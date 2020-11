Coronavirus Galicia La residencia «inhumana» de Salvaterra: Ancianos encerrados y con úlceras por no cambiar de postura Los sanitarios enviados por la Xunta tras la intervención del centro denuncian las condiciones en las que trabajan y piden al Gobierno gallego más medios

Natalia Sequeiro SEGUIR Santiago Actualizado: 11/11/2020 19:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ancianos encerrados en sus habitaciones con timbres estropeados que les impiden pedir ayuda, el 90% de los residentes con úlceras por no cambiarlos de postura, colchones «con manchas de humedad, moho y dudosas secreciones», falta de limpieza generalizada, ausencia de camas articuladas que se suplen colocando almohadas y paquetes de pañales entre el somier y el colchón. Estas han sido algunas de las situaciones que los trabajadores sanitarios se han encontrado en la residencia de Salvaterra do Miño tras ser intervenida por la Xunta el pasado 27 de octubre. Entonces había 110 mayores infectados por coronavirus y 26 trabajadores. Ayer quedaban aún 64 usuarios y 27 empleados con Covid.

El colectivo Trabajadoras de Residencias de Galicia (Trega) ha remitido un informe acompañado de fotografías a la Consellería de Política Social pidiendo una «investigación exhaustiva e intervenciones inmediatas» por parte de las autoridades. «La Xunta está analizando con detenimiento las situaciones que se trasladan», apuntan desde el departamento autonómico. «En el caso de que se constate algún incumplimiento de la normativa», indican, «se actuará en consecuencia». Política Social recuerda que tras la intervención se reforzó la plantilla de enfermería y de auxiliares incorporando a 35 profesionales para cubrir todas las bajas y reforzar el plantel inicial del centro. También se han enviado grúas para poder mover a estos usuarios.

Los trabajadores enviados por la Xunta son los que han puesto la denuncia sobre la situación del centro. «Las habitaciones de los residentes/pacientes, así como las zonas comunes como pasillos, se encuentran realmente sucias, incluso nuestro calzado se queda pegado al suelo», recoge su escrito en el que apunta a la falta de efectivos del centro para atender a todas las tareas necesarias. Tampoco hay material suficiente. Hay una palangana de aseo para cada 30 residentes, un termómetro para cada 40, no hay suficientes sábanas para cambiar las camas a diario, ni tampoco cuentan con ácidos grasos hiperoxigenados, imprescindibles para evitar la formación de úlceras en pacientes encamados y movilidad reducida. En el centro, denuncian, tampoco existe un manejo de residuos eficaz para poder hacer frente a la pandemia y tanto la ropa de cama de los pacientes como los pañales con secreciones potencialmente peligrosas se cuelga en bolsas atadas al pasillo. La precariedad de material es tal que para suministrar el suero a los pacientes deben colgar la bolsa de las lámparas que se encuentran al lado de las camas.

Los trabajadores denuncian una «carga de trabajo excesiva» que les imposibilita atender las necesidades de los pacientes. No pueden auxiliarlos en caso de caídas, no se les realiza cambios de postura frecuentemente, ni se siguen las pautas correctas de alimentación y suministro de medicamentos. Ante la falta de personal, prosigue el escrito, no todos los mayores pueden ser aseados por la mañana y algunos son despertados de madrugada para realizarlos.

Los trabajadores consideran que en el centro «se deberían de aplicar los mismos protocolos que en cualquier hospital» y alertan de que la actual «situación inhumana» está provocando en los usuarios de la residencia y los trabajadores «un alto riesgo físico y psicológico».

Desde la CIG recuerdan que llevan denunciando la situación del centro desde mucho antes de la llegada del coronavirus. A través de un comunicado, el sindicato nacionalista expone que en una reunión celebrada en la sede de Inspección de Trabajo en diciembre de 2017 ya habían entregado un informe tanto a la autoridad laboral como a la empresa y al sindicato CCOO en el que se evaluaba la situación de la residencia y se proponían medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores y usuarios.

La situación de la residencia de Salvaterra fue abordada esta mañana en el pleno del Parlamento sobre las acciones de la Xunta ante la pandemia del coronavirus. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el tema tendrá una inspección, informa David Gómez. El mandatario autonómico defendió, sin embargo, que desde que la Xunta intervino el centro, los denunciantes afirman que la gestión es «correcta». La líder del BNG, Ana Pontón, le achacó que echa la culpa a los trabajadores del centro. «No se puede tapar la realidad», aseveró el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero