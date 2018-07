Feijóo y el post-marianismo

José Luis Jiménez

No le ha salido nada mal el congreso nacional del PP a los populares gallegos: ha ganado el candidato apoyado por la mayoría de la dirigencia y la militancia, han colocado a dos pesos pesados en el equipo más cercano de Pablo Casado —Alfonso Rueda y Diego Calvo—, y Feijóo mantiene su condición de barón con voz y voto dentro del partido, minimizando el posible desgaste que pudiera haberle causado el rechazo a dar el salto a Madrid. Si una victoria de Sáenz de Santamaría habría dado un poder casi omnímodo al PP andaluz, el triunfo de Casado permite al PP gallego disfrutar de lo que más anhela: autonomía discursiva y política.

Feijóo va a tener sobre Pablo Casado una ascendente todavía mayor a la que pudo existir en la etapa de Mariano Rajoy. En primer lugar, si Casado es hoy presidente nacional del PP es gracias a que Feijóo no participó en la competición. En segundo término, si Galicia se hubiera decantado por Santamaría de manera masiva, es posible que se hubiese generado un efecto contagio en otros territorios, llevando así a la exvicepresidenta al triunfo. E incluso si esto no se hubiera producido y la victoria de Casado se hubiese dado de todas maneras, no habría sido con la rotundidad que se vio el sábado.

Era muy difícil intentar marcarle una agenda gallega a Rajoy más allá de la que él, como gallego, estuviera dispuesto a aceptar. La talla política del personaje se prestaba a escasa influencia, aunque bajo sus gobiernos hubo compromisos reales con esta tierra, como la inversión en el AVE o en el apoyo a otros proyectos de relevancia, como la restauración de la Catedral de Santiago, el Xacobeo que viene, los contratos para Navantia o la preocupación por la sangría demográfica. Ahora, con un líder de 37 años, un Feijoo que surca el final de la cincuentena puede hacer valer la auctoritas que se le reconoció en el congreso para mantener esa agenda.

¿Para qué quiere el PPdeG autonomía? Pues para hacer las campañas electorales a su manera, sin torpes Maíllos que busquen homogeneizar lo que no funciona; para nombrar candidatos a su antojo; para poder enarbolar la bandera gallega sin que se les acuse de confraternizar con el nacionalismo; para defender políticas lingüísticas plurales frente a cualquier tipo de inmersión; en esencia, para hacer un proyecto político que se ajuste a lo que reclama un territorio histórico como Galicia, sin que haya carraspeos en Génova por salirse de la línea oficial, coloreada a brochazos rojigualdos.

Por último, Feijóo. Ahora empezarán a leer las más variopintas teorías conspirativas —llevamos dos meses con los cerebros más privilegiados de Galicia y Madrid en auténtica ebullición creativa— acerca de si al presidente de la Xunta le conviene que Casado se consolide o se estrelle en la primera curva electoral, si va a conspirar en la sombra para mantener vivas sus opciones de cara a 2020, si los dossieres nucleares de los que todo el mundo habla pero nadie ha visto van a aparecer como venganza por la derrota de Santamaría... ¿O acaso no creen que si esos dossieres existieran no se habrían utilizado para arrancarle a Feijóo el apoyo a la exvicepresidenta, además de para frenar en seco su aventura madrileña?

Quédense con esto: a día de hoy es más probable que Feijóo repita por cuarta vez en las autonómicas de 2020 que cualquier aventura en la capital de España. Eso llevan meses sabiéndolo la oposición y sus soportes mediáticos. Quizás por eso había tanta prisa por colocarlo en Madrid. Al Feijóo candidato lo temen como al mismísimo ébola.