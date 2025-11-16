Rueda promete que en 2026 estarán en marcha 4.000 viviendas públicas

Los dos días de retiro con sus 12 conselleiros en Meis (Pontevedra) le han servido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para acabar de perfilar una intensa hoja de ruta para el próximo ejercicio. «El año 2026 tiene que ser un año de ... muchísimo trabajo», subrayó ante los periodistas. Y desde luego lo será si consigue llevar a buen puerto todos sus propósitos. Entre los más destacados, que a lo largo del 2026 estén ya en marcha, aunque en diferentes fases de ejecución, las 4.000 viviendas públicas que había prometido.

Estas 4.000 viviendas, que el presidente de la Xunta había prometido para esta legislatura, harán duplicar el parque público con el que cuenta Galicia en estos momentos. 3.000 de estas viviendas ya están en marcha, en diferentes fases de ejecución. Pero en los próximos meses, y en todo caso antes de que acabe el 2026, se sumarán a la lista otros 1.000 alojamientos.

En una nota de prensa posterior, la Xunta da algún detalle más: de esas 1.000 nuevas viviendas, el 25 % de las que se pondrán en venta y el 40 % de las que se destinarán al alquiler estarán reservadas exclusivamente para los jóvenes menores de 36 años.

Pero no serán las únicas iniciativas que el Gobierno autonómico quiere que den el salto de los papeles a la realidad durante el próximo año: la Xunta también empezará a comprar locales en desuso para destinarlos a vivienda. Además, lanzará ayudas para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores beneficiarios de los programas de captación de talento.

Ciencia y tecnología

La hoja de ruta de la Xunta para el próximo año, que todo el equipo de Gobierno tuvo tiempo de analizar durante estos dos días de retiro en Armenteira, incluye bastantes más proyectos que los mencionados en políticas de vivienda. La apuesta por el I+D+i también será importante, con fuertes inversiones en materia de ciencia e innovación en Galicia. Rueda destacó ante la prensa, por ejemplo, que se pondrá en marcha la Fundación Galtia para atraer talento, junto con la Fábrica de Inteligencia Artificial. Y habría que recordar, en este epígrafe de la hoja de ruta de la Xunta para 2026, que será el año en el que Galicia contará con el primer centro de protonterapia de la sanidad pública de toda España.

También se esperan avances el próximo año en movilidad e infraestructuras. Se rematarán, por ejemplo, las obras de las estaciones intermodales de La Coruña y de Lugo «para su posterior entrada en funcionamiento». La Xunta también avanzará en los proyectos de varias vías de alta capacidad: Tui-A Guarda; Nadela-Sarria; Brión-Noia; Costa da Morte; Variante de Viveiro, y la vía rápida de A Lanzada. En todo caso, ninguna de estas estará en funcionamiento el próximo año y en algunas solo se prevé avanzar en materia de licitaciones para comenzar más adelante la construcción.

En cuanto a infraestructuras, Rueda también recordó la construcción del Camino del Litoral, sobre el que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, adelantó algún detalle el día anterior: tendrá 1.300 kilómetros, aprovechará algunos tramos que ya están construidos y el itinerario recomendado para recorrerlo, andando o en bicicleta, se dividirá en 52 etapas, siguiendo un modelo muy similar al del Camino de Santiago.

Este último proyecto, el del Camino del Litoral, será posible después de que el Gobierno haya transferido a la Xunta las competencias en la gestión del litoral gallego. También, en el ámbito normativo, está prevista para este 2026 la aprobación de la primera ley de Educación Digital y se dará luz verde a la nueva Ley de Administración Local de Galicia. El 2026, según quiso remarcar Rueda, será también el año del Pacto pola Lingua, y empezará a funcionar el Centro de Artes Digitales.

Mirando al Xacobeo 2027

Tampoco se olvidó Rueda de remarcar que, en política de dependencia, el objetivo de la Xunta para el próximo año será llegar a que 100.000 dependientes puedan estar atendidos. Eso sí, si no lo impide un recurso del Gobierno central contra el plan de choque de la Xunta en esta materia, que, a juicio del presidente autonómico, supone «un riesgo de bloqueo».

En definitiva, al presidente y los conselleiros que se encerraron este fin de semana en Armenteira les espera un 2026 muy intenso, que, según ha anunciado ya Rueda, será «preludio de ese año enorme que tiene que ser para Galicia 2027, el año Xacobeo». «Seguiremos apostando por esa Galicia Calidade de la que cada vez más gallegos y gallegas se puedan sentir orgullosos, como yo me siento orgulloso del Gobierno gallego», concluyó el presidente autonómico.