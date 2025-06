Xunta y empresas se vuelcan con la FP: «Si no hay oficios, es un país sin futuro»

La FP en el centro. Con esa idea fuerza, el presidente gallego y los empresarios de la Comunidad cerraron filas ayer, con un modelo formativo en auge, clave a la hora de asegurar personal suficiente y bien preparado para nutrir el amplio catálogo de puestos de trabajo sobre el que se asienta nuestra economía. En un acto celebrado ayer en la capital gallega, Alfonso Rueda y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, sellaron un acuerdo con el objetivo de reforzar el papel de la FP Dual de cara a los próximos años. La idea se materializará en la creación del 'Selo Empresa Comprometida coa Formación Profesional', que reconocerá a las entidades que apoyen activamente este modelo formativo. Con cerca de 60.000 alumnos matriculados en alguna de las 251 titulaciones diferentes que se ofrecen en la Comunidad, la idea es prestigiar este modelo de estudios para que quienes buscan entrar en contacto con el mercado laboral encuentren una conexión directa que, al mismo tiempo, no comprometa su aprendizaje. Hablamos, se encargó de definir ayer el presidente gallego, de lograr una «formación útil, moderna y conectada con las necesidades reales del mercado laboral». Y en estos tres ejes parece basarse el éxito de una fórmula con una tasa de inserción laboral que en lo tocante a la FP dual roza el cien por cien.

Con cifras sobre la mesa que confirman el éxito y las ventajas de esta oferta educativa, en tiempos vapuleada y menospreciada, los empresarios representan un pilar esencial. Para el presidente de la patronal, Juan Manuel Vieites, la FP Dual significa «mucho más que una modalidad alternativa», ya que sitúa a las empresas «en el centro, convirtiendo los centros en aulas donde se forja el talento de Galicia». Ahondando en este argumento, el de ser cantera para oficios en los que la mano de obra es cada vez más necesaria y limitada, el portavoz de los empresarios concretó los objetivos de la FP Dual. En ella dijo, «se pasa de lo que uno necesita saber a cómo se aplica en la realidad». Una apuesta por trasladar a los estudiantes a la esfera laboral en una fase más temprana, con innumerables ventajas para unos y otros. Así se encargó de verbalizarlo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, también presente en el acto, donde explicó que «fuimos cambiando la forma de enseñar y transferir conocimiento del alumnado».

MÁS INFORMACIÓN Galicia lanza una FP 'exprés' ante la falta de mano de obra cualificada

Aprovechando el renacer de este modelo de estudios, y la escalada de los últimos tiempos en el número de matrículas, Rueda fue directo. «Aquellos que creen que los estudios no son para ellos, en la Formación Profesional siempre van a tener una oportunidad antes que decir que no tienen nada que hacer y que se convierten en personas sin oportunidades laborales porque no tiene formación», dirigió a quienes estén dubitativos sobre su futuro. Sobre las bondades de la FP, Rueda no ahorró calificativos. Explicó ante los empresarios que en este curso académico la FP superó un nuevo récord con casi 69.000 alumnos matriculados, lo que supone duplicar las cifras de hace 15 años. También anotó, ante la querencia por esta opción, que «cada día más personas quieren ocupar esas plazas porque entienden que la FP es una vía sólida para el desarrollo personal y profesional».

Sobre el perfil de los gallegos que se decantan por esta alternativa a la hora de trazar su futuro, desde el departamento de Educación explican que la FP ofrece oportunidades tanto a los jóvenes como a las personas adultas que buscan reconectar con el aprendizaje, reinventarse laboralmente y abrirse puertas a nuevos empleos. «Un país sin oficios es un país sin futuro» se empeñó en sintetizar el mandatario gallego ante un modelo propio de FP diseñado en los últimos años en Galicia que ya es «referente a nivel estatal» por la calidad de su docencia, su acompañamiento y mentoría y su estrecha colaboración con las empresas que emplean en la Comunidad.

En cifras, más de 15.000 empresas colaboran con el sistema gallego de FP, y el porcentaje de inserción laboral supera el 85 por ciento al año de acabar los estudios, llegando prácticamente al 100 por cien en el caso de la FP Dual Intensiva, «un ejemplo perfecto de colaboración público-privada» que ayuda a cubrir vacantes en las empresas, tal y como se encargaron de manifestar los protagonistas de este modelo de colaboración ayer.

En la práctica, las empresas distinguidas con este sello podrán acceder a beneficios como procedimientos administrativos preferentes y simplificados, ventajas en la contratación pública (valoración como criterio de desempate), acceso prioritario a programas y redes de innovación y reconocimiento público por parte de la Administración gallega que podrán emplear en su comunicación corporativa, tal y como se explicitó en el acto de ayer.

También se recalcó que la nueva programación para el próximo curso contará con 49.164 plazas de nuevo ingreso, 2.500 más que el curso anterior, con 40 nuevas titulaciones, 28 másters, 31 títulos de alta especialización y 15 programas específicos para personas con necesidades educativas especiales. Además, y como novedad, se estrenará una FP acelerada de cuatro meses orientada a sectores como la hostelería o la automoción. La finalidad, clara y concisa: nutrir el mercado laboral de buenos profesionales en toda su extensión ante la acuciante demanda de mano de obra.