Contratos bajo sospecha PSdeGy BNG permiten a Noriega no investigar las adjudicaciones a afines El «no» de Compostela Aberta y Bloque, junto a la abstención de los socialistas, tumbó la propuesta del PP El popular Sánchez Brunete acusó al regidor de permanecer «encastillado» en lugar de dar explicaciones

El Concello de Santiago no investigará los contratos menores adjudicados por Compostela Aberta a empresas vinculadas a familiares o afines de los miembros del grupo de gobierno. El voto en contra del partido liderado por Martiño Noriega sumado al «no» del BNG y a la abstención del PSdeG permitió ayer tumbar la propuesta del PP local de abrir una comisión de estudio para analizar las más de 60 contrataciones denunciadas públicamente por los populares a unas 20 empresas «vinculadas a familiares, cargos y activistas de primera línea de Compostela Aberta y las Mareas» que, según sus cálculos, habrían recibido en total «más de 480.000 euros».

Durante su intervención en el pleno extraordinario convocado para tratar este asunto, el concejal del PP Alejandro Sánchez Brunete defendió ante representantes de las empresas señaladas —que presenciaron la sesión como público— y ante el propio Noriega que una de las tareas de la oposición es fiscalizar y controlar el destino de los fondos públicos. «Cuando una empresa cobra de los contribuyentes tiene que aceptar que se controlen sus contratos, máxime si tiene vínculos directísimos con el gobierno», remarcó el popular. Sánchez Brunete insistió en que desde su formación nunca cuestionaron la legalidad de este sistema de contratación, sino que únicamente reclamaron explicaciones a un Noriega que, en cambio, optó por permanecer «encastillado» y «pronunciando soflamas» en contra de su formación. «No nos preguntamos si los contratos son legales, sino si son éticos. Que no haya ilegalidades no quiere decir que no se puedan hacer reproches políticos», zanjó el portavoz popular durante el debate plenario.

Visiblemente enfadado durante su turno de réplica, el alcalde de Santiago rechazó apoyar la comisión de investigación sobre los contratos señalados por el PP y acusó a esta formación de instalarse en la «política de estercolero» con fines electoralistas. «No todo vale», resumió Noriega. El regidor compostelano justificó que algunas de las sociedades incluidas en la denuncia de la formación liderada por Agustín Hernández forman parte del «tejido productivo de la ciudad» y en algunos casos resultaron «premiadas por la Xunta en proyectos cooperativos». «Qué más da, no les importa. Y no les importa porque están instalados en una manera de hacer política en la que todo vale para conseguir el objetivo final», reprochó el alcalde de Santiago. Noriega descartó además haber contratado a su mujer para la realización de un recital poético. En este sentido, enfatizó que, pese a haber trabajado para el ayuntamiento de Santiago en mandatos anteriores, su pareja no mantuvo ninguna relación contractual con el concello desde la llegada de Compostela Aberta al Ejecutivo local.

«Dudosa equidistancia»

La negativa de Compostela Aberta a dar explicaciones sobre las contrataciones a afines contó con el respaldo de socialistas y nacionalistas. El PSOE compostelano, que finalmente optó por la abstención, denunció el abuso de los contratos menores por parte del gobierno santiagués, si bien el portavoz socialista Paco Reyes evitó cuestionar las adjudicaciones señaladas por el PP por entender que, según la normativa vigente, «las relaciones de parentesco no son motivo de incompatibilidades» en este tipo de casos, sino que tendría que darse un «conflicto de intereses» que, en su opinión, no han reflejado los populares en su denuncia. Por su parte, la portavoz nacionalista Goretti Sanmartín coincidió a la hora de señalar la falta de transparencia de este tipo de contrataciones, aunque tachó la petición de los populares de «electoralista». «Este pleno busca un impacto mediático, no vamos a apoyar esta iniciativa», concluyó la edil del Bloque.

Tras conocer el sentido del voto de socialistas y nacionalistas, el portavoz del PP compostelano censuró la decisión de ambas formaciones de «encubrir la trama» que, tal y como señaló Alejandro Sánchez Brunete, habría tejido el Ejecutivo local de la capital gallega para beneficiar a amigos y familiares mediante adjudicaciones menores. «Ustedes van a situarse en la sombría y dudosa equidistancia. Si no apoyan esta comisión pasarán a ser [en las próximas elecciones] una opción subalterna y encubridora de la trama del señor Noriega», reprochó el portavoz de los populares compostelanos a los representantes de Bloque y PSdeG.