobre todo, al entender que «en medio de una guerra -la que se libra con el Gobierno día a día- en la nadie dimite, no podemos ser nostros los que entreguemos la primera pieza», señala una persona cercana al Ejecutivo madrileño.

Esa idea venía reforzada por ser Puente el encargado de señalar a Núñez. Pero la tesis no caló en la dirección nacional, más proclive a «dar ejemplo» y establecer «un umbral ético» distinto al que exhiben cada día el PSOE y Pedro Sánchez.

Con el caso Montoro golpeando a Génova, el PP no podía permitirse otro incendio antes de las vacaciones, así que Feijóo estableció un gabinete de crisis y fue tomando contacto directo con todas las partes, incluida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que mantuvo una conversación y a la que comunicó personalmente la decisión que se había tomado. Una dimisión dolorosa que diferentes cargos populares consultados entienden que «será positiva para el PP» para apagar el incendio.

«Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia», resumía Núñez en su carta de despedida, en la que dejaba entrever también el camino que iniciará a partir de ahora el PP, que exigió ya ayer la misma responsabilidad a los cargos socialistas que hayan atravesado una situación similar a la de la fuenlabreña. Incluido un Pedro Sánchez que plagió su tesis, como desveló ABC en 2018, o Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, que reconoció haber incluido en su currículo dos licenciaturas que no había finalizado.