Coronavirus Galicia, disparada: 105 casos nuevos, el 80% de ellos en La Coruña Los casos activos en la Comunidad están ya en 1158

Es una nueva mala jornada en los datos de la pandemia de coronavirus en Galicia. Según el balance estadístico remitido por la Consellería de Sanidade este sábado, el número de casos activos en la Comunidad se sitúa en 1158, 105 más que los datos anunciados el viernes cuando había 1053 casos activos. Si se hacen los cálculos, ya que este dato no se ofrece, serían 137 positivos más en Galicia.

Justo unas horas después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciase nuevas medidas, como el cierre del ocio nocturno en toda España y otras como la prohibición de fumar si no hay distancia de seguridad en todo el país (algo que en Galicia lleva en vigor desde mediados de la semana), Galicia sigue aumentando sus cifras a un ritmo alto. De todas maneras, los efectos de estas medidas tardarán unos días en verse. Algunas de ellas, como el cierre del ocio nocturno, aún no se ha producido, al tener que aparecer reflejada la medida en el Diario Oficial de Galicia, algo que todavía no ha ocurrido.

El área sanitaria de La Coruña y Cee aglutina la gran mayoría de casos y se apunta una importantísima subida de nuevo. De momento no se notan esas restricciones, aplicadas el viernes de la semana pasada, ya que la zona agrega 85 casos nuevos, el 78% de los totales de Galicia. La Xunta decidió no cerrar la zona y seguir permitiendo la movilidad hacia dentro y fuera de concellos como el de La Coruña. El área sanitaria cuenta ya con 700 casos activos, el 60% de los positivos gallegos.

Resultados similares en el resto de áreas, salvo Vigo, que baja cinco casos, de 134 a 129. Lugo suma otros cinco, de 99 a 104, Orense se lleva otros cinco más, de 73 a 78, Pontevedra suma siete, de 52 a 59, Santiago cuatro, de 42 a 46 y Ferrol siete, de 35 a 42.

En Galicia son ya 44 las personas que necesitan estar hospitalizadas por la enfermedad. Son dos más que las anunciadas el viernes. Sigue sin haber ningún paciente en UCI y los muertos continúan en 623. Hay 32 personas curadas más, llegando la cifra a las 11.559. Se han hecho alrededor de 2.600 PCR más, alcanzando las 277.462.

En residencias, sigue sin haber ningún usuario contagiado tras curarse los tres de la residencia DomusVi de Matogrande, en La Coruña, pero la cifra de profesionales enfermos de coronavirus aumenta de dos a cuatro. Los nuevos casos se localizan en la residencia Orpea Coruña, en Culleredo, y en la DomusVi de Pereiro de Aguiar. Se unen a los positivos en dos centros de Lugo: en Xove y en Paradela.