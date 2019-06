Luto oficial en el Parlamento gallego por la muerte del diputado socialista Raúl Fernández

Las banderas de la Cámara legislativa autonómica ondean a media asta en homenaje al diputado socialista Raúl Fernández Fernández (Castrelo do Val, 1955), fallecido este jueves. El presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, expresó su pésame la familia del parlamentario destacando el compromiso y la coherencia política demostrada por Fernández, al que define como una «persona tolerante, siempre abierta al diálogo, con la que era imposible llevarse mal». «Raúl —apuntaron sus compañeros del grupo parlamentario socialista en un comunicado— fue un ejemplo de honestidad, buen hacer, trabajo y dedicación a lo largo de toda su trayectoria profesional y política, además de un compañero insustituible en este grupo parlamentario».

Fernández fue profesor desde 1982 en diversos municipios como Verín, Padrón, Boiro, Negreira, Castrelo do Val y Oímbra, y alcalde de su pueblo natal entre 1987 y 2005, cuando fue designado delegado territorial de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes por el Gobierno de Emilio Pérez Touriño.

En el año 2011 volvió a ser elegido concejal en Castrelo do Val. Fue diputado provincial y también estuvo al cargo de la Secretaría del PSOE de Orense. Ha sido diputado en el Parlamento gallego en las dos últimas legislaturas, en las que se encargó de áreas como infraestructuras.

A través de las redes sociales, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha expresado la «honda tristeza en el socialismo gallego» por la muerte de Raúl Fernández, «quien trabajó duramente muchos años por una sociedad más justa desde todas las responsabilidades que ocupó».

Fonda tristura no socialismo galego polo falecemento do deputado autonómico Raúl Fernández, quen traballou durante moitos anos por unha sociedade máis xusta dende todas as responsabilidades que ocupou. Noso agarimo á familia e amigos. pic.twitter.com/a5Sk8Yug1z