Galicia obligará a los colegios a permitir el pantalón en el uniforme de las alumnas

A partir del próximo curso académico, Galicia perseguirá a los centros educativos que obliguen a sus alumnas a vestir falda como parte del uniforme escolar. Es el acuerdo que han alcanzado este miércoles todos los grupos del Parlamento autonómico, en aras de garantizar la «libertad» de las estudiantes y difuminar así las diferencias de sexo en la vestimenta.

La iniciativa, propuesta por En Marea y aprobada con los votos de PP, PSdeG y BNG, insta al Gobierno autonómico a implantar «todas las medidas pertinentes» para prohibir las restricciones de vestuario en centros escolares, de modo que se convierta en una opción para las niñas. «Existe un claro vínculo entre la falda o el vestido y el estereotipo de una feminidad tradicional en la que resultaría impropia la vestimenta catalogada de 'masculina', como son los pantalones», reza el texto de la proposición, defendida la diputada populista Luca Chao en un pleno en el que no todo han sido muestras de unidad. Por ejemplo, tras la sesión de control en la que la líder del BNG, Ana Pontón, instó al presidente de la Xunta a desvincularse de las «Manadas» que a su juicio campan «en la Justicia, la política o las instituciones».

Con esta medida, Galicia explora en vísperas del 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia de Género) un camino iniciado en 2017, cuando el Congreso de los Diputados dio luz verde a un enunciado similar procedente del grupo confederal de Unidos Podemos, en el que también se integra En Marea.

Aprobada por unanimidade a iniciativa de En Marea, defendida por @LucaChao_ para que a partir do próximo curso todos os centros que decidan que o alumnado leve uniforme non obriguen a un código de vestimenta diferenciado por sexo, e que as alumnas poidan elixir o pantalón. pic.twitter.com/trRztoLPFp