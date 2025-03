Beatriz Pino: «El PP no debe menospreciar y hacer de menos a nuestros votantes»

Beatriz Pino (Vigo, 1975), portavoz de Ciudadanos en Galicia, asegura que «hay tiempo todavía» para llegar a un acuerdo electoral con el PP, mientras insiste en que esa alianza pasa por concurrir coaligados el 5-A. Atiende a ABC poco después de la conversación entre Feijóo y Arrimadas de este miércoles, en la que asegura que «se ha quedado por ambas partes en que se seguiría trabajando en esta posible coalición todavía y que esto está sobre la mesa», y antes de la reunión vespertina con fumata blanca para el País Vasco.

Feijóo propuso a Arrimadas involucrar a representantes de Cs en Galicia en las negociaciones.

Pero es que en esas negociaciones de las que estamos hablando yo misma, como miembro de la gestora y miembro del grupo de trabajo que la gestora puso en marcha para llevar estas negociaciones de primera mano, estoy en ese grupo. Carácter gallego, si es lo que se pide, está presente, se está aportando. El hecho de no haber salido ayer [por el martes] en la foto con Inés Arrimadas o con José María Espejo no quiere decir que no estemos trabajando también las cabezas gallegas que hay en el equipo.

Acusan a Feijóo de inmovilismo pero no cambian su posición.

Se hizo esta propuesta ante la amenaza excepcional que estamos viendo y viviendo en territorios como Cataluña, País Vasco y Galicia. Es una amenaza real la del nacionalismo que tenemos delante, y ese es el objeto de esta apuesta que se hizo de coalición. El nacionalismo es una fuerza que maneja plazos más a largo plazo. Tenemos que aprender a ser más largoplacistas y adelantarnos a los movimientos que puedan hacer. Y hacerlo con un único objetivo, y es que hay que servir de muro de contención al nacionalismo y al populismo.

Pero se muestran inflexibles: o coalición en Galicia o nada.

Inflexibles no. Seguimos plantados ahí porque creo además que es justo. Ayer lo explicaba Inés Arrimadas tras la reunión que tuvo con [Pablo] Casado y con Teodoro [García Egea] y creo que era muy gráfica en la explicación y yo la repito porque me parece que es lo fundamental y el quid de la cuestión. ¿Por qué si en Cataluña el PP está dispuesto a que nosotros les dejemos subirse en nuestro autobús, porque Ciudadanos lidera la oposición en Cataluña, por qué si ahí somos generosos y no tienen ningún problema en subirse al autobús de Ciudadanos , no son igual de generosos y nos dejan a Ciudadanos subirnos a ese autobús que supone el PP en Galicia, donde nadie pone en duda que el liderazgo es de ellos?

Las situaciones no son equiparables. En Galicia el PP acumula tres mayorías absolutas y aspira a una cuarta.

¿Pero entonces de qué estamos hablando? ¿De un desprecio por parte de todo el mundo a los votantes de Ciudadanos en Galicia? Porque tenemos votantes de un proyecto de centro y liberal en Galicia. Y creo que ni el PP ni nadie debe menospreciar y hacer de menos a un conjunto de votantes que no son ni siquiera de un partido, son de una idea, de una concepción de Estado y de vida. Nosotros no despreciamos ni ninguneamos para nada a los votantes del PP en Cataluña y les sacamos un millón de votos. Hay que recordar que están en el Grupo Mixto. En ningún momento les pedimos que no se presenten ni les decimos a sus votantes que no valen nada respecto a los nuestros.

¿Cabe la posibilidad de que miembros de Cs entren en las listas del PPdeG, como les ofrecen?

Creo que la pregunta es otra. ¿Se sentiría cómodo el representante del PP en Cataluña si le pedimos que se integre en listas de Ciudadanos? Supongo que no. Al final esto es lo mismo. Aquí lo que estamos pidiendo es ir en coalición, ir de la mano, para poder sumar en un proyecto conjunto, común, transversal, ilusionante y ganador. Buscar esa plataforma común, esa coalición común en la que pudiésemos sentirnos cómodos y representar lo importante, que es aglutinar el voto constitucionalista. Creo que eso es lo justo y no despreciar a votantes ni de un lado ni de otro.

Si no hay acuerdo y Cs concurre con su papeleta, ¿no será la suya una campaña rara después de haber apoyado a Feijóo como candidato?

No es rara por una razón. Cuando ofrecemos ir en coalición lo que haríamos siempre es ser una suma de voto constitucional. Claro que hay cosas que se pueden arreglar y que hemos criticado y seguiremos criticando del PP. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Unir y ser generosos en esa oferta, para poder competir juntos en esas elecciones, es para poder conseguir un objetivo común y final: movilizar a todo el votante constitucionalista. Ir por separado es defender los idearios de cada partido y evidentemente atacar aquellas debilidades que lógicamente por ideario no se corresponden con lo que uno defiende en su ADN de partido. No tiene nada que ver un escenario con el otro.