La ola de gripe llegará a Galicia antes de lo previsto, un «arranque inusual»

El Sergas alerta del inicio «precoz» de los contagios, que ya han causado 182 ingresos en la última semana

Grupo de riesgo durante la campaña de vacunación
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

Los datos correspondientes a consultas, atenciones en urgencias y hospitalizaciones en la red sanitaria gallega no dejan lugar a dudas. La gripe está empezando a manifestarse en lo que los expertos describen ya como una ola epidémica «precoz» y adelantada a lo que marca ... el calendario. Ante el despunte del virus en las estadísticas que maneja el Sergas, desde el departamento dirigido por Antonio Gómez Caamaño advirtieron ayer de que este «arranque inusual» es una realidad, pese a que por el momento su intensidad sea baja. Así se desprende del informe de actividad publicado ayer en la web de la consellería, que pone el foco en la escalada de las infecciones agudas respiratorias durante las primeras semanas de noviembre. En la horquilla que va del 3 al 9 de este mes, en concreto, detectan ya una tendencia creciente aparejada a lo que está ocurriendo en el resto de comunidades del norte de España, donde la fotografía es prácticamente la misma. Los datos inciden en que aunque todavía con tasas bajas, se observa una predominancia y un aumento del porcentaje de positividad para el virus de la gripe tipo A, que normalmente afecta a la población de más edad y, por tanto, conlleva un mayor número de hospitalizaciones. Sobre este debut precoz, fuentes de la consellería confirman que se trata de una transmisión inesperada en relación con el momento del año.

