Galicia inicia la vacunación contra el coronavirus que tendrá un ritmo de mil dosis al día

Nueve meses y 23 días después de que se detectase el primer caso de coronavirus en Galicia, la inmunización ha comenzado. Lo ha hecho de forma simbólica, y a la vez que la mayoría del resto de países de la UE, con la llegada de 500 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech , la primera en ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Nieves Cabo, una compostelana de 82 años que vive en la residencia de Porta do Camiño en Santiago, pasará a la historia tras recibir esta mañana la primera vacuna contra el Covid en la Comunida d. A partir del martes, la vacunación se extenderá a todos los centros de mayores. Se espera que cada día logren administrarse algo más de mil vacunas.

El de esta jornada fue una especie de ensayo general de lo que está por venir en las próximas semanas . Procedentes de un almacén de Guadalajara a donde habían llegado de Bélgica, a primera hora de la mañana las primeras 500 dosis atravesaban la frontera gallega custodiadas por la Guardia Civil . Su primer destino fue la residencia Porta do Camiño en Santiago donde a lo largo del día se vacunaron los 66 usuarios y los 77 trabajadores del centro. En 21 días tendrán que volver a hacerlo dado que la inmunización no será completa hasta recibir dos dosis. «Fue todo según lo previsto», explicó en una comparecencia pública el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña . El conselleiro confió en que el programa de vacunación continúe con normalidad y que sea «el principio del fin» de la enfermedad del coronavirus.

En esta ocasión las vacunas, que deben mantenerse a unos 80 grados bajo cero, ya llegaron descongeladas. Pero mañana, Galicia recibirá otras 18.000 dosis ultracongeladas lo que obligará a esperar hasta el martes para iniciar la inmunización. Los primeros serán los trabajadores y usuarios de las residencias de mayores, donde el virus se ha cebado en los últimos meses. «Haremos un trabajo intensivo esta semana y la que viene para tratar de vacunar a todos los residentes y los trabajadores de residencias», explicó el conselleiro. Después le tocará el turno a los sanitarios que luchan día a día contra el Covid. Comesaña explicó que si todo va bien, es «posible» que durante el mes de enero esté cubierto todo el colectivo de las residencias de ancianos y el de los sanitarios que están en primera línea para tratar de atajar la pandemia.

18.000 dosis semanales

Según el plan acordado con el Gobierno central, cada semana llegarán a la Comunidad en torno a 18.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech , lo que permitirá su administración a entre 1.000 y 2.000 personas cada día, teniendo en cuenta que hay que reservar unidades para la segunda dosis. Las vacunas que reciba Galicia serán almacenadas a una temperatura de entre -80 y -60 grados en un único ultracongelador en Santiago , donde permanecerán controladas, con grupo electrógeno propio y seguimiento continuo de temperatura. De este modo pueden mantenerse un máximo de seis meses. Desde este punto, diariamente, serán trasladadas en un furgón adaptado las dosis que vayan a utilizarse a las residencias de ancianos. Las vacunas irán en una caja isotérmica que las mantendrá a entre 2 y 8 grados de temperatura, con lo que tardarán unas tres horas en descongelarse. A esta temperatura, las vacunas pueden conservarse hasta un máximo de cinco días sin reconstituir y seis horas sin degradarse una vez reconstituidas.

De coordinar la campaña de vacunación se encargará un equipo de 207 profesionales de enfermería que se dedicarán exclusivamente a este cometido. Según detalló la Xunta cuando presentó la campaña, en total en el operativo intervendrán más de 2.000 efectivos de enfermería de atención primaria, que se encargarán de administrar las vacunas.

En estas primeras semanas, las dosis tendrán que llegar a alrededor de 22.000 usuarios de residencias de mayores y de atención a grandes dependientes (que serán inmunizados en los propios centros, sin necesidad de desplazamientos) . También a los 17.000 trabajadores que los han acompañado durante los meses de la pandemia. Las siguientes dosis tendrán que administrase a los 3.000 trabajadores de la sanidad que están en primera línea contra el Covid .

Ni la Xunta ni el Gobierno central han comunicado aún la fecha aproximada en la que comenzará la vacunación para la población general . Por el momento se sabe que no será obligatoria, pero sí se llevará un registro exhaustivo sobre quién ha decidido inmunizarse y quién no. Los inmunólogos advierten que será necesario que entre un 60 y un 70% de la población esté vacunado para poder empezar a controlar el virus.

«Sentidiño»

Mientras no se alcance la inmunidad de grupo habrá que seguir manteniendo las medidas actuales para intentar controlar la evolución de la pandemia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, instó hoy a no olvidar que la mejor vacuna continúa siendo el «sentidiño» y seguir cuidándose. En un mensaje en su cuenta de Twitter, publicado después de que se administrarse la primera vacuna en Galicia, Núñez Feijóo dio las gracias a «todo el equipo sanitario y no sanitario que hoy está haciendo posible el inicio de la vacunación».

«En Galicia, empezamos inmunizando a los más vulnerables, las personas mayores» , dice el tuit del presidente gallego, que advierte de que no hay que olvidar «que la mejor vacuna sigue siendo el ‘sentidiño’». Por eso, termina su mensaje con un «sigamos cuidándonos».