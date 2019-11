Juicio Diana Quer Sigue en ABC.es la segunda jornada del juicio de Diana Quer: «Nuestra vida sexual ya no era normal», dice la exmujer Este miércoles declararán varios testigos, entre ellos familiares de la exmujer del Chicle

Siga en ABC.es el minuto a minuto del juicio contra José Enrique Abuín «El Chicle» por el asesinato de la joven madrileña Diana Quer el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), que desde el 12 hasta el 21 de noviembre tiene lugar en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago de Compostela.

Este miércoles está previsto la segunda jornada de la vista oral a partir de las 9.30 de la mañana. Despues de que el martes fuera el turno para los alegatos de las partes, el interrogatorio al único acusado y la declaración de los padres de la joven, hoy se retoman las testificales con varios familiares de la exmujer de José Enrique Abuín, entre ellos la excuñada que lo denunció por una presunta violación y que en estos momentos se investiga en un juzgado de Noia (La Coruña).

12.28Finaliza la segunda sesión del juicio por la desaparición de Diana Quer. Se retomará mañana con quince nuevas declaraciones, también vinculadas con el entorno del único acusado por el crimen. Abuín regresa a la prisión de Teixeiro, la más próxima a los juzgados donde se dirime su participación en la muerte de la joven de Pozuelo.

El amigo con el que Abuín visitaba los institutos de la zona para ver a chicas jóvenes - MUÑIZ

12.21Nueva testigo, implicada con otro incidente con el Chicle. «No lo puedo mirar, me pongo muy nerviosa», exclama cuando el tribunal le pide que lo mire para reconocerlo. La mujer declara que estaba sola en la calle a última hora de la tarde esperando a su marido cuando un Audi oscuro se le paró delante. Él se bajó y me dijo «ven que lo vamos a pasar bien». «Mi marido llegó y le atravesó el coche, él escapó por el monte y nosotros lo seguimos pero me entró mucho miedo y le pedí a mi marido que lo dejase porque tuve miedo de que nos matase». «Lo reconocí en la televisión cuando vi el caso de la niña Diana. Pasé terror. Yo ahora no le abro a nadie», confiesa.

12.14«Cuando vi su cara en la televisión me eché a llorar» confiesa la joven sobre lo sucedido y cómo le afectó. Valeria escucha atenta la declaración, ya más tranquila. La segunda sesión de juicio, a punto de cumplir las dos horas y media de duración, ya ha recogido el testimonio de ocho personas con las que Abuín se relacionó durante un modo u otro desde la muerte de Diana y hasta su arresto, año y medio después. «Si esa noche ni hubiera estado acompañada creo que hoy no estaría aquí sentada» afirma tajante la testigo con la que Abuín quiso «ligar».

12.08Habla la hermana de la testigo anterior, que también denunció el acoso de Abuín una noche de fiesta. «Me decía rubia, ven aquí», recuerda. Abuín escucha tranquilo y niega con la cabeza de nuevo. Pone cara de extrañarse cuando la joven dice que les preguntó dónde vivían para llevarlas en coche. Las acusaciones tratan de demostrar que el acusado tiene un modus operandi que ha repetido en varias ocasiones

12.01El Chicle escucha el testimonio de la joven con la cara apoyada en la mano. Se muestra menos cabizbajo que en la jornada de ayer, pese a la presencia en sala del padre y de la hermana de su víctima.

11.57Turno de una de las jóvenes con la que el Chicle entabló relación. Según narra a preguntas de las partes, Abuín las abordó una noche e insistió para que se montaran en su vehículo. «Al principio se fue, pero después lo vimos pasar varias veces por el bar al que le dijimos que íbamos. Yo notaba que estaba un poco pesado y le dije que vivíamos allí». Llegó a pasar tres o cuatro veces, atendiendo a esta declaración. Días después del incidente, la muchacha lo reconoce en la televisión cuando el caso Diana salta a los medios. «Llamé a mi madre y nos fuimos a la Policía».

11.55El testigo dice que el Chicle le dijo que a Diana no la iban a encontrar más porque se había ido del país. Sobre sus visitas a los institutos, reconoce que iban por las tardes y que su gusto es parecido a los del Chicle, aunque matiza que Abuín «acosaba a las chavalas». También confiesa que fueron a ver el pozo en invierno y que para entrar tuvieron que forzar una puerta

11.38Importante revelación. El amigo del Chicle confiesa que fue con él a ver el pozo de la nave de Asados y a comprobar si tenía agua. El Chicle niega una y otra vez con la cabeza mientras su compañero profundiza en la visita a la nave de Asados.

11.36La declaración del amigo del Chicle hiere a la hermana de Diana, que regresó a la sala hace unos minutos. Valeria Quer llora mientras el Chicle no deja de negar con la cabeza, informa Cruz Morcillo desde el interior de la sala de vistas.

11.28Inicia la declaración de uno de los amigos más íntimos del Chicle. Indica que estando ya casado y siendo padre él y Abuín iban juntos a las discotecas sin el permiso de Rosario. «Le poníamos como excusa que íbamos a robar gasoil o a coger almejas», afirma. «Era él el que quería ir a las discotecas, le gustaban más jóvenes que él, de veintipocos», manifiesta. El amigo de Abuín apunta que «le gustaban todas, pero sobre todo las morenas de pelo largo». Siguiendo esta declaración, Abuín le pedía a las jóvenes el teléfono y el Facebook, para mantener la relación. «Les preguntaba por sus gustos», matizó. El amigo también revela que iban juntos a casas de alterne en Santiago, Vigo o Pontevedra, donde contrataban los servicios de las mujeres. Siempre las buscaba, insiste, delgadas y morenas. «Desconozco sus preferencias sexuales», dice para reconocer que durante el día iban a los institutos a ver a las alumnas. «Íbamos en coche a los institutos a ver a las chicas y les llamaba guapas, morenas».

11.26La defensa presiona a la testigo acerca de su relación con el Chicle mostrándole una fotografía en la que estaban juntos. El tribunal vuelve a llamarle la atención. «Esa foto no demuestra nada». Finaliza esta declaración.

11.21Vanesa, la excuñada del Chicle, dice que él la llegó a amenazar después de la presunta agresión sexual, durante la que la esgrimió una navaja. Desde ese momento no compartían coche y nunca se quedaba sola con él, pero recuperó la relación por su hermana. La defensa la cuestiona sobre su exploración sexual y le pregunta por qué no se tomó la píldora anticonceptiva que le recetaron. El tribunal le vuelve a llamar la atención a la abogada del Chicle, que insiste en demostrar que «esa denuncia no es cierta».

11.12Empieza a declarar la cuñada del Chicle, presuntamente violada por él cuando era menor a punta de navaja. El presidente del tribunal pono coto a las preguntas que se le pueden formular. «No tengo relación con él, ni buena ni mala», aclara. Es la hermana gemela de Rosario, que denunció con 17 años una agresión sexual por parte del Chicle. «Era delgada, morena y con el pelo largo» se describe en ese momento. Explica que el procedimiento sobre la supuesta agresión se ha reabierto de nuevo y que está teniendo entrevistas con psicólogos sobre lo ocurrido en el pasado. Mantiene su versión inicial, la de que su cuñado la agredió en el interior del coche. «Poco a poco lo vas sobrellevando, te haces a la idea de lo que te pasó, pero no lo olvidas. Llega la fecha y siempre se te viene a la cabeza. Me afectó en mi relación de pareja, sobre todo al inicio» expresa. Vanesa, hermana de Rosario, dice que su hermana no la creyó cuando le contó la violación y que eso le pasó factura. El resto de sus hermanos, apunta, sí la creyeron.

11.05La defensa avisa de que va a preguntar sobre la vida sexual del matrimonio. El presidente del tribunal avisa de que pueden ser impertinentes. Rosario dice que en los últimos cinco años su vida sexual ya no era normal. «Él era consciente de que la relación no estaba bien, iba a pique». Sobre los gustos, dice que «no eran raros» aunque mantenían relaciones en «días alternos». La exmujer del Chicle dice que nunca le dijo que le gustase la ropa provocativa. Acerca de la supuesta violación de su hermana a mano de su expareja, reconoce que otra hermana le dijo, años después, que había sido mentira.

10.57La tensión dentro de la sala es máxima. El padre de Diana comparte habitación con el autor confeso de la muerte de su hija, que a su vez se sienta a pocos metros de su exmujer. El público y la prensa llenan todos los asientos. En el exterior, Valeria Quer se tranquiliza tras abandonar la sala llorando por la intensidad de las declaraciones y la presencia de Abuín

Llegada de la exmujer del Chicle - MUÑIZ

10.51Sobre la noticia de la desaparición de Diana, Rosario explica que en la fábrica donde trabajaban hablaban del caso por el impacto mediático que tuvo, pero con el Chicle no hablaba del tema. También reconoce que él «nunca me dio una justificación sobre lo que hizo». El tribunal le muestra una brida similar a la que rodeaba el cuello de Diana cuando la rescataron del pozo, pero Rosario dice que es más larga que las que normalmente llevaba su exmarido en el coche

10.48La exmujer del Chicle habla sobre las infidelidades en el seno de su matrimonio. Reconoce hasta dos casos y dice que «él mismo se delataba».

10.44«Le gustaba tener el coche limpio y lavarlo él a mano», reconoce sobre el mantenimiento del vehículo en el que trasladó a la joven de Pozuelo la noche de los hechos. Rosario dice que trabajó para la empresa dueña de la nave de Asados repartiendo publicidad y que él entraba a coger muebles, igual que el resto de vecinos. La nave está «muy cerca» de la casa de los padres de Abuín. Rosario habla sobre los quinientos días desde la desaparición hasta la detención. «Le insistí muchas veces y siempre me decía que no y yo lo creía».

10.38Rosario, la mujer del Chicle, dice que esa noche salió con ropa oscura, como siempre. A la mañana siguiente estuvo con ella en casa y por la tarde, al igual que indicó su cuñado, se fueron a la playa. Recuerda una imagen en la que Abuín estaba tumbado en una toalla. «Estaba relajado, normal, como otro día», rememora. «Se metió en la cama conmigo y durmió perfectamente porque nos despertamos juntos» aclara acerca de lo que el Chicle hizo tan solo una hora después de la muerte de Diana Quer

Valeria Quer abandona la sala por encontrarse mal. Lo hace entre lágrimas - MUÑIZ

10.33Habla la exmujer del Chicle. Dice que está «totalmente divorciada» y que él le pidió que le diese coartada y la aleccionó sobre lo que tenía que decirle a los agentes. «Me enfadé cuando me dijeron que mi casa y mi hija estaba saliendo en la televisión, y ahí dije que ya estaba bien y lo conté todo»

10.32La hermana de Diana, Valeria Quer, tiene que abandonar la sala por encontrarse indispuesta. El tribunal la anima a salir de la habitación antes de que declare la exmujer de Abuín

10.31Sobre la convivencia con el Chicle, su cuñado afirma que en alguna ocasión le dijo que la iba a romper las piernas, aunque a continuación señala que nunca lo creyó capaz de cometer un crimen así

10.27«Nos enteramos de la desaparición de Diana por las noticias y mi cuñado (Abuín, el acusado) comentó que se habría ido con algún rico». «Hizo vida normal, no cambió su comportamiento. Era deportista, no bebía alcohol ni se drogaba. Tampoco tratamientos médicos», responde a las preguntas de la acusación particular.

10.22El cuñado explica que el día después de la desaparición de Diana todos se fueron a la playa. Desmonta la versión del Chicle al decir que él no salió de casa por la mañana y añade que esa mañana se comportó con total normalidad.

10.19El cuñado del Chicle indica que la noche de los hechos Abuín salió solo de casa. A continuación reconoce que el acusado le pidió que le diesen coartada porque tenía antecedentes. «No pensamos que había hecho esa animalada», expresa ante la gravedad del crimen. Mintió, atendiendo a su declaración, porque «nome creía que hubiera hecho eso». Además, temía a Abuín porque lo había amenazado en ocasiones anteriores.

10.15Habla la hermana de Rosario, que se está refiriendo a la presunta violación del Chicle sobre su otra hermana cuando ésta era menor de edad. Explica que los médicos le dijeron que la menor había mantenido relaciones, pero desconocían si habían sido forzadas o no. El presidente del tribunal llama la atención porque el interrogatorio no debe entrar en los pormenores de un caso que está siendo investigado. Ante la pregunta de si cree a su cuñado capaz de asesinar a alguien, su cuñada dice que «no me lo creía porque yo lo apreciaba. Es una persona con carácter pero de buen corazón»

10.12Declara la hermana del Chicle, que no va a responder a las preguntas de las partes

9.57Comienza la declaración de la cuñada del Chicle. Explica que su comportamiento no varió tras el crimen, aunque les pidió entre lágrimas que le diesen coartada a ella y a su cuñado. Al poco tiempo dejaron de vivir con ellos.

9.38Arranca la segunda jornada del juicio por la muerte de Diana Quer con la presencia en sala del padre de la víctima y de su hermana Valeria, que ha dicho a la entrada de los juzgados que la «fuerza» para estar aquí se la está dando el recuerdo de Diana.