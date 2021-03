Consello Coronavirus Galicia: la Xunta lanza 330.000 bonos de 30 euros para reactivar el comercio de proximidad Solo será necesario descargar una aplicación para optar a rebajas del 20% en compras hasta cubrir el saldo del bono

El prometido plan para reactivar el comercio de proximidad, fomentando el consumo, retraído a causa de la pandemia de Covid, ya está aquí. La Xunta da luz verde al denominado 'bono activa comercio', que lleva aparejadas las siguientes cifras: 55 millones de euros movilizados, saldo de 30 euros en 330.000 bonos y descuentos hasta el 20% en cada compra. La idea, explicó Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia posterior a la reunión del Consello, es activarlo «de forma inmediata, supongo que a finales de la próxima semana». Tendrá una duración de tres meses, hasta el 30 de junio.

Con un presupuesto de 10 millones, ampliable en función de la demanda, el bono permite por ejemplo ahorrar 5 euros en una compra igual o superior a 30; o 10 en una de 50. Así hasta cubrir los 30 euros, bien en seis compras de hasta 30 euros, en tres de 50 o en sucesivas combinaciones.

Cada comercio (regentado por un autónomo o PYME) podrá participar con un tope de 5.000 euros facturados gracias a estos descuentos. Se trata, explicó Feijóo, de «no concentrar en un único comercio» esta ayuda, sino de que «haya muchos comercios» que accedan a estos bonos. Dinamizar a un sector muy golpeado por el Covid.

¿Cómo funcionará? Mediante una aplicación móvil que podrá descargarse a través de la página de la Xunta, de tal forma que el cliente que disponga de uno de estos 330.000 bonos solo tenga que presentar un código QR en su dispositivo móvil en todos aquellos comercios que se adhieran al plan.

Para optar al bono el único requisito es tener al menos 18 años y proporcionar una serie de datos identificativos (nombre, DNI, dirección, etc). Esto en cuanto a los clientes. Los locales deberán acreditar que cumplen las medidas de prevención ante el coronavirus.

Los bonos forman parte de un plan con el doble de dotación, 20 millones de euros, de los que ya se anticipan 10. Feijóo detalló que se sigue trabajando con las federaciones provinciales de comercio para ultimar este salvavidas.

En paralelo, del segundo rescate para autónomos, microempresas y hostelería, ya se han despachado 40.100 solicitudes (dato de las 11 de la mañana), prácticamente las mismas del total del primer rescate. El plazo concluye este mismo jueves, salvo para los hosteleros y otros propietarios de negocios cerrados (véase gimnasios), que tienen hasta el día 23. La Xunta ya ha pagado 8,7 millones de euros de esta segunda línea de ayudas directas, atendiendo 3.600 solicitudes de autónomos (20% del total) y un 4,7% de demanda de microempresas.

Unidades postCovid

También ligado a la pandemia, Feijóo concretó la puesta en marcha de las unidades postCovid que anunció hace un mes en el Parlamento el conselleiro de Sanidade, para hacer seguimiento a aquellas personas, de las 115 mil que han superado el virus en Galicia, que presentan secuelas a causa de la enfermedad. Algo que sucede en uno de cada diez casos.

Cada área sanitaria contará con una de estas unidades, que estarán operativas este mismo mes de marzo. El núcleo serán un facultativo de medicina interna, un neumólogo y un profesional de enfermería, apoyados por especialistas de las áreas que pueden suscitar mayor demanda, como neurología, cardiología o hematología; incluso psiquiatría.

En el caso de personas que requirieran ingreso hospitalario, serán llamados para concertar una cita transcurridos los siete primeros días tras recibir el alta. Aquellos que afrontaran la enfermedad en su domicilio habrán de contactar con su médico de cabecera si perciben síntomas compatibles con secuelas (pérdida de olfato, etc).

Para los casos más complejos se constituirán comités con distintos especialistas. Están unidades, resaltó Feijóo, «van a ayudar a recuperar pacientes y a darnos un mejor conocimiento de los efectos persistentes» de la enfermedad; que, recordó, es la más «nueva» que afronta la humanidad, con apenas un año de antigüedad. Adicionalmente, se generará «información desde el punto de vista de la investigación».

Reuniones en domicilios

En el turno de preguntas, Feijóo admitió que «si no fuera por obligación no lo haría», cuando se le preguntó por el veto a las reuniones en domicilios de no convivientes desde este viernes. El mandatario recordó que así lo exige el acuerdo del consejo interterritorial de salud, que «Galicia no vetó, pero aunque lo vetara, es de obligado cumplimiento».

El presidente gallego comentó que las voces que defienden esta prohibición alegan que en un local de restauración, donde sí pueden juntarse de cuatro a seis personas, en interior o exterior, los responsables del negocio ejercen una labor de control de las medidas de prevención, algo imposible de implementar en hogares. Pero no ocultó su rechazo a la medida. Y no dejó de criticar el último bandazo del Gobierno: «Primero fueron 10 allegados en Navidad. Ahora resulta que ninguno. Son casos producto de la pandemia y de aprender en tiempo real algunas conclusiones de la misma», apostilló.